iPhone 17e ha fatto parlare di sé fin dal lancio per aver portato il chip A19 e 256 GB di storage base in una fascia di prezzo più accessibile. Ora fa parlare ancora di più: su Amazon è disponibile a meno di 600€, con uno sconto di circa 132€ sul prezzo ufficiale Apple. Per chi aspettava il momento giusto per entrare nell’ecosistema Cupertino senza svenarsi, questo potrebbe essere esattamente quel momento.

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iPhone 17e: il piccolo di casa Apple che non ha nulla da invidiare ai grandi

Definirlo semplicemente “il modello economico” sarebbe riduttivo. iPhone 17e monta il chip Apple A19 a 3 nm, lo stesso presente su iPhone 17 standard: sei core ad alte prestazioni, 8 GB di RAM e una fluidità che si percepisce in ogni gesto, che si tratti di gaming AAA, streaming 4K o multitasking spinto. È un livello di potenza che fino a poco tempo fa era riservato esclusivamente ai top di gamma.

Lo storage base parte da 256 GB, il doppio rispetto alla generazione precedente, una scelta che rende finalmente superfluo preoccuparsi di spazio per foto, app e contenuti offline.

Il display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici (1170 x 2532 pixel) restituisce colori vividi e neri profondi, con un picco di luminosità a 1200 nits e il rivestimento antiriflesso a sette strati che garantisce ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Sul fronte fotografico, la fotocamera Fusion da 48 MP con apertura ƒ/1.6 e stabilizzazione ottica OIS copre tutto il necessario per scatti di qualità, compresi i ritratti con bokeh naturale riconosciuto automaticamente dal sistema. Il teleobiettivo ottico 2x a 12 MP completa il setup, eliminando la necessità di zoom digitale con perdita di qualità. Per i video si arriva a 4K con Dolby Vision fino a 60 fps e Audio Spaziale integrato.

Una delle novità più rilevanti rispetto al predecessore è il supporto MagSafe fino a 15W: gli accessori magnetici compatibili si agganciano perfettamente e la ricarica wireless è finalmente al passo con gli standard più recenti. Presente anche il supporto Qi2 e la ricarica rapida cablata al 50% in 30 minuti con adattatore da 20W (venduto separatamente).

Le specifiche principali in sintesi:

Chip: Apple A19 (3 nm), CPU 6-core, 8 GB RAM

Apple A19 (3 nm), CPU 6-core, 8 GB RAM Display: OLED 6,1” Super Retina XDR, 1200 nits di picco

OLED 6,1” Super Retina XDR, 1200 nits di picco Storage: 256 GB

256 GB Fotocamera principale: Fusion 48 MP, ƒ/1.6, OIS, teleobiettivo 2x integrato

Fusion 48 MP, ƒ/1.6, OIS, teleobiettivo 2x integrato Batteria: 4000 mAh, autonomia dichiarata di un giorno intero

4000 mAh, autonomia dichiarata di un giorno intero Connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, eSIM

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, eSIM Resistenza: IP68 (6 m / 30 min), Ceramic Shield 2

IP68 (6 m / 30 min), Ceramic Shield 2 Software: iOS 26 con Apple Intelligence

Meno di 600€ su Amazon: i numeri che contano

Su Amazon.it, iPhone 17e 256 GB nella colorazione Bianco è disponibile a 597€ contro il prezzo ufficiale Apple di 729€: uno sconto di 132€, pari a circa il 18%. Per chi monitora i prezzi, si tratta di un minimo molto interessante su un prodotto uscito da pochi mesi.

Vale la pena ricordare che nella confezione è incluso solo il cavo USB-C: alimentatore e auricolari sono venduti separatamente, in linea con la politica Apple orientata alla sostenibilità.

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