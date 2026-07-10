Dagli Stati Uniti arrivano nuove interessanti indiscrezioni sui progetti studiati dal team di Netflix per affrontare il calo di pubblico fatto registrare da alcuni dei titoli di punta di questa popolare piattaforma di streaming.

Stando a quanto è stato riportato da The Wall Street Journal, infatti, il colosso statunitense starebbe valutando la possibilità di lanciare nuovi tipi di contenuti, come la TV in diretta e i pacchetti di streaming.

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Le possibili nuove soluzioni di Netflix

Pare che dirigenti di Netflix abbiano discusso dell’idea di aggiungere dei canali tematici in diretta che trasmetterebbero serie TV o film di un determinato genere e ciò rappresenterebbe una sorta di ritorno ad un sistema che proprio il colosso dello streaming ha letteralmente rivoluzionato oltre dieci anni fa.

Inoltre, il team di Netflix starebbe anche valutando la possibilità di includere altri abbonamenti di streaming nel proprio servizio (tra quelli segnalati vi è Peacock), adottando così una strategia di integrazione già vista su altre piattaforme della concorrenza, come Apple TV e Amazon Prime Video.

Il report di The Wall Street Journal arriva in un momento piuttosto particolare per il colosso dello streaming, che sta facendo i conti con una concorrenza sempre più agguerrita e un pubblico in calo e le nuove soluzioni attualmente al vaglio dovrebbero aiutare la piattaforma a fidelizzare maggiormente gli utenti e ad aumentare il loro coinvolgimento.

In sostanza, così com’è già avvenuto in passato, il team di Netflix non si dà per vinto di fronte alle difficoltà ma prova ad escogitare nuove soluzioni che possano garantire alla piattaforma di rimanere il punto di riferimento del mercato dello streaming video.