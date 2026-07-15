Come discusso di recente nel nostro approfondimento dedicato sul gigantesco LG UltraGear evo G9, chi ha provato un monitor UltraWide difficilmente torna a un tradizionale formato 16:9; lo spazio aggiuntivo, il maggiore coinvolgimento nei videogiochi e la possibilità di lavorare con più applicazioni contemporaneamente cambiano radicalmente l’esperienza d’uso, sia durante una sessione gaming sia nell’utilizzo quotidiano.

Con LG UltraGear evo G9, però, il concetto viene portato ancora oltre; il nuovo monitor gaming da 52 pollici di LG combina un enorme pannello curvo 21:9 con una risoluzione 5K2K, refresh rate fino a 240 Hz e una dotazione tecnica di fascia premium, proponendosi come il punto di riferimento per chi vuole realizzare una postazione senza compromessi.

Se quindi state valutando l’acquisto di un display di questo tipo rimanete con noi perché, sfruttando il nostro codice sconto esclusivo TUTTOTECH10, da oggi è possibile acquistarlo sullo store ufficiale LG ottenendo un ulteriore 10% di sconto sul prezzo finale.

LG UltraGear evo G9 disponibile sul sito LG con codice sconto al prezzo più basso Codice sconto: TUTTOTECH10

LG UltraGear evo G9 porta il Super UltraWide a un livello superiore

LG UltraGear evo G9 nasce per chi desidera molto più di un semplice monitor gaming. Il protagonista è un pannello VA curvo da 51,6 pollici in formato 21:9 con curvatura 1000R, una soluzione pensata per avvolgere il campo visivo del giocatore e rendere ancora più coinvolgenti simulatori di guida, open world, FPS e giochi competitivi.

La risoluzione 5K2K (5120 x 2160 pixel) rappresenta uno dei suoi punti di forza principali. Oltre a garantire un livello di dettaglio molto elevato, mette a disposizione una superficie di lavoro enorme che permette di sostituire senza difficoltà una configurazione multi-monitor; editing video, sviluppo software, fotografia e multitasking diventano molto più comodi grazie allo spazio disponibile.

Dal punto di vista prestazionale non manca praticamente nulla; si parte con un refresh rate che arriva fino a 240 Hz, mentre il tempo di risposta 1 ms GtG consente di mantenere immagini estremamente fluide anche durante le scene più movimentate. A questo si aggiunge il supporto ad AMD FreeSync Premium e alla tecnologia VRR, che contribuiscono a eliminare tearing e stuttering durante il gioco.

Anche la qualità dell’immagine è all’altezza della fascia premium del prodotto; il monitor raggiunge infatti una luminosità tipica di 400 nit, supporta VESA DisplayHDR 600 e copre il 95% dello spazio colore DCI-P3, offrendo colori molto ricchi e un contrasto dichiarato di 4000:1. Il supporto all’HDR10, unito alla calibrazione colore di fabbrica e alla predisposizione per la calibrazione hardware, rende inoltre UltraGear evo G9 interessante anche per creator e professionisti che lavorano con contenuti multimediali.

LG ha curato anche l’aspetto ergonomico, integrando una base regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, mentre il design borderless sui quattro lati, impreziosito dall’illuminazione posteriore Unity Hexagon Lighting RGB, contribuisce a rendere la postazione ancora più moderna; degno di nota anche il supporto OneClick Stand che facilita inoltre l’installazione senza ricorrere ad attrezzi.

Non manca poi una connettività completa con DisplayPort 2.1, due porte HDMI 2.1, USB-C con Power Delivery fino a 90 watt, due porte USB 3.0 e perfino altoparlanti integrati da 10 watt per canale compatibili con DTS Headphone:X, così da poter gestire facilmente sia un PC desktop sia un notebook con un solo cavo.

Scheda tecnica LG UltraGear evo G9

Display VA curvo da 51,6 pollici

Formato 21:9 con curvatura 1000R

Risoluzione 5K2K (5120 × 2160 pixel)

Refresh rate fino a 240 Hz

Tempo di risposta 1 ms (GtG)

Luminosità tipica 400 nit

Certificazione VESA DisplayHDR 600

Copertura colore 95% DCI-P3

Contrasto 4000:1

Supporto HDR10

AMD FreeSync Premium e VRR

HDMI 2.1 x2

DisplayPort 2.1

USB-C con Power Delivery 90 W

USB 3.0 x2

Speaker integrati 2 x 10 W

DTS Headphone:X

Supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione

Compatibilità VESA 100 × 100 mm

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LG UltraGear evo G9: come ottenere il 10% di sconto con il codice TuttoTech

LG UltraGear evo G9 appartiene senza dubbio alla fascia premium del mercato, ma proprio per questo poter ridurre il prezzo finale rappresenta un’opportunità da non sottovalutare. Acquistandolo direttamente sullo store ufficiale LG è infatti possibile utilizzare il codice esclusivo TUTTOTECH10.

Il coupon permette di ottenere uno sconto del 10% sul monitor (secondo le condizioni previste dalla promozione e non cumulabile con altre iniziative incompatibili), rendendo l’acquisto decisamente più conveniente rispetto al prezzo di listino.

Per tutti quegli utenti particolarmente attenti alle offerte e agli sconti, ricordiamo inoltre che gli iscritti al programma LG Member possono beneficiare di un ulteriore sconto dedicato, generalmente compreso tra il 2% e il 5%, mentre chi effettua la registrazione per la prima volta può usufruire anche del coupon di benvenuto previsto da LG.

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Realizzato in collaborazione con LG Italia