Apple Watch Ultra 3 è uno dei pochissimi smartwatch capaci di spingere davvero oltre i propri limiti, che si tratti di una corsa in montagna, un’immersione o una spedizione fuori da qualsiasi rete. La versione con cassa da 49 mm in titanio nero e Alpine Loop nero Large è la configurazione più ricercata dai veri appassionati di outdoor, e in questo momento è disponibile su Amazon con uno sconto che porta il prezzo ben al di sotto del listino ufficiale Apple. Analizziamo tutti i dettagli.

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Apple Watch Ultra 3: titanio, zaffiro e tutto quello che serve per l’avventura vera

Apple Watch Ultra 3 non è un semplice smartwatch. È un dispositivo progettato per resistere dove gli altri cedono, con una cassa da 49 mm in titanio nero di grado aerospaziale e un display OLED Always-On Retina protetto da cristallo di zaffiro, il più ampio e luminoso mai realizzato su un Apple Watch. Il display non serve solo a mostrare dati: può funzionare anche come torcia, una comodità tutt’altro che banale in situazioni di emergenza.

La connettività è il punto di forza che distingue questo modello dalla concorrenza: oltre al GPS a doppia frequenza (indispensabile per una navigazione precisa in ambienti difficili), Ultra 3 integra comunicazioni via satellite Globalstar. Questo significa che anche in assenza totale di rete cellulare o Wi-Fi, è possibile inviare messaggi via iMessage o SMS, condividere la propria posizione tramite Dov’è e, in caso di emergenza, contattare i servizi di soccorso direttamente dal polso. SOS emergenze e Dov’è via satellite sono inclusi gratuitamente per due anni dall’attivazione.

Tra le funzionalità più uniche c’è la trasformazione in dive computer grazie all’app Oceanic+, sviluppata insieme a Huish Outdoors: implementa l’algoritmo di decompressione Bühlmann e monitora tutti i parametri di immersione con avvisi di sicurezza dedicati. La resistenza all’acqua arriva fino a 100 metri secondo lo standard ISO 22810:2010.

Le specifiche tecniche principali:

Cassa: titanio nero 49 mm, grado aerospaziale

titanio nero 49 mm, grado aerospaziale Display: OLED Always-On Retina, cristallo di zaffiro

OLED Always-On Retina, cristallo di zaffiro Storage: 64 GB

64 GB Connettività: GPS + Cellular 4G LTE, Wi-Fi, satellite Globalstar

GPS + Cellular 4G LTE, Wi-Fi, satellite Globalstar Peso: 61,8 g (senza cinturino)

61,8 g (senza cinturino) Cinturino incluso: Alpine Loop nero, taglia Large (tessuto ad alta resistenza, sistema G-hook)

Alpine Loop nero, taglia Large (tessuto ad alta resistenza, sistema G-hook) Autonomia: fino a 42 ore normale, fino a 72 ore in modalità risparmio energetico

fino a normale, fino a in modalità risparmio energetico Salute: ECG, saturazione ossigeno, frequenza cardiaca, fasi del sonno, rilevamento cadute, carico di allenamento

ECG, saturazione ossigeno, frequenza cardiaca, fasi del sonno, rilevamento cadute, carico di allenamento Compatibilità: iPhone 11 o successivo con iOS 26 o successivo

Prezzo e sconto: ecco i numeri dell’offerta su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale Apple Store Italia è fissato a 909€. Su Amazon, Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Titanio Nero con Alpine Loop Nero Large è disponibile a 736,29€, con un risparmio di quasi 173€ rispetto al listino ufficiale, pari a uno sconto di circa il 19%.

Non si tratta di una promozione lampo con percentuali stratosferiche, ma di un prezzo che si posiziona in modo interessante considerando la stabilità quasi totale che questo prodotto ha mantenuto nelle ultime settimane. Le oscillazioni recenti rendono questo il momento giusto per valutare l’acquisto, specialmente per chi cercava il modello in colorazione nera integrale senza compromessi sulle dimensioni.

La spedizione è gestita da Amazon e, per i membri Prime, avviene senza costi aggiuntivi.

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