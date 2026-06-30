Zepp Health continua a rilasciare con cadenza regolare, tramite l’app Zepp, nuovi aggiornamenti software per i suoi smartwatch più popolari a marchio Amazfit: nelle ultime ore, una nuova versione del software ha iniziato a raggiungere Amazfit Balance 2.

Nonostante abbia recentemente presentato il modello di terza generazione, l’azienda non ha abbandonato il modello di seconda generazione, lanciato a giugno 2025: anzi, il nuovo aggiornamento serve (in qualche modo) per far sì che il modello 2025 si avvicini al modello 2026 guadagnando l’integrazione di HybridCharge e tantissime altre novità, legate soprattutto agli allenamenti HYROX. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Nuovo aggiornamento per Amazfit Balance 2: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Amazfit Balance 2 torna ad aggiornarsi a un paio di settimane dal precedente aggiornamento (versione 3.50.4.1), utile perché aveva aggiunto il ritmo equivalente, miglioramenti alla pianificazione dei percorsi offline, miglioramenti alla sincronizzazione con gli altri dispositivi e ha trasformato lo smartwatch in un altoparlante Bluetooth.

Nelle ultime ore è partita la distribuzione (almeno dalla Russia) della nuova versione 3.54.2.1 del software: l’aggiornamento è addirittura più importante del precedente perché serve a portare sullo smartwatch la funzione HybridCharge, attesa proprio nel mese di giugno su questo dispositivo.

Cosa è HybridCharge? HybridCharge è un’evoluzione di BioCharge (che a sua volta sostituì “Prontezza” a metà 2025 debuttando proprio con Amazfit Balance 2) pensata per far sì che i risultati non siano basati sui soli dati raccolti automaticamente dallo smartwatch. La nuova funzione dà centralità all’utente, aggiungendo gli strumenti LifeLoad (consente di annotare i fattori che potrebbero influenzare recupero e prestazioni) e RPE (consente di registrare la percezione soggettiva dello sforzo dopo ogni sessione, con registrazione vocale o manuale) che permettono all’utente di input soggettivi che influenzano l’analisi complessiva: in soldoni, il “numero” mostrato all’utente avrà un carattere più soggettivo e cucito attorno all’utente stesso.

Andando oltre, il lunghissimo changelog (che potrete trovare di seguito) racconta di una miriade di altre novità che contribuiscono ad avvicinare l’esperienza utente con Amazfit Balance 2 a quella proposta dal più recente Balance 3.

Abbiamo novità che investono gli allenamenti HYROX (Next Hard Session, nuovi modelli di allenamento professionale, strategia HYROX), la sincronizzazione della frequenza cardiaca a riposo e svariate ottimizzazioni (con Zepp Flow, l’esperienza di navigazione sulle mappe, per il golf).

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 3.54.2.1 per Amazfit Balance 2, tradotto in italiano dagli screenshot che trovate poco sotto (via Reddit).

Con questo aggiornamento, Amazfit Balance 2 migliora alcuni dettagli dell’esperienza utente, ottimizzando ulteriormente la stabilità e la fluidità del sistema. Aggiorna ora per un’esperienza ancora migliore! [Novità] Aggiunto HybridCharge: BioCharge è stato completamente aggiornato a HybridCharge, integrando più dati sullo stato del corpo per fornire una valutazione più completa e accurata della tua condizione fisica.

Aggiunto Next Hard Session: Full Recovery Time è stato completamente aggiornato a Next Hard Session, che stima quando il tuo corpo potrebbe essere pronto per un altro allenamento ad alta intensità dopo aver completato una sessione di allenamento.

Aggiunto modello di allenamento HYROX: Porta l’intelligenza di gara professionale nel tuo allenamento quotidiano. L’app include modelli di allenamento HYROX di livello ufficiale, che coprono la simulazione di mezza distanza, la simulazione di un quarto di distanza e diversi modelli di allenamento specializzati per aiutarti a prepararti con precisione e ad allenarti come un atleta professionista.

Aggiunta strategia HYROX: Il tuo comandante di gara intelligente genera automaticamente un modello tattico completo in base al tuo obiettivo, fornisce una guida per l’intero percorso, monitora dinamicamente i tuoi progressi complessivi e il distacco dall’obiettivo e visualizza in anteprima la tappa successiva per aiutarti a controllare con precisione il tuo ritmo di gara e a superare i tuoi limiti personali.

Aggiunto supporto per gli accessori Helio Core Motion in HYROX Race e HYROX Simulation.

Aggiunta la sincronizzazione della frequenza cardiaca a riposo: dopo aver associato un nuovo dispositivo, i dati della frequenza cardiaca a riposo salvati possono essere sincronizzati con il nuovo dispositivo tramite l’app. Quando si utilizzano più dispositivi, i dati della frequenza cardiaca a riposo generati dal dispositivo indossato possono essere sincronizzati con l’app e successivamente con i dispositivi non indossati. [Ottimizzazioni] Esperienza Zepp Flow ottimizzata: supporta un controllo del volume più flessibile, fornisce un feedback vocale più tempestivo e migliora l’esperienza delle notifiche e delle impostazioni correlate. Ampliato l’ambito dell’interazione vocale, supporta le richieste di informazioni relative a HybridCharge, nonché l’accesso vocale rapido a più modalità di allenamento, app di sistema e funzioni utilizzate di frequente.

Esperienza di navigazione sulla mappa ottimizzata: dopo aver aperto il menu della traccia della mappa durante un allenamento, è possibile accedere rapidamente a questa funzione tramite la nuova voce di navigazione.

Funzionalità golf ottimizzate: differenziata la copia del promemoria di completamento per il download dei dati del campo da golf e il download della mappa del terreno, e regolata la logica di cambio buca per migliorare l’esperienza sul campo.

Algoritmo di altitudine ottimizzato: migliorata la stabilità dei dati di altitudine durante gli allenamenti all’aperto, riducendo le fluttuazioni anomale nel dislivello totale in salita e in discesa.

Risolti altri problemi noti per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Come aggiornare Amazfit Balance 2

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).