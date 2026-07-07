Sono bastati pochi mesi dal debutto internazionale al CES 2026 di Las Vegas per vedere la nuova serie TITAN Noir arrivare finalmente anche sul mercato italiano. XGIMI ha confermato che, a partire dalla metà di luglio, i tre modelli della gamma, TITAN Noir, TITAN Noir Pro e TITAN Noir Max, saranno disponibili presso i migliori rivenditori audio-video specializzati e sul sito ufficiale XGIMI.it.

Stiamo parlando di una gamma pensata per gli appassionati di home cinema più esigenti, per i quali un semplice proiettore non basta più, ma che cercano un contrasto elevato e una risoluzione da primo della classe. Scopriamoli insieme.

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Tecnologia RGB Triple Laser per neri più profondi

Il cuore della nuova serie è la tecnologia RGB Triple Laser, abbinata a un sistema ottico di nuova generazione pensato per offrire elevata luminosità, neri profondi e una riproduzione cromatica particolarmente accurata.

Al vertice della gamma troviamo il TITAN Noir Max, capace di raggiungere fino a 7.000 lumen ISO e un contrasto nativo di 10.000:1, merito soprattutto dell’innovativo sistema Dual Intelligent Iris, progettato specificamente per migliorare la profondità del nero e la resa delle scene ad alta dinamica.

A completare la famiglia ci sono poi il TITAN Noir Pro, con 6.000 lumen ISO e un contrasto fino a 8.000:1, e il modello base TITAN Noir, che si ferma a 4.800 lumen ISO e un rapporto di contrasto fino a 7.000:1. Tre proposte, dunque, che condividono lo stesso approccio tecnologico di fondo ma che si differenziano per adattarsi a esigenze di installazione diverse, dalla sala cinema dedicata al salotto multiuso.

Sul fronte della qualità d’immagine, l’intera gamma supporta la proiezione 4K UHD fino a 300 pollici, con una copertura del 110% dello spazio colore BT.2020 e una precisione cromatica ΔE inferiore a 0,8, un dato che, per chi mastica un minimo di tecnologia display, indica una fedeltà cromatica di livello professionale.

Non manca poi la compatibilità con Dolby Vision, HDR10+ e IMAX Enhanced, tre certificazioni che permettono di sfruttare al meglio i contenuti cinematografici più recenti senza compromessi sulla qualità dell’immagine.

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Non solo cinema ma anche gaming fino a 240 Hz

Se pensavate che la serie TITAN Noir fosse pensata esclusivamente per il cinema, potreste essere sorpresi; visto che sotto la scocca troviamo il chipset MediaTek MT9681, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, una configurazione che garantisce fluidità sia con le principali piattaforme di streaming sia nell’utilizzo quotidiano più generico.

Per chi ama giocare, invece, la serie offre una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz in Full HD, il che è un valore niente male per un proiettore e che assicura immagini fluide e una risposta rapida durante le sessioni di gaming più intense.

È lecito aspettarsi che questa versatilità, capace di spaziare dal cinema di casa al gaming competitivo passando per lo streaming quotidiano, sia proprio la carta vincente che XGIMI vuole giocarsi per conquistare gli appassionati italiani di home theater, un segmento sempre più affollato ma dove la combinazione tra qualità d’immagine premium e prezzo dei laser TV resta ancora un terreno di conquista.

Specifichiamo che al momento della stesura di questo articolo, l’azienda non ha reso pubblici i prezzi dei vari modelli ma visto il lancio imminente ci sarà da attendere pochi giorni.

Resta dunque da capire come verrà accolta la nuova gamma dal pubblico nostrano, ma le premesse tecniche, va detto, ci sono tutte.