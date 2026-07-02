Dal popolare giornalista di Bloomberg esperto di Apple, Mark Gurman, arrivano alcuni interessanti nuovi spunti su quelli che potrebbero essere i programmi del colosso di Cupertino.

In particolare, Gurman nelle scorse ore ha provato ad anticipare quelle che potrebbero essere le novità di Apple per la serie MacBook Pro, che nel giro di un anno potrebbe essere la protagonista di un importante rinnovamento.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Cosa possiamo aspettarci dai nuovi MacBook Pro e iPad Pro

Stando a quanto è stato reso noto da Gurman, il colosso di Cupertino avrebbe in programma un completo rinnovamento della versione base di MacBook Pro e ciò dovrebbe avvenire entro la prima parte del 2027.

In particolare, il modello con display da 14 pollici dovrebbe arrivare sul mercato con un nuovo design, che dovrebbe ricalcare quello dei MacBook di fascia alta che probabilmente verranno annunciati a partire dall’autunno.

Ma oltre che per MacBook Pro il colosso di Cupertino starebbe preparando importanti novità anche per quanto riguarda la gamma iPad: sempre a dire di Gurman, infatti, l’azienda starebbe testando quattro nuovi modelli di iPad Pro.

Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici su questi nuovi tablet, secondo alcune fonti la prossima generazione di iPad dovrebbe portare con sé novità volte a migliorare le prestazioni, mantenendo le attuali opzioni per quanto riguarda le dimensioni del display (11 e 13 pollici).

La primavera sta diventando il periodo in cui Apple annuncia più novità per i suoi prodotti di fascia media e bassa e alle volte riserva anche qualche sorpresa, come MacBook Neo e pure per il 2027 il colosso di Cupertino dovrebbe riuscire a non fare annoiare gli appassionati di tecnologia e gli addetti ai lavori.