Zepp Health ha da poche ore annunciato un sensibile miglioramento al sistema di gestione delle notifiche dagli iPhone sugli smartwatch Amazfit sfruttando una delle novità di iOS 26.5, ovvero l’inoltro delle notifiche (“Notification Forwarding”).

Per il momento, questi miglioramenti saranno a disposizione “in beta” degli utenti europei (dato che il “Notification Forwarding” è disponibile solo nell’Unione Europea) in possesso degli smartwatch più recenti (e costosi) del brand e di un iPhone aggiornato alla più recente versione del sistema operativo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Zepp Health porta l’inoltro delle notifiche di iOS 26.5 sugli smartwatch Amazfit

Come anticipato in apertura, tramite un post dedicato sul blog ufficiale Amazfit, Zepp Health ha appena lanciato un sensibile miglioramento alle notifiche, quando gli smartwatch dell’azienda vengono sfruttati in accoppiata a un iPhone, grazie alla funzione di inoltro delle notifiche che Apple ha introdotto con iOS 26.5 per gli utenti dell’Unione Europea.

Il tuo smartwatch Amazfit ora gestisce meglio le notifiche. Le notifiche sono sempre state una delle funzioni più utilizzate sugli smartwatch. Ma per molto tempo, “ricevere una notifica” significava principalmente dare un’occhiata al polso e poi comunque prendere in mano il telefono. Ora le cose cambiano. Grazie alla funzione di inoltro delle notifiche iOS, alcuni smartwatch Amazfit offrono ora un’esperienza di notifica più completa agli utenti iOS in tutta Europa. Invece di limitarti a visualizzare un avviso, puoi interagire direttamente dal tuo polso.

Le notifiche diventano interattive per gli utenti iPhone/Amazfit

Una volta che l’utente avrà abilitato l’opzione per sfruttare l’inoltro delle notifiche, potrà trarre vantaggio dei seguenti benefici direttamente dallo smartwatch:

Invio di risposte – Le notifiche delle app che supportano una risposta (ad esempio quelle di WhatsApp) permetteranno di rispondere direttamente dallo smartwatch, quindi senza tirare fuori lo smartphone dalla tasca, con dettatura vocale o tastiera.

– Le notifiche delle app che supportano una risposta (ad esempio quelle di WhatsApp) permetteranno di rispondere direttamente dallo smartwatch, quindi senza tirare fuori lo smartphone dalla tasca, con dettatura vocale o tastiera. Gestione delle notifiche con azioni rapide – Le notifiche sullo smartwatch mostreranno le azioni rapide correlate come “Segna come letto” o “Richiama”, rendendo più fluida l’esperienza con la gestione notifiche.

– Le notifiche sullo smartwatch mostreranno le azioni rapide correlate come “Segna come letto” o “Richiama”, rendendo più fluida l’esperienza con la gestione notifiche. Visualizzazione delle immagini – Gli utenti potranno visualizzare nella loro interezza, immagini incluse, le notifiche provenienti da app che mandano notifiche accompagnate da immagini (ad esempio quelle dai campanelli smart o dalle videocamere di sorveglianza).

Quali smartwatch Amazfit supportano questa novità

Zepp Health ha annunciato che questa potenzialità può essere sfruttata iscrivendo al programma beta (poco sotto vi spieghiamo come fare ma vi anticipiamo che è semplicissimo) uno degli smartwatch Amazfit compatibili. Ecco l’elenco:

Smartwatch che faranno parte da subito del programma beta Amazfit Balance Ultra Amazfit Balance 3 Amazfit Cheetah 2 Ultra

Smartwatch che verranno aggiunti prossimamente al programma beta Amazfit Bip Max Amazfit Cheetah 2 Pro Amazfit Active 3 Premium Amazfit T-Rex Ultra 2 Amazfit T-Rex 3 Pro Amazfit Balance 2 Amazfit T-Rex 3



Come entrare a far parte di questo programma beta

Al netto di possedere uno degli smartwatch Amazfit compatibili (dell’elenco poco sopra), l’utente dovrà possedere un iPhone aggiornato a iOS 26.5 (o a una versione successiva del sistema operativo iOS) e aver installato l’ultima versione disponibile dell’app Zepp (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).

L’inoltro delle notifiche iOS è in fase di implementazione come funzionalità beta e continuiamo a migliorare l’esperienza man mano che Apple estende il supporto per questa funzionalità.

Per far parte del programma beta, l’utente dovrà semplicemente aprire l’app e seguire la notifica relativa all’inoltro delle notifiche. Nel caso in cui l’utente abbia (magari per sbaglio) ignorato la notifica, potrà attivare comunque la funzione direttamente dall’app Zepp seguendo uno dei seguenti percorsi: