Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per uno degli smartwatch più recenti a marchio Amazfit, ovvero Amazfit Balance 3, uno smartwatch dedicato agli atleti HYROX che è stato annunciato all’inizio del mese di giugno.

Parallelamente, Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per la maggior parte dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma, lavorando per affinare il software che rappresenterà il prossimo major update per tutti i modelli supportati: nelle ultime ore è arrivata una nuova beta per Fenix 8 e tutti i modelli simili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Amazfit Balance 3 riceve un nuovo aggiornamento

Amazfit Balance 3 è uno dei prodotti a marchio Amazfit più recenti e, nonostante tutto, ha già ricevuto alcuni aggiornamenti: sullo smartwatch è in rollout la nuova versione 6.1.206.1 del software (va a sostituire la precedente versione 6.1.114.1 rilasciata a metà giugno) che aveva aggiunto alcuni miglioramenti sui percorsi e sulle mappe, oltre alle solite ottimizzazioni.

Il nuovo aggiornamento, invece, ha praticamente lo stesso changelog di quello appena distribuito su Amazfit Cheetah 2 Ultra, altro smartwatch che come lui fa parte sin da subito del programma che consente di sfruttare l’inoltro delle notifiche di iOS 26.5 (per ora in beta)

Tra le novità figurano una migliore gestione dei download delle mappe (gli utenti possono eliminare, riprendere, aggiornare e gestire i download nella sezione dedicata sull’app Zepp), una migliore memorizzazione dei percorsi (l’orologio ne può memorizzarne fino a 100) una navigazione più intuitiva, nuovi campi dati per quanto concerne gli allenamenti e il supporto per la scrittura dei dati della HRV su Salute di Apple.

Il changelog dell’aggiornamento per Amazfit Balance 3

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.1.206.1 che è in distribuzione su Amazfit Balance 3 tramite un pacchetto OTA da circa 20 MB anche in Europa.

Amazfit Balance 3 introduce nuove funzionalità e ottimizzazioni. Prova l’aggiornamento! [Novità] Aggiunta gestione download mappe – Supporta l’eliminazione, la ripresa dei download, l’aggiornamento e altre operazioni per le mappe (Percorso: Zepp App > Dispositivo > Mappa > Gestione download).

Aggiunto campo dati “GAP Giro” per Corsa all’aperto/Trail running (Percorso: Corsa all’aperto / Trail running > Impostazioni allenamento > Pagina dati > Classe ritmo > GAP ultimo giro / Gap giro attuale).

Aggiunto campo dati “HybridCharge” durante gli allenamenti (Percorso: Allenamento > Impostazioni allenamento > Pagina dati > Altra classe > HybridCharge)

Aggiunto supporto per la scrittura dei dati HRV su Apple Health. [Ottimizzazioni] Ottimizzata l’esperienza di download delle mappe a batteria scarica – Ora supporta il download delle mappe durante la ricarica quando la batteria è scarica.

Ottimizzato il numero massimo di percorsi memorizzati sull’orologio – ra supporta fino a 100 percorsi.

Ottimizzati i testi di navigazione del percorso – Migliorata la formulazione nelle pagine di impostazione del punto di partenza e di arrivo a destinazione.

Ottimizzata la precisione dei dati di altitudine degli allenamenti.

Ottimizzata la sensibilità degli avvisi di svolta durante la navigazione del percorso.

Ottimizzata la pianificazione di percorsi andata e ritorno offline sull’orologio – è ora possibile scegliere tra Salva soltanto”, “Salva e naviga” e “Naviga soltanto”.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato può essere scaricato, direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).

C’è una nuova beta per Fenix 8 (non Pro) e simili

Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation” che compiono il secondo passo nel nuovo ciclo di sviluppo, inaugurato solo qualche giorno fa.

Per Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è da poche ore arrivata la nuova versione 23.12 beta del software (sostituisce la precedente 23.11 beta).

Dopo una marea di novità arrivate con la prima versione in anteprima del ciclo di sviluppo, questa nuova beta è accompagnata da un changelog decisamente più risicato che racconta solo della risoluzione di un bug specifico, oltre ai soliti fix.

Changelog – versione 23.12 beta (dalla 23.11 beta) Risolve un problema che impediva alla calibrazione del tapis roulant di fornire una misurazione più precisa della distanza percorsa. Risolve altri problemi minori.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.