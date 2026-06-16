Zepp Health continua a rilasciare con cadenza regolare, tramite l’app Zepp, nuovi aggiornamenti software per i suoi smartwatch più popolari a marchio Amazfit: nelle ultime ore, una nuova versione del software ha iniziato a raggiungere Amazfit Balance 2.

Nonostante abbia recentemente presentato il modello di terza generazione, l’azienda non abbandona il modello di seconda generazione, lanciato a giugno 2025, e il nuovo aggiornamento è utile perché aggiunge opzioni di navigazione migliorate, una nuova metrica di corsa avanzata e tante altre novità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

C’è un nuovo aggiornamento per Amazfit Balance 2

A un paio di settimane dal rilascio del precedente aggiornamento “minore”, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per Amazfit Balance 2 che, tramite un pacchetto OTA da circa 16 MB, riceve la nuova versione 3.50.4.1 del software (dalla precedente versione 3.46.2.1).

Nonostante le dimensioni contenute del pacchetto, questo aggiornamento sembra essere quasi cruciale per lo smartwatch perché aggiunge un buon numero di nuove potenzialità, oltre ad ottimizzare alcune funzionalità già presenti.

Prima di passare all’analisi delle novità, segnaliamo che l’aggiornamento sembra essere attualmente in rollout a partire dalla Russia (via Reddit) ma dovrebbe raggiungere tutte le unità europee nel giro di qualche settimana (Zepp Health distribuisce gli aggiornamenti a più fasi).

Le novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento alla versione 3.50.4.1 del software per Amazfit Balance 2 è, come anticipato, molto interessante perché porta sullo smartwatch tante nuove funzioni (via Gadgets & Wearables) nonostante non si tratti ancora dell’aggiornamento a Zepp OS 6.

Ritmo equivalente – È un sistema che combina dati fisiologici dell’utente, il livello di allenamento e le variazioni di pendenza per convertire lo sforzo in salita/discesa all’equivalente che l’utente dovrebbe sostenere su un terreno pianeggiante; in soldoni, migliora il feedback fornito all’utente quando questo ha a che fare con percorsi che non sono pianeggianti; si tratta di un’aggiunta molto importante per Amazfit Balance 2, smartwatch votato alle attività all’aperto.

– È un sistema che combina dati fisiologici dell’utente, il livello di allenamento e le variazioni di pendenza per convertire lo sforzo in salita/discesa all’equivalente che l’utente dovrebbe sostenere su un terreno pianeggiante; in soldoni, migliora il feedback fornito all’utente quando questo ha a che fare con percorsi che non sono pianeggianti; si tratta di un’aggiunta molto importante per Amazfit Balance 2, smartwatch votato alle attività all’aperto. Miglioramenti alla pianificazione dei percorsi offline – Gli utenti possono creare percorsi ad anello e percorsi che vanno dalla posizione corrente a un qualsiasi punto B (fino a 100 km di distanza) all’interno dell’app Mappe, anche quando sono offline; è presente il ricalcolo automatico del percorso (se ci si allontana dalla rotta corretta durante la navigazione); è stata inoltre aggiunta la visualizzazione della direzione all’interno delle mappe topografiche.

– Gli utenti possono creare percorsi ad anello e percorsi che vanno dalla posizione corrente a un qualsiasi punto B (fino a 100 km di distanza) all’interno dell’app Mappe, anche quando sono offline; è presente il ricalcolo automatico del percorso (se ci si allontana dalla rotta corretta durante la navigazione); è stata inoltre aggiunta la visualizzazione della direzione all’interno delle mappe topografiche. Migliora la sincronizzazione con gli altri dispositivi – Zepp Health anticipa su Amazfit Balance 2 una novità, che si pensava facesse parte di Zepp OS 6, utile soprattutto per coloro che dispongono di più dispositivi a marchio Amazfit; con questa aggiunta, spariscono i dati “duplicati” o “incoerenti” legati all’attività fisica.

– Zepp Health anticipa su Amazfit Balance 2 una novità, che si pensava facesse parte di Zepp OS 6, utile soprattutto per coloro che dispongono di più dispositivi a marchio Amazfit; con questa aggiunta, spariscono i dati “duplicati” o “incoerenti” legati all’attività fisica. Balance 2 diventa un altoparlante Bluetooth – Le note di rilascio suggeriscono che lo smartwatch può connettersi allo smartphone per riprodurre il segnale audio proveniente proprio dal telefono.

– Le note di rilascio suggeriscono che lo smartwatch può connettersi allo smartphone per riprodurre il segnale audio proveniente proprio dal telefono. Altri miglioramenti sul fronte degli allenamenti Lo smartwatch guadagna l’integrazione con HYROX Race x Stryd per mostrare (in tempo reale) i parametri di allenamento relativi al ritmo. Arrivano miglioramenti alla funzionalità di immersione: abbiamo il calcolo della profondità, il rilevamento della discesa e della salita, la disattivazione delle notifiche di sistema durante gli allenamenti. Gli indicatori di stato del quadrante dell’orologio sono stati ottimizzati: ora gli utenti possono personalizzarne la visibilità. Il download delle mappe è stato migliorato e ora include il supporto per il download di mappe multi-livello.



Come aggiornare Amazfit Balance 2

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).