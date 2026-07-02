Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per uno degli smartwatch più recenti a marchio Amazfit, ovvero Amazfit Cheetah 2 Ultra, uno smartwatch dedicato ai trail runner che è stato annunciato nel mese di maggio.

Il modello pensato per i trail runner più esigenti torna ad aggiornarsi, a poche settimane dal precedente aggiornamento, per acquisire altre novità che investono le mappe e migliorano i dati di allenamento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo aggiornamento.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

C’è un nuovo aggiornamento per Amazfit Cheetah 2 Ultra

Amazfit Cheetah 2 Ultra è uno dei prodotti a marchio Amazfit più recenti e, nonostante tutto, sta già ricevendo il terzo aggiornamento della sua (fin qui) breve carriera: sullo smartwatch dedicato ai trail runners arriva la nuova versione 6.1.206.1 del software che va a sostituire la precedente versione 6.1.114.1 rilasciata a metà giugno, utile principalmente perché ha aggiunto il supporto a HybridCharge.

Tra le novità, raccontate nel changelog ufficiale che riporteremo poco sotto, figura innanzitutto una migliore gestione dei download delle mappe: gli utenti possono eliminare, riprendere, aggiornare e gestire i download nella sezione dedicata sull’app Zepp; inoltre, i download sono stati ottimizzati quando la batteria è scarica.

Andando oltre, Zepp Health ha migliorato anche la memorizzazione dei percorsi, con l’orologio che può memorizzarne fino a 100, ha reso la navigazione più intuitiva, ha aggiunto nuovi campi dati per quanto concerne gli allenamenti e introdotto il supporto per la scrittura dei dati della HRV su Salute di Apple.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.1.206.1, tradotto in italiano dagli screenshot sottostanti (via u/Volker_l su Reddit), che è in distribuzione su Amazfit Cheetah 2 Ultra (anche in Europa) tramite un pacchetto OTA da 19,72 MB.

Benvenuti all’ultima versione di Amazfit Cheetah 2 Ultra! Ecco i contenuti dell’aggiornamento: [Novità] Aggiunta la gestione dei download delle mappe: ora è possibile eliminare, riprendere i download, aggiornare e svolgere altre operazioni sulle mappe (Percorso: App Zepp > Dispositivo > Mappa > Gestione download). Aggiunto il campo dati “Laps GAP” per la corsa all’aperto/trail running (Percorso: Corsa all’aperto/Trail running > Impostazioni allenamento > Pagina dati > Categoria Pac > GAP Ultimo Giro / GAP Giro Corrente). Aggiunto il campo dati “HybridCharge” durante l’allenamento (Percorso: Allenamento > Impostazioni allenamento > Pagina dati > Altra categoria > HybridCharge). Aggiunto il supporto per la scrittura dei dati HRV su Apple Health. [Ottimizzazioni] Ottimizzato il download delle mappe quando la batteria è scarica: ora è possibile scaricare le mappe anche durante la ricarica. Ottimizzato il numero massimo di percorsi salvabili sull’orologio: ora è possibile salvare fino a 100 percorsi. Ottimizzato il testo di navigazione del percorso: migliorato il linguaggio nelle pagine delle impostazioni del punto di partenza e della destinazione. Precisione dei dati altimetrici derivanti dall’addestramento ottimizzata. Sensibilità delle indicazioni di svolta durante la navigazione del percorso ottimizzata. Pianificazione offline dei percorsi di andata e ritorno sull’orologio ottimizzata: la pianificazione del percorso sull’orologio ora offre le opzioni “Salva soltanto”, “Salva e naviga” e “Naviga soltanto”.

Come aggiornare Amazfit Cheetah 2 Ultra

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato può essere scaricato, direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).