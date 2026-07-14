La riparabilità dei dispositivi elettronici è diventata uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni. Tra diritto alla riparazione, sostenibilità e nuove normative europee, sempre più produttori sono chiamati a dimostrare quanto sia realmente semplice intervenire sui propri prodotti. Proprio in questo contesto si inserisce il caso di ASUS ROG Flow Z13, il particolare 2-in-1 gaming che in Francia viene commercializzato con un punteggio di 10/10 per la riparabilità.

Un voto che, almeno sulla carta, lo collocherebbe tra i dispositivi più facili da riparare oggi disponibili sul mercato. Secondo iFixit, però, la situazione sarebbe decisamente più sfumata. Gli specialisti della riparazione hanno infatti smontato completamente il dispositivo ASUS per verificare se il punteggio assegnato dal produttore rispecchi davvero la realtà.

Il risultato finale premia alcune ottime scelte progettuali, ma evidenzia anche diversi compromessi che renderebbero il massimo dei voti piuttosto difficile da giustificare. Ma analizziamo insieme qualche dettaglio dal video ufficiale, che trovate in Fonte per una consultazione completa.

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ASUS ROG Flow Z13: pensato per essere aperto, ma non completamente modulare

Sin dai primi minuti dello smontaggio emerge un aspetto molto interessante, ovvero che ASUS ha progettato il ROG Flow Z13 seguendo un’architettura decisamente più accessibile rispetto a molti notebook gaming tradizionali. L’accesso all’hardware avviene infatti rimuovendo il display, una soluzione che permette di raggiungere rapidamente buona parte dei componenti principali senza dover affrontare lunghe operazioni di smontaggio.

Uno dei punti più convincenti riguarda sicuramente la batteria, fissata con semplici viti anziché con adesivi permanenti. Si tratta di una scelta che facilita enormemente un eventuale intervento di sostituzione e che rappresenta uno degli elementi più apprezzati anche dagli esperti di iFixit.

Buona anche l’accessibilità dell’unità SSD M.2, sostituibile senza particolari difficoltà, così come quella dei moduli fotografici, raggiungibili immediatamente dopo la rimozione dello schermo. Sono proprio batteria, display e storage i tre componenti che pesano maggiormente nella valutazione della riparabilità di un dispositivo moderno e, sotto questo aspetto, il ROG Flow Z13 sembra convincere al meglio.

I componenti saldati impediscono di raggiungere la perfezione

Il giudizio di iFixit cambia però quando si analizza il resto della piattaforma. Se da un lato ASUS ha lavorato bene sull’accessibilità dei componenti principali, dall’altro ha adottato alcune soluzioni che limitano sensibilmente le possibilità di aggiornamento e riparazione.

La memoria RAM è completamente saldata alla scheda madre, così come il modulo WiFi e tutte le principali porte di connessione. In pratica, un eventuale guasto a uno di questi elementi potrebbe richiedere la sostituzione dell’intera motherboard, con costi decisamente più elevati rispetto a un componente modulare.

Secondo gli esperti proprio queste scelte impediscono al dispositivo di poter essere considerato realmente perfetto sotto il profilo della riparabilità. Anche alcune operazioni di manutenzione ordinaria risultano meno immediate del previsto.

Uno dei due sistemi di raffreddamento, ad esempio, rimane nascosto sotto il dissipatore e richiede uno smontaggio molto più complesso rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare. A complicare ulteriormente l’intervento contribuisce anche l’impiego del metallo liquido sul processore, soluzione eccellente per le temperature ma decisamente meno pratica durante un’eventuale manutenzione.

Secondo gli esperti, si percepisce chiaramente la differenza tra un dispositivo semplicemente “riparabile” e uno realmente progettato per essere facilmente riparato.

Anche documentazione e ricambi finiscono sotto osservazione

L’analisi di iFixit non si limita esclusivamente all’hardware ma va più in profondità. Uno degli aspetti presi in considerazione riguarda anche la documentazione tecnica messa a disposizione da ASUS e la reale disponibilità dei ricambi.

L’azienda pubblica effettivamente un manuale di assistenza, requisito fondamentale per ottenere un punteggio elevato, ma secondo iFixit le informazioni risultano incomplete. Mancano infatti dettagli approfonditi sulle procedure di diagnosi, indicazioni sui singoli componenti e una documentazione tecnica sufficientemente dettagliata per facilitare le riparazioni più avanzate.

Dall’analisi condotta anche il sistema di distribuzione dei ricambi non appare uniforme. In Francia l’acquisto delle parti di ricambio risulta relativamente semplice grazie a una sezione dedicata sul portale di supporto ASUS; la situazione cambia invece in altri mercati, come quello statunitense ad esempio, dove per ottenere alcuni componenti è necessario seguire una procedura di verifica tramite strumenti diagnostici ufficiali e attendere un’autorizzazione da parte dell’azienda.

Secondo iFixit si tratta di un approccio che non favorisce realmente il diritto alla riparazione e che limita l’autonomia degli utenti più esperti.

ASUS ROG Flow Z13: per iFixit il voto corretto è 7 su 10

Uno degli aspetti più interessanti e decisivi riguarda infine il sistema di valutazione. In Francia per esempio, il punteggio di riparabilità viene dichiarato direttamente dai produttori seguendo criteri stabiliti dalla normativa nazionale; sebbene una parte dei parametri sia verificabile, alcuni elementi (vedi disponibilità futura dei ricambi e durata del supporto software) non possono essere controllati in maniera indipendente.

È proprio questo uno dei punti evidenziati da iFixit, che invita a una maggiore trasparenza nelle valutazioni assegnate direttamente dai produttori. Dopo aver analizzato completamente il dispositivo, gli esperti assegnano al ROG Flow Z13 un 7/10; un risultato che rimane comunque positivo e superiore alla media di molti notebook gaming attualmente in commercio, ma che secondo iFixit descrive in maniera più realistica il progetto.

Il display facilmente removibile, la batteria avvitata e l’SSD accessibile rappresentano senza dubbio punti di forza importanti. Al tempo stesso, la presenza di RAM, connettività wireless e porte completamente saldate, unita a una politica dei ricambi ancora migliorabile, impedisce al dispositivo di raggiungere quel 10/10 dichiarato ufficialmente da ASUS.

La vicenda riporta inoltre l’attenzione su un tema destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nei prossimi anni, ovvero quello della necessità di sistemi di valutazione della riparabilità indipendenti, verificabili e realmente trasparenti, così da offrire ai consumatori un parametro affidabile al momento dell’acquisto.