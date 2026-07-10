BYD ha scelto il palcoscenico del Goodwood Festival of Speed 2026 per svelare la nuova Denza Z, un’hypercar completamente elettrica pensata per spingersi ai limiti fisici della categoria.

Il marchio premium del gruppo cinese, che nelle scorse settimane aveva già inaugurato in Germania la prima stazione europea con la tecnologia Flash Charging da 1.500 kW, porta ora quella stessa tecnologia su un modello pensato per sfidare direttamente Porsche, Ferrari e Lamborghini sul loro stesso terreno.

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Prestazioni da vera hypercar e la svolta della ricarica BYD

La Denza Z, quattro posti, nasce sulla nuova piattaforma sportiva e3 ed è alimentata da tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.582 CV (1.180 kW) e una coppia massima di 1.240 Nm. Numeri che permettono alla versione da corsa dell’auto di scattare da 0 a 100 km/h in appena 1,96 secondi, un dato che colloca l’hypercar cinese davanti anche a icone a combustione decisamente più costose prodotte a Maranello o Sant’Agata Bolognese. La velocità massima si ferma a 350 km/h.

Il salto tecnologico più significativo della Denza Z, però, riguarda il sistema di ricarica. BYD utilizza la seconda generazione della propria Blade Battery, abbinata alla tecnologia Flash Charging, capace di erogare fino a 1.500 kW di potenza attraverso un singolo connettore, la stessa tecnologia già vista su modelli come la Denza Z9GT e che, come raccontato qualche settimana fa, ha già generato una domanda superiore alla capacità produttiva di BYD su modelli come Great Tang e Song Ultra.

Il risultato sono tempi di ricarica che fanno sembrare lento anche un normale rifornimento di benzina: in appena 5 minuti lo stato di carica sale dal 10 al 70%, mentre una ricarica quasi completa, dal 10 al 97%, richiede appena 9 minuti. L’autonomia dichiarata dal produttore arriva fino a 410 km.

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Tre varianti, abitacolo e modello Special Edition

Denza lancerà l’hypercar compatta in tre varianti standard: una coupé elettrica tradizionale, una spider elettrica scoperta e una versione da corsa. Quest’ultima monta un ampio pacchetto aerodinamico capace di generare oltre 1 tonnellata di deportanza a 350 km/h.

All’interno, il marchio propone un abitacolo orientato al guidatore, con pulsanti fisici sul volante, un sistema di infotainment da 12,8 pollici con integrazione nativa di Google, e un impianto audio Devialet. Una modalità pista dedicata abilita inoltre la registrazione dei dati di telemetria e include una funzione a singolo tocco per derapate controllate.

Per sottolineare le capacità della propria piattaforma elettrica, la controllata di BYD ha annunciato anche una “Special Edition”.

Questo modello speciale, con una potenza complessiva superiore a 1.973 CV, tenterà un record di tempo sul Nürburgring Nordschleife nell’autunno 2026, andando a giocare direttamente in casa di Porsche e Xiaomi.

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Prezzi e disponibilità

Gli ordini nel Regno Unito dovrebbero aprire a fine estate, in concomitanza con il lancio dei primi punti vendita retail di Denza sul territorio britannico. Le consegne ai clienti sono invece previste entro la fine del 2026. Ecco il listino ufficiale UK, con la conversione in euro al cambio attuale:

Denza Z Coupé : £142.900, circa 167.740 euro

: £142.900, circa Denza Z Spider : £159.900, circa 187.690 euro

: £159.900, circa Denza Z Racing: £172.900, circa 202.950 euro

Cifre che confermano come la Denza Z si posizioni a tutti gli effetti in una fascia di prezzo da hypercar premium, coerente con le ambizioni dichiarate dal marchio di competere direttamente con i modelli più blasonati del settore.

Resta dunque da capire se e quando BYD deciderà di portare la Denza Z anche sul mercato italiano, magari seguendo lo stesso percorso già intrapreso con la Denza Z9GT.