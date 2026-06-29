Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per alcuni dei suoi smartwatch a marchio Amazfit non più recentissimi: parliamo di Amazfit Bip 6, Active 2 (Round) e Active 2 (Round) Premium.

Questi aggiornamenti, di cui parleremo più dettagliatamente di seguito, condividono lo stesso changelog che parla esclusivamente della sola risoluzione di alcuni bug e miglioramenti alla stabilità del sistema.

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Nuovo aggiornamento software per Amazfit Bip 6 e per gli Active 2 (Round)

Come anticipato in apertura, Amazfit Bip 6 e gli Active 2 (Round) tornano a quasi tre mesi dal precedente aggiornamento (distribuito a fine aprile) che andava ad implementare miglioramenti al monitoraggio del sonno.

I nuovi aggiornamenti sono decisamente meno consistenti dei precedenti e puntano a risolvere bug noti e ad apportare i soliti miglioramenti alla stabilità del sistema. Ecco i firmware in distribuzione:

Amazfit Bip 6 – versione 4.1.0.1 del software (dalla precedente versione 3.11.0.2) – pacchetto da circa 9 MB.

(dalla precedente versione 3.11.0.2) – pacchetto da circa 9 MB. Amazfit Active 2 (Round) e Active 2 (Round) Premium – versione 7.21.0.1 del software (dalla precedente versione 7.1.0.2) – pacchetto da circa 10 MB

Lo stesso aggiornamento dovrebbe arrivare a breve anche per Amazfit Active 2 (Square) che finora si è aggiornato “a braccetto” rispetto ai modelli con cassa quadrata. Nessuno di questi modelli è in lista per ricevere HybridCharge.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog degli aggiornamenti per Amazfit Bip 6 (via Reddit), Active 2 (Round) e Active 2 (Round) Premium (via Reddit), tradotto in italiano dagli screenshot condivisi poco sotto:

Risolti problemi noti e migliorata la stabilità del sistema.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

Gli aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza di un aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).