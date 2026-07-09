Quarant’anni di attività rappresentano un traguardo importante per qualsiasi azienda tecnologica, ma lo sono ancora di più quando si parla di un marchio che ha accompagnato l’evoluzione delle reti domestiche fin dagli albori di Internet.

Parliamo di FRITZ!, brand che non necessita di presentazioni e che nel 2026 celebra il suo quarantesimo anniversario ripercorrendo una storia fatta di innovazione, sviluppo interno e attenzione alla semplicità d’uso, ovvero gli elementi che nel corso degli anni hanno contribuito a renderlo uno dei punti di riferimento del networking europeo.

Nata a Berlino nel 1986, l’azienda è riuscita a trasformare una tecnologia inizialmente riservata agli utenti più esperti in una soluzione accessibile a tutti. Oggi sono oltre 25 milioni i dispositivi FRITZ!Box installati nel mondo e il marchio continua a rappresentare un punto di riferimento per chi cerca affidabilità, sicurezza e aggiornamenti software costanti nel tempo.

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Quarant’anni di evoluzione: dalla FRITZ!Card ai dispositivi WiFi 7

La storia di FRITZ! inizia nel 1986, ma uno dei primi prodotti destinati a lasciare il segno arriva nel 1995 con la FRITZ!Card, una soluzione che contribuì a semplificare l’accesso alle comunicazioni digitali sia in ambito domestico sia professionale. La vera svolta arriva però nel 2004 con il debutto del primo FRITZ!Box, un dispositivo che riuniva in un unico prodotto modem, router WiFi e centralino telefonico.

Un concetto che negli anni si è evoluto fino a comprendere anche funzionalità dedicate alla Smart Home, alla rete Mesh e alle connessioni in fibra ottica. Successivamente l’espansione della gamma è proseguita in modo costante con l’introduzione dei FRITZ!Repeater, dei sistemi WiFi Mesh per migliorare la copertura wireless e dei dispositivi dedicati alla gestione intelligente della casa.

Parallelamente, anche il sistema operativo FRITZ!OS è cresciuto nel tempo attraverso aggiornamenti gratuiti che, da un lato hanno sempre mirato a ottimizzare prestazioni e sicurezza, dall’altro hanno introdotto nuove funzionalità senza richiedere l’acquisto di ulteriori dispositivi. Un approccio che continua ancora oggi e che rappresenta uno degli elementi distintivi del marchio, insieme allo sviluppo interno sia della divisione hardware che di quella software.

Uno sguardo al futuro tra sovranità digitale e nuove tecnologie

Negli ultimi anni FRITZ! ha avviato una nuova fase della propria storia; nel 2024 è arrivato un cambio alla guida dell’azienda con il passaggio a una nuova proprietà e a un nuovo management, mentre nel 2025 è stato inaugurato lo store online ufficiale.

Oggi il marchio è presente in oltre 40 Paesi e continua a investire nello sviluppo di tecnologie per la rete domestica puntando su standard aperti, sicurezza e interoperabilità; l’impegno riguarda anche la promozione della cosiddetta “Sovranità Digitale“, sostenendo un ecosistema europeo basato su infrastrutture affidabili, libertà di scelta delle apparecchiature e maggiore controllo dei dati da parte degli utenti.

Allo stesso tempo, FRITZ! continua a partecipare allo sviluppo degli standard internazionali dedicati alle reti e alle tecnologie WiFi, contribuendo all’evoluzione delle future generazioni di connettività. Le celebrazioni per il quarantesimo anniversario accompagneranno l’intero 2026 e culmineranno con la partecipazione all’IFA di Berlino, città dove tutto è iniziato quarant’anni fa e che continua ancora oggi a rappresentare il cuore delle attività del marchio.