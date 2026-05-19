Nel giro di un mese, Zepp Health ha lanciato in Italia due nuovi sportwatch a marchio Amazfit: a metà aprile è arrivato Amazfit Cheetah 2 Pro, dedicato ai corridori professionisti e più esigenti, mentre la scorsa settimana è arrivato Amazfit Cheetah 2 Ultra, più “premium” e progettato per gli appassionati di trail running.

Non abbiamo ancora avuto modo di testare a fondo i due dispositivi ma, in attesa che ciò avvenga, possiamo comunque andare a confrontare sulla carta quali possano essere le differenze tra i due modelli, concentrandoci principalmente su ciò che raccontano le schede tecniche.

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Dal punto di vista dimensionale sono quasi identici ma cambia il display

Nonostante si posizioni come modello di fascia superiore, Amazfit Cheetah 2 Ultra risulta leggermente più compatto rispetto al modello Pro: il primo ha una cassa da 47,4 mm, mentre il secondo arriva a 48 mm; in entrambi i casi, la cassa è circolare e i materiali sono premium, con telaio e cassa parzialmente realizzati in titanio di grado 5 e vetro zaffiro (quindi anti-graffio) a protezione del display.

Zepp Health ha però scelto un approccio costruttivo diverso tra i due modelli, probabilmente con l’obiettivo di assecondare i rispettivi ambiti di utilizzo: Amazfit Cheetah 2 Pro punta sulla leggerezza, con un peso di 45,6 grammi senza cinturino e uno spessore di 13,2 mm; il modello Ultra, invece, è realizzato per affrontare le condizioni più estreme e, oltre a risultare più pesante e più spesso (52 grammi senza cinturino, con uno spessore di 15,6 mm), può vantare ben sei certificazioni di livello militare (urti, temperature estreme e basse pressioni). Sul modello Ultra sono poi presenti quattro pulsanti, sporgenti e pensati per facilitare la pressione anche con indosso i guanti.

Cosa cambia a livello hardware

Nonostante il modello Pro sia leggermente più grande, per quanto concerne il display si capovolge la situazione: Amazfit Cheetah 2 Ultra può vantare un display AMOLED da 1,5 pollici (480 x 480 pixel), contro il display da 1,32 pollici (466 x 466 pixel) del modello Pro; in entrambi i casi la definizione è ottima, così come la luminosità di picco, che si assesta sui 3.000 nit a prescindere dal modello e non dovrebbe creare il minimo problema anche sotto la luce diretta del sole. Il display più grande, fa sì che il modello Ultra permetta una lettura più agevole delle mappe in movimento.

La differenza più grande dal punto di vista della dotazione hardware tra i due modelli risiede probabilmente nella batteria:

Il Cheetah 2 Pro è alimentato da una batteria da 540 mAh , che assicura fino a 20 giorni di utilizzo tipico e circa 31 ore di tracciamento GPS in modalità di massima precisione.

è alimentato da una batteria da , che assicura e circa in modalità di massima precisione. Il Cheetah 2 Ultra monta un’enorme batteria da 780 mAh che porta l’autonomia fino a 30 giorni con uso tipico e spinge la modalità GPS di precisione fino a 60 ore (o 33 ore nella speciale modalità Trail Running), diventando in grado di coprire un’intera ultramaratona.

Per consentire agli utenti di poter contare su una mole maggiore di dati geografici, Zepp Health ha raddoppiato la memoria interna sul modello Ultra che, invece di 32 GB come sul modello Pro, integra un chip da 64 GB. Tra i due dispositivi cambia leggermente anche la CPU: HS3 sul modello Pro, HS3s sul modello Ultra (necessario per gestire rendering grafici più pesanti).

Funzionalità a confronto: cosa cambia?

Mentre Amazfit Cheetah 2 Pro nasce per assistere i “runner” su strada che si preparano a gareggiare su distanze come la mezza maratona o la maratona, il modello Ultra è sviluppato per soddisfare le esigenze specifiche dei corridori in montagna che devono affrontare parecchi dislivelli e svolgono attività di trail running.

L’intero impianto di sensori, a partire dall’avanzato BioTracker 6.0, da un sistema GPS a doppia antenna, nonché le funzionalità di base, come Zepp Coach e BioCharge, sono tutti elementi in comune tra i due modelli. Le reali differenze, tutte a vantaggio del modello Ultra, si concretizzano in tre funzionalità dedicate allo sterrato:

Modalità Trail Running – si preoccupa di monitorare costantemente la pendenza del tracciato applicando un fattore di carico al terreno per riflettere con precisione lo sforzo fisico messo in campo dall’utente.

– si preoccupa di monitorare costantemente la pendenza del tracciato applicando un fattore di carico al terreno per riflettere con precisione lo sforzo fisico messo in campo dall’utente. Mappe topografiche a colori – va oltre le classiche mappe offline con indicazioni turn-by-turn (disponibili anche sul modello Pro), integrando curve di livello (per tracciare le altitudini) e garantendo un rendering visivo più veloce (2,5 volte, stando a quanto dichiarato da Zepp Health).

– va oltre le classiche mappe offline con indicazioni turn-by-turn (disponibili anche sul modello Pro), integrando curve di livello (per tracciare le altitudini) e garantendo un rendering visivo più veloce (2,5 volte, stando a quanto dichiarato da Zepp Health). Panoramica sui dislivelli – è uno strumento con codifica a colori, studiato per analizzare in tempo reale la difficoltà delle pendenze che caratterizzano il tracciato.

Prezzi diversi, pubblico diverso

Il listino prezzi ufficiale per l’Italia riflette le differenze hardware (e software) che intercorrono tra i due modelli, con un divario di 150 euro:

Amazfit Cheetah 2 Pro viene proposto in Italia al prezzo di 449,90 euro Acquista su Amazon

viene proposto in Italia al prezzo di Amazfit Cheetah 2 Ultra viene proposto in Italia al prezzo di 599,90 euro Acquista su Amazon

viene proposto in Italia al prezzo di

Questo divario fa sì che i due sportwatch si rivolgano a tipologie differenti di pubblico: le specifiche offerte dal modello Pro sono perfette per i fondisti tradizionali; i “plus” del modello Ultra, faranno probabilmente gola a chi si spinge sui percorsi montani e necessita obbligatoriamente di un display più grande e di maggiore autonomia con tracciamento GPS di precisione.

Amazfit Cheetah 2 Pro vs Cheetah 2 Ultra – Specifiche a confronto