Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma: protagonisti di oggi sono tutti gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

L’azienda elvetico-statunitense è tornata ad occuparsi del nuovo ciclo di sviluppo per questi smartwatch che, a due mesi dalla distribuzione del più recente major update e a un mesetto dal successivo aggiornamento minore, stanno ora ricevendo la terza beta di questo percorso, utile finora quasi esclusivamente per apportare miglioramenti e correggere bug. Scopriamo tutti i dettagli.

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Garmin Instinct 3: la nuova beta risolve i bug e porta una novità

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio della terza beta dell’attuale ciclo di sviluppo per gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED arriva la nuova versione 15.12 beta del software (sostituisce la precedente versione 15.11 beta).

Questa nuova beta si preoccupa principalmente di risolvere bug (alla stregua delle due precedenti) ma, come raccontato dal changelog ufficiale, aggiunge anche una novità (supporto al sensore di distanza Xero nell’app Applied Ballistics) sui modelli AMOLED e Solar.

Changelog – versione 15.12 beta (dalla 15.11 beta) Modifiche per i soli modelli AMOLED: Risolto un problema per cui la data poteva essere visualizzata in modo errato sul quadrante in alcune lingue (solo Tactical).

Risolto un potenziale problema per cui i dati sul sonno non venivano visualizzati correttamente nel report mattutino in alcune lingue. Modifiche per i soli modelli AMOLED e Solar: Aggiunto il supporto per i dati del sensore di distanza Xero nell’app Applied Ballistics (solo Tactical).

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.