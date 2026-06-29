iPhone 17 ha fatto parlare di sé dal lancio per il suo display ProMotion 120 Hz, il chip A19 e la fotocamera da 48 MP. Ora fa parlare anche per il prezzo: su eBay è disponibile a 758€, con uno sconto di oltre 220€ rispetto al prezzo di listino ufficiale. Quattro colorazioni disponibili, tutte allo stesso prezzo. Analizziamo i dettagli.

・Apple iPhone 17 256GB Bianco White – Nuovo Sigillato – Garanzia 24 MESI- 5G 💰 Offerta: 758,00€ invece di 979€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bcxr ・Apple iPhone 17 256GB Blu Blue – Nuovo Sigillato – Garanzia 24 Mesi – 5G 💰 Offerta: 758,00€ invece di 979€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bcxs ・Apple iPhone 17 256GB Nero Black – Nuovo Sigillato – Garanzia 24 Mesi – 5G 💰 Offerta: 758,00€ invece di 979€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bcxt ・Apple iPhone 17 256GB Sage Salvia – Nuovo Sigillato – Garanzia 24 Mesi – 5G 💰 Offerta: 758,00€ invece di 979€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bcxu

Apple iPhone 17 256GB: il chip A19 e il display ProMotion che ridefiniscono lo standard

Apple iPhone 17 porta con sé un salto generazionale che si sente davvero nell’uso quotidiano. Il cuore del dispositivo è il chip Apple A19 a 3 nm, con CPU Hexa-core a 4,26 GHz e 8 GB di RAM: numeri che garantiscono fluidità in ogni situazione, dal gaming più intenso al multitasking esigente.

Il display è uno dei punti di forza più immediati: un pannello OLED Super Retina XDR da 6,3″ con risoluzione 2622 x 1206 pixel (~460 ppi), refresh rate ProMotion fino a 120 Hz e luminosità di picco di ben 3000 nit. Il 33% di riflessi in meno rispetto ai modelli precedenti lo rende ottimo anche sotto la luce diretta del sole.

Sul fronte fotografia, il sistema a doppia fotocamera segna un passo avanti netto:

Fotocamera principale : 48 MP, f/1.6, stabilizzazione ottica OIS sensor-shift, apertura 26 mm

: 48 MP, f/1.6, stabilizzazione ottica OIS sensor-shift, apertura 26 mm Ultra-grandangolo : 48 MP Fusion, per foto ad alta risoluzione anche in grandangolo

: 48 MP Fusion, per foto ad alta risoluzione anche in grandangolo Fotocamera frontale : 18 MP con Center Stage

: 18 MP con Center Stage Registrazione video fino a 4K@60fps con Dolby Vision HDR

La parte frontale è protetta da Ceramic Shield 2, dichiarata tre volte più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente, mentre la certificazione IP68 garantisce resistenza all’acqua fino a 6 metri per 30 minuti. La connettività è aggiornata con Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e porta USB-C Ultra Fast per ricarica e trasferimento dati. La ricarica wireless MagSafe arriva fino a 25 W con adattatore da 30 W o superiore.

Vale la pena sottolineare una caratteristica che distingue davvero questa generazione: Apple Intelligence è ora disponibile anche in italiano, con strumenti evoluti di scrittura, generazione di immagini e una Siri significativamente più capace. Il sistema operativo è iOS 26, aggiornato al lancio.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

221€ di sconto su eBay: i numeri dell’offerta

Il prezzo di listino ufficiale di Apple iPhone 17 256GB è 979€, lo stesso che si trova su MediaWorld e Unieuro. Su eBay la stessa versione, nuova sigillata con garanzia europea di 24 mesi, è disponibile a 758€: significa un risparmio netto di 221€, pari a circa il 22% di sconto.

L’offerta è valida in 4 colorazioni: Bianco, Blu, Nero e Salvia, tutte allo stesso prezzo. La confezione include il cavo USB-C e la documentazione originale Apple; l’alimentatore non è incluso, come da standard Apple.

Da notare: il prezzo su Amazon parte da circa 843€ da venditori terzi, quindi l’offerta eBay risulta comunque la più competitiva al momento tra i canali facilmente accessibili.

・Apple iPhone 17 256GB Bianco White – Nuovo Sigillato – Garanzia 24 MESI- 5G 💰 Offerta: 758,00€ invece di 979€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bcxr ・Apple iPhone 17 256GB Blu Blue – Nuovo Sigillato – Garanzia 24 Mesi – 5G 💰 Offerta: 758,00€ invece di 979€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bcxs ・Apple iPhone 17 256GB Nero Black – Nuovo Sigillato – Garanzia 24 Mesi – 5G 💰 Offerta: 758,00€ invece di 979€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bcxt ・Apple iPhone 17 256GB Sage Salvia – Nuovo Sigillato – Garanzia 24 Mesi – 5G 💰 Offerta: 758,00€ invece di 979€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/bcxu

Per non perdere offerte come questa in tempo reale, vi consigliamo di iscrivervi al canale Telegram PrezziTech, dedicato alle migliori promozioni tech, e a ErroriBomba per errori di prezzo e sconti fuori dal comune su qualsiasi categoria di prodotto.