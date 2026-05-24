BYD continua la sua crescita repentina e ora si trova in una situazione che molti costruttori di auto elettriche invidierebbero, ovvero la domanda supera di gran lunga la capacità produttiva.

Il nuovo SUV elettrico ammiraglia del brand cinese, equipaggiato con la Blade Battery 2.0 e la tecnologia Flash Charging, ha ricevuto oltre 100.000 ordini, mentre il nuovo Song Ultra EV ne ha totalizzati più di 61.000. L’azienda ha candidamente ammesso di non riuscire a tenere il passo con le richieste.

Ricorderete che durante l’evento “Disruptive Technology” di marzo, BYD aveva scosso l’industria automobilistica presentando la sua nuova batteria e la tecnologia di ricarica rapida di nuova generazione. Un annuncio che evidentemente ha colpito nel segno anche i potenziali clienti.

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BYD e la tecnologia che promette di eliminare l’ansia da autonomia

La Blade Battery 2.0 abbinata al sistema Flash Charging promette di mettere fine all’ansia da autonomia che ancora affligge molti potenziali acquirenti di veicoli elettrici. I numeri recitano un’autonomia di oltre 1.000 km nel ciclo CLTC e capacità di ricaricare in appena 5 minuti.

Con una potenza fino a 1.500 kW, il 50% superiore rispetto al sistema precedente, i nuovi Flash Charger di BYD possono portare un veicolo equipaggiato con le nuove batterie dal 10% al 70% in soli 5 minuti. Per passare dal 10% al 97%, quella che BYD definisce una ricarica completa, servono 9 minuti, circa il 30-50% più veloce rispetto agli attuali veicoli elettrici sul mercato.

Anche in condizioni estreme, con temperature fino a -30 °C per 24 ore consecutive, la nuova batteria può ricaricarsi dal 20% al 97% in 12 minuti, un dato che dovrebbe rassicurare anche chi vive in climi particolarmente freddi.

Ordini che superano ogni aspettativa

Il Great Tang (Datang in Cina), il SUV elettrico a tre file di sedili che rappresenta l’ammiraglia di BYD, ha ricevuto un’accoglienza straordinaria. Dopo l’apertura dei preordini al Salone dell’Auto di Pechino il mese scorso, il veicolo ha totalizzato oltre 30.000 ordini nelle prime 24 ore. A inizio maggio, Lu Tian, direttore generale della serie Dynasty di BYD, ha confermato che gli ordini avevano superato quota 100.000.

Il Song Ultra EV, messo in vendita il 26 marzo con prezzi a partire da 151.900 yuan (circa 22.000 dollari), ha raccolto oltre 10.000 ordini nella prima settimana, arrivando a 61.240 preordini nel primo mese.

E questi sono solo alcuni esempi. BYD ha lanciato diversi veicoli sotto i sub-brand Fang Cheng Bao e Denza dotati di Blade Battery 2.0 e Flash Charging, tra cui la Denza Z9 GT e N9, e più recentemente la Bao 8 e Bao 5.

Lancio del Great Tang rinviato all’8 giugno

Secondo i concessionari locali, BYD ha posticipato la data di lancio ufficiale del SUV ammiraglia all’8 giugno a causa della domanda superiore alle attese. Diversi report successivi hanno indicato che BYD sta affrontando lo stesso problema su vari sub-brand.

Il CEO di BYD, Wang Chuanfu, ha riconosciuto che la domanda per i nuovi veicoli elettrici equipaggiati con la nuova batteria e il sistema di ricarica rapida ha superato la capacità produttiva dell’azienda.

Al 15 maggio, BYD aveva installato 5.979 stazioni Flash Charging in 312 città cinesi. Per molti dei nuovi veicoli, l’azienda offre inoltre 18 mesi di ricarica gratuita a chi effettua il preordine.

L’integrazione verticale di BYD

Come spesso ha spiegato la stessa azienda, BYD costruisce essenzialmente ogni componente dei propri veicoli internamente e controlla persino la propria catena logistica. Questa integrazione verticale è quello che le permette di produrre veicoli e nuovi componenti più rapidamente, offrendoli a prezzi inferiori rispetto alla concorrenza.

Mentre la nuova batteria e la tecnologia di ricarica rapida si stanno diffondendo in Cina, BYD prevede di portarle in Europa, nel Regno Unito e in altri mercati internazionali entro la fine dell’anno.

Una prospettiva, questa, che potrebbe cambiare significativamente gli equilibri nel mercato europeo dei veicoli elettrici. Staremo a vedere quale sarà la risposta del pubblico del Vecchio Continente.