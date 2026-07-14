La maxi fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery (WDB) incontra un nuovo, importante ostacolo. A poco più di un mese dal via libera del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, una coalizione di dodici procuratori generali statali ha deciso di avviare un’azione legale per impedire il completamento dell’operazione, sostenendo che l’accordo violerebbe le norme antitrust e ridurrebbe in maniera significativa la concorrenza nell’industria dell’intrattenimento.

Si tratta di una delle più grandi battaglie regolatorie degli ultimi anni nel settore dei media e del cinema, l’acquisizione, del valore di circa 110 miliardi di dollari, darebbe infatti vita a un nuovo colosso dell’intrattenimento, destinato a riunire alcuni dei marchi cinematografici e televisivi più importanti al mondo. La causa è stata depositata presso il Tribunale distrettuale federale della California settentrionale e potrebbe rallentare sensibilmente i tempi previsti per la chiusura dell’operazione.

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Dodici Stati contestano la fusione: “Ridurrà la concorrenza e farà aumentare i prezzi”

L’iniziativa è guidata dal procuratore generale della California, Rob Bonta, insieme ai procuratori generali di Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon e Washington.

Secondo la denuncia, la fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery violerebbe la Sezione 7 del Clayton Act, la legge statunitense che vieta le operazioni societarie capaci di ridurre sostanzialmente la concorrenza o favorire la creazione di monopoli.

Per i procuratori generali, l’unione tra le due società eliminerebbe una competizione che dura da oltre un secolo e avrebbe conseguenze dirette non soltanto sull’industria cinematografica, ma anche sulle emittenti televisive via cavo, sulle sale cinematografiche e, in ultima analisi, sui consumatori.

Nel comunicato diffuso dall’ufficio del procuratore generale della California, Rob Bonta sostiene che l’operazione potrebbe tradursi in prezzi più elevati, una minore qualità dei contenuti e una riduzione della varietà di film e produzioni televisive disponibili per il pubblico; secondo Bonta, una maggiore concentrazione del mercato rischierebbe inoltre di limitare le opportunità per autori, registi e produttori di raccontare nuove storie e proporre punti di vista differenti.

Perché la fusione preoccupa le autorità antitrust

Gran parte delle contestazioni riguarda il peso che la nuova società assumerebbe nel mercato cinematografico statunitense. Secondo i dati riportati nella causa, Paramount e Warner Bros. Discovery sono oggi due dei cinque principali distributori cinematografici di Hollywood. una volta completata la fusione, il nuovo gruppo controllerebbe circa il 27% del mercato della distribuzione cinematografica su larga scala, mentre nel segmento dei blockbuster ad alto budget arriverebbe a gestire oltre il 30% delle produzioni considerate di maggiore richiamo commerciale.

Per i procuratori generali questo significherebbe concentrare una parte consistente dell’offerta nelle mani di pochissimi operatori, la denuncia evidenzia infatti come, dopo l’operazione, soltanto quattro grandi studi (Paramount-Warner Bros., Disney, Universal e Sony) arriverebbero a controllare oltre il 90% dei principali film destinati alle sale cinematografiche.

Le preoccupazioni non riguardano soltanto il cinema, la coalizione sottolinea che le due aziende occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto nel mercato della distribuzione dei canali televisivi via cavo e che insieme arriverebbero a detenere circa il 27% del settore.

Secondo gli Stati, questa concentrazione ridurrebbe il potere contrattuale degli operatori via cavo e satellitari durante le trattative per l’acquisto dei diritti di distribuzione, con il rischio di aumentare i costi per i distributori e, indirettamente, per gli utenti finali.

Paramount respinge le accuse: “La fusione rafforzerà la concorrenza”

Paramount Skydance ha reagito con fermezza alla causa, definendola una lettura errata delle norme antitrust e sostenendo che il procedimento ignori completamente l’attuale realtà del mercato dell’intrattenimento.

Secondo la società, il vero problema non sarebbe la concentrazione tra gli studi cinematografici tradizionali, bensì il crescente predominio delle grandi piattaforme di streaming e delle aziende tecnologiche, che negli ultimi anni hanno modificato profondamente gli equilibri dell’industria.

Per questo motivo Paramount sostiene che la fusione non ridurrebbe la concorrenza, ma consentirebbe invece di creare un gruppo sufficientemente forte da competere con giganti come Netflix, Disney e Amazon, che dispongono di risorse economiche e bacini di utenti nettamente superiori.

L’azienda afferma inoltre che ritardare l’operazione rischierebbe di penalizzare proprio i lavoratori dell’industria cinematografica, già colpiti negli ultimi anni dalla crisi del settore e dalla riduzione delle produzioni. Secondo Paramount, il nuovo gruppo avrebbe invece la capacità economica di investire maggiormente in film, serie TV e contenuti originali, creando nuove opportunità per professionisti e talenti creativi.

L’amministratore delegato David Ellison aveva già dichiarato nei mesi scorsi che la società risultante dalla fusione si impegnerebbe a distribuire almeno 30 film cinematografici ogni anno, mantenendo una finestra esclusiva nelle sale prima dell’arrivo sulle piattaforme digitali e continuando a concedere in licenza contenuti anche a soggetti terzi.

Lo streaming resta sullo sfondo, ma è uno dei motivi principali dell’operazione

Curiosamente, la causa non concentra le proprie contestazioni sul mercato dello streaming, nonostante sia proprio questo uno dei principali motivi che hanno spinto Paramount e Warner Bros. Discovery verso la fusione.

Le due aziende ritengono infatti di non possedere, singolarmente, dimensioni sufficienti per competere con i leader del settore; alla fine di marzo 2026 Warner Bros. Discovery contava oltre 140 milioni di abbonati ai propri servizi di streaming, mentre Paramount+ si fermava a circa 79,6 milioni.

Si tratta di numeri importanti ma ancora inferiori rispetto ai principali concorrenti, Disney+, insieme a Hulu, aveva raggiunto circa 183 milioni di abbonati, mentre Netflix continua a mantenere un netto vantaggio con oltre 325 milioni di utenti paganti registrati alla fine del 2025.

Secondo Paramount, soltanto una società più grande e finanziariamente solida potrebbe sostenere gli investimenti necessari per produrre contenuti originali in quantità sufficiente e competere efficacemente con questi colossi.

La partita è tutt’altro che conclusa

La causa rappresenta soltanto uno dei numerosi ostacoli regolatori che la fusione deve ancora superare. Sebbene il Dipartimento di Giustizia statunitense abbia già concluso la propria analisi senza bloccare l’operazione e numerose autorità antitrust internazionali abbiano approvato l’accordo (tra cui quelle di Australia, Canada, Italia, Germania, Francia, Spagna, Corea del Sud e altri Paesi) restano ancora aperti alcuni dossier particolarmente importanti.

L’Unione Europea, ad esempio, sta proseguendo la propria valutazione dopo aver ricevuto alcune concessioni da parte di Paramount, con una decisione provvisoria attesa entro il 22 luglio. Anche la Competition and Markets Authority del Regno Unito ha avviato un’indagine dedicata per verificare gli effetti dell’operazione sul mercato britannico.

Nel frattempo, la coalizione di procuratori generali statunitensi ha già annunciato l’intenzione di chiedere un’ingiunzione per impedire alle due società di completare la fusione prima della conclusione del procedimento giudiziario.

La battaglia, dunque, è appena iniziata e potrebbe avere conseguenze ben oltre Hollywood. L’esito del caso contribuirà infatti a definire il modo in cui le autorità antitrust statunitensi affronteranno le grandi concentrazioni nel settore dei media in un mercato sempre più dominato dalle piattaforme di streaming e dai colossi tecnologici.