Chi guida un’auto elettrica conosce bene la sensazione, ovvero quel momento in cui la batteria fatica a reggere il ritmo, magari in salita o durante una ricarica rapida in pieno inverno. BYD ha deciso di affrontare il problema partendo da un’idea tanto semplice quanto efficace, ossia usare il navigatore non solo per indicare la strada, ma anche per preparare in anticipo la batteria a quello che la attende lungo il percorso. Come riportato da CarNewsChina, il colosso cinese ha depositato un brevetto per un nuovo sistema predittivo di gestione termica della batteria, che sfrutta i dati di navigazione in tempo reale per ottimizzare le curve di temperatura.

L’uso di sistemi predittivi collegati alla navigazione non è una novità assoluta nel mondo dei veicoli elettrificati, perché finora questa connessione era stata impiegata soprattutto per gestire i flussi di energia spesa e recuperata, o al massimo per preparare le batterie alla fase di ricarica. La novità del brevetto BYD sta nell’estendere questo concetto alla gestione termica vera e propria, lungo l’intero tragitto e non solo nei momenti di ricarica.

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Una doppia curva di temperatura per anticipare i problemi

Il funzionamento si basa su quella che si può descrivere come una logica a doppia curva. Il sistema elabora due proiezioni distinte, una basata sui dati reali provenienti dalla cella della batteria e una ideale, costruita sulle caratteristiche del percorso che il veicolo sta per affrontare. Confrontando queste due curve, il sistema riesce a prevenire picchi di potenza improvvisi o cali repentini di temperatura, due fenomeni che tipicamente limitano l’efficienza e le prestazioni del motore elettrico.

In pratica, il meccanismo regola lo stato termico della batteria prima ancora che si presentino le richieste di carico più gravose, evitando quelle attivazioni improvvise di riscaldamento o raffreddamento che sprecano energia. Il risultato è una sorta di mappa termica costruita in funzione del percorso da affrontare, che riduce al minimo le dispersioni energetiche non necessarie. Secondo la documentazione brevettuale, il sistema funziona in una modalità eco dedicata, e l’unità di controllo del veicolo recupera i parametri del percorso insieme ai dati in tempo reale sulle celle, processandoli per costruire le due curve di confronto. L’approccio permette quindi regolazioni proattive e automatizzate, invece delle classiche risposte reattive che intervengono solo dopo che il problema si è già manifestato.

Il brevetto, che indica come ingegneri principali Zhang Zheyuan e Wang Xinyue, si inserisce in una strategia più ampia di BYD, pensata in vista delle prossime evoluzioni delle batterie, comprese quelle allo stato solido e quelle al sodio di lunga durata, capaci di arrivare a 10.000 cicli di vita, con cui l’azienda punta a diventare ancora più competitiva nel settore delle batterie a basso costo.

Questo tipo di gestione predittiva si rivela particolarmente utile per le chimiche di batteria che lavorano bene solo entro intervalli termici piuttosto ristretti, e che quindi beneficiano maggiormente di una maggiore stabilità termica. Il sistema, però, è abbastanza flessibile da poter ottimizzare anche le diverse linee di batterie già in produzione, riducendo la necessità di modifiche strutturali e generando così un risparmio anche sui materiali impiegati. Una soluzione che, se applicata su scala industriale, potrebbe aiutare BYD a spremere meglio le prestazioni delle batterie senza dover rincorrere costantemente nuove chimiche o componenti più costosi, in un settore dove ogni piccolo guadagno di efficienza si traduce in autonomia reale per chi guida.