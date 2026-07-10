Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti gli smartwatch di fascia media della gamma Instinct 3 che per i quali è da poche arrivata una nuova beta dell’attuale ciclo di sviluppo.

Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento minore in forma stabile per alcuni dei modelli di fascia alta di ultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor come Fenix 8 Pro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin Instinct 3: arriva una nuova beta che non porta novità

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio della quarta beta dell’attuale ciclo di sviluppo per gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED arriva la nuova versione 15.13 beta del software (sostituisce la precedente versione 15.12 beta).

A differenza delle precedenti beta che si “trascinavano” un changelog lungo ma cumulativo delle novità (soprattutto fix) delle prime beta del ciclo di sviluppo, come raccontato dal changelog ufficiale, la nuova versione in anteprima si preoccupa di risolvere un bug relativo a Garmin Pay.

Changelog – versione 15.13 beta (dalla 15.12 beta) Fixed possible crash when adding card to Garmin Pay.

Nuovo aggiornamento minore per alcuni dei Fenix 8

Andando oltre, a oltre un mese dal rilascio del più recente major update (versione 22.35) e a poco più di due settimane dall’ultimo aggiornamento minore, a Garmin è tornata ad aggiornare i propri smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor (per i quali è già attivo il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update).

A ricevere il nuovo aggiornamento sono esclusivamente i Garmin Fenix 8 Pro (modelli da 47 mm, 51 mm e Micro LED) per i quali arriva la nuova versione 22.39 del software. Gli altri modelli, invece, rimangono sulla precedente versione 22.38, almeno per il momento.

L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento è semplice: risolvere alcuni bug presenti (arresti anomali e problemi con le immersioni) sugli smartwatch che vengono aggiornati, come testimoniato dal changelog ufficiale.

Changelog – versione 22.39 (dalla 22.38) Risolve un possibile problema di consumo eccessivo della batteria.

Risolve possibili problemi durante le chiamate vocali.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.