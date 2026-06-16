Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per uno degli smartwatch più recenti a marchio Amazfit, ovvero Amazfit Cheetah 2 Ultra, uno smartwatch dedicato ai trail runner che è stato annunciato nel mese di maggio.

Il modello pensato per i trail runner più esigenti torna ad aggiornarsi per acquisire un sacco di novità (a partire dalla funzione HybridCharge e altre nuove funzioni) e svariati miglioramenti (che migliorano la navigazione e non solo). Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo aggiornamento.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

C’è un grande aggiornamento per Amazfit Cheetah 2 Ultra

Amazfit Cheetah 2 Ultra è uno dei prodotti a marchio Amazfit più recenti e, nonostante tutto, sta già ricevendo il secondo aggiornamento della sua (fin qui) breve carriera: sullo smartwatch dedicato ai trail runners arriva la nuova versione 6.1.114.1 del software che fa un bel balzo in avanti (non solo in termini di numerazione) rispetto alla precedente versione 3.3.2.1 rilasciata a inizio mese.

Zepp Health ha mantenuto la promessa perché il nuovo aggiornamento serve principalmente per portare sullo smartwatch la funzione HybridCharge, attesa proprio nel mese di giugno su questo dispositivo.

HybridCharge è sostanzialmente un’evoluzione di BioCharge (che a sua volta sostituì “Prontezza” a metà 2025) che aggiunge qualcosa in più e non si limita più a proporre i risultati basandosi sui dati raccolti automaticamente dallo smartwatch.

La nuova funzione dà centralità all’utente, aggiungendo gli strumenti LifeLoad (consente di annotare i fattori che potrebbero influenzare recupero e prestazioni) e RPE (consente di registrare la percezione soggettiva dello sforzo dopo ogni sessione, con registrazione vocale o manuale) che permettono all’utente di input soggettivi che influenzano l’analisi complessiva: in soldoni, il “numero” mostrato all’utente avrà un carattere più soggettivo e cucito attorno all’utente stesso.

HybridCharge è però solo una delle novità che Amazfit Cheetah 2 Ultra guadagna con il nuovo aggiornamento: arrivano infatti l’anteprima del percorso di navigazione e l’aggiunta di una libreria di allenamenti HYROX, della funzione HYROX Virtual Pace e dell’allenamento di simulazione HYROX.

In aggiunta, l’aggiornamento porta sullo smartwatch un buon numero di ottimizzazioni, pensate per migliorare l’esperienza utente nel complesso. Il changelog non menziona nello specifico che la versione software passa a Zepp OS 6 e, di conseguenza, rafforza i nostri dubbi sul fatto che HybridCharge non sia strettamente collegata alla più recente versione di Zepp OS.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.1.114.1 , tradotto in italiano dagli screenshot sottostanti (via u/IngenieurCyber su Reddit), che è in distribuzione su Amazfit Cheetah 2 Ultra tramite un pacchetto da 20,10 MB.

Benvenuti all’ultima versione di Amazfit Cheetah 2 Ultra! Ecco i contenuti dell’aggiornamento: [Novità] HybridCharge completamente rinnovato: basato sul BioCharge originale, ora offre una logica di calcolo più avanzata e una programmazione intelligente, adattandosi meglio a diversi sport e scenari quotidiani. Aggiunta l’anteprima del percorso di navigazione: quando si seleziona un percorso per la navigazione, verrà visualizzata un’immagine di anteprima del percorso nella pagina di preparazione dell’allenamento. Aggiunta la libreria di allenamenti HYROX: l’app ora include modelli di allenamento HYROX ufficiali che possono essere sincronizzati con l’orologio per sessioni HYROX dedicate. Aggiunta la funzione HYROX Virtual Pace: l’app genera in modo intelligente una strategia di gara basata sulle condizioni reali del luogo di competizione. È possibile regolare i tempi obiettivo per ogni segmento e vedere in tempo reale se si è in vantaggio o in svantaggio. Aggiunto l’allenamento di simulazione HYROX: supporta l’allenamento HYROX basato su gara completa, mezza gara, primo tempo, secondo tempo o modalità personalizzate. [Ottimizzazioni] Logica di visualizzazione ottimizzata degli indicatori di stato: dopo una breve visualizzazione sul quadrante dell’orologio, gli indicatori vengono visualizzati in modo uniforme nell’area di stato in basso al centro del pannello di controllo. Descrizione del tempo di recupero completo ottimizzato: modificato in “Tempo di riposo consigliato prima del prossimo allenamento ad alta/media/bassa intensità”. Visualizzazione ottimizzata della scala nella pagina del percorso durante l’attività e nell’app Mappa: aggiunte le scale di 75 m, 200 m, 750 m, 2 km e 8 km in unità metriche; e di 75 piedi, 200 piedi, 750 piedi, 2 miglia e 8 miglia in unità imperiali. Visualizzazione ottimizzata dello sfondo della mappa topografica: layout migliorato quando le risorse della mappa non sono ancora state scaricate. Gerarchia di visualizzazione ottimizzata di determinati punti su mappe topografiche. Ottimizzazione della fluidità e delle prestazioni di determinate applicazioni.

Precedente Successivo Schermo intero

Come aggiornare Amazfit Cheetah 2 Ultra

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato può essere scaricato, direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).