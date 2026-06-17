La BYD Dolphin G DM-i, la prima automobile del costruttore cinese progettata e sviluppata specificamente per il mercato europeo, è finalmente ordinabile in Italia con consegne immediate.

Ne avevamo parlato a fine maggio quando BYD aveva svelato le caratteristiche tecniche di questa compatta ibrida plug-in di cui ora sono stati svelati anche i dettagli su allestimenti, prezzi e opzioni di finanziamento.

La chicca della Dolphin G DM-i è che porta in Europa la quinta generazione della tecnologia Super Hybrid DM. Dopo ATTO 2 DM-i, SEAL 6 DM-i e SEAL U DM-i, questa compatta rappresenta, di fatto, il modello più accessibile della gamma ibrida del costruttore cinese nel nostro mercato.

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La tecnologia DM 5.0 di BYD spiegata nel dettaglio

BYD spiega che il sistema DM 5.0 introduce miglioramenti in tre aree fondamentali rispetto alla generazione precedente. Il motore a benzina 1.5 litri è stato riprogettato per l’utilizzo nel sistema Super Hybrid, con un rapporto di compressione più elevato di 16:1, iniezione del carburante ottimizzata, combustione migliorata, raffreddamento differenziato e lubrificazione variabile. Sulla Dolphin G DM-i eroga 95 CV, equivalenti a 70 kW.

Il sistema ibrido elettrico EHS beneficia di un nuovo design dell’impianto di raffreddamento e della trasmissione, oltre all’impiego di lamierini in acciaio al silicio ultrasottili che riducono le perdite energetiche.

Il sistema integra il raffreddamento diretto della Blade Battery con il controllo del clima in abitacolo, riducendo i consumi.

L’elettronica di controllo include la prima integrazione a tre controlli al mondo per il dominio del powertrain, abbinata alla tecnologia 7-in-1 di BYD che adatta il comportamento del sistema a diverse condizioni stradali, temperature e scenari di utilizzo.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato:

“In BYD non smettiamo mai di innovare, e il debutto del DM 5.0 dimostra come questo impegno si estenda anche ai modelli più compatti della nostra gamma. I vantaggi di queste tecnologie all’avanguardia contribuiscono a rendere la DOLPHIN G unica, grazie a un’efficienza eccezionale nei consumi, a un’autonomia in elettrico perfetta per la guida quotidiana e alla flessibilità sulle lunghe distanze garantita da 1.040 km. DOLPHIN G si pone l’obiettivo di innovare questo segmento cruciale per l’Europa.”

Autonomia fino a 1.040 km e consumi record

I numeri dichiarati da BYD sono effettivamente notevoli per il segmento basti pensare che la versione con batteria più capiente offre 105 km di autonomia in puro elettrico.

L’autonomia combinata con il pieno di benzina e la batteria carica raggiunge 1.040 km. Il consumo a batteria piena arriva a 71 km/l, un valore che riduce sensibilmente i costi di esercizio rispetto a qualsiasi altra compatta del segmento. La potenza massima di sistema è di 212 CV.

Dimensioni, batteria e allestimenti

Con una lunghezza di 4.160 mm e una larghezza di 1.825 mm, la Dolphin G DM-i si colloca nel bel mezzo del segmento B europeo. Il passo di 2.610 mm garantisce un’abitabilità che BYD definisce la migliore della categoria, con un rapporto tra passo e lunghezza paragonabile a quello di modelli del segmento C.

Il bagagliaio offre 425 litri con i sedili in posizione normale e 1.225 litri con gli schienali abbattuti, il che va di diritto tra i vertici assoluti per una compatta.

La dotazione di serie include anche elementi difficili da trovare nel segmento B, tra cui il touchscreen da 12,8 pollici con Google integrato per Maps, Assistant e Play Store, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera a 360°, i sedili e il volante riscaldati, i cerchi in lega da 18 pollici e la funzione Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni direttamente dalla batteria dell’auto.

La Dolphin G DM-i è disponibile con due capacità di Blade Battery: la versione Active monta una batteria da 7,42 kWh che garantisce 40 km di autonomia elettrica nel ciclo WLTC e un’autonomia totale di 1.020 km, con emissioni di 60 g/km di CO2. Il caricatore di bordo da 3,3 kW permette la ricarica completa dal 15% in meno di tre ore.

Le versioni Boost, Comfort e Sport adottano la Blade Battery da 18,3 kWh, che porta l’autonomia elettrica a 105 km e quella totale a 1.040 km, riducendo le emissioni a soli 32 g/km.

Questi allestimenti includono un caricatore da 6,6 kW in corrente alternata e la ricarica in corrente continua fino a 39 kW, che consente di passare dal 10% all’80% in soli 26 minuti.

Prezzi, garanzia e opzioni di finanziamento

Il prezzo di lancio per la versione Active è di 23.640 euro. BYD propone una formula di finanziamento con anticipo di 7.300 euro e 35 rate mensili da 109 euro con prodotto Leasing a Privati. Per la clientela business è disponibile il noleggio a 299 euro al mese con anticipo di 4.200 euro (IVA esclusa) e durata di 48 mesi.

Come tutti i modelli BYD, la Dolphin G DM-i è coperta da 6 anni di garanzia sul veicolo e 8 anni o 250.000 km sulla batteria, con una State of Health garantita di almeno il 70%.