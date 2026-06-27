Octopus Energy ha deciso di spiazzare tutti con una nuova tariffa che rappresenta una delle più basse mai praticate dall’operatore. Con un prezzo della luce fissa a 0,1089 €/kWh e costi di commercializzazione che rimangono fermi a 6€ al mese, l’offerta si posiziona come tra le più competitive del mercato italiano, battendo nettamente i principali concorrenti.

Un’opportunità concreta per chi vuole risparmiare tutto l’anno approfittando di questa finestra promozionale a validità limitata. La proposta è disponibile da oggi, sia per chi vuole passare a Octopus che per i clienti già attivi.

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I dettagli dell’offerta: tariffe tra le più basse di sempre

Octopus Energy continua a offrire uno dei costi di commercializzazione più bassi in assoluto, che rimane fissato a soli 6€ al mese (72€ all’anno). Un valore che continua a distanziare nettamente la concorrenza, dove le tariffe oscillano tipicamente tra 95€ e 144€ annui. Tradotto in termini pratici, significa un risparmio annuale tra 23€ e 72€ solo sui costi fissi rispetto alle offerte standard del mercato.

L’offerta, disponibile da oggi con validità limitata a pochi giorni, prevede per la tariffa Octopus Fissa 12M un prezzo della materia prima luce di 0,1089€/kWh, una delle tariffe più basse mai praticate dall’operatore. Ideale per chi desidera la certezza di un costo bloccato per un anno intero. Come sempre, i prezzi sono comunicati IVA e imposte escluse, perdite incluse, secondo gli standard di trasparenza del settore.

Chi invece preferisce seguire l’andamento del mercato può optare per Octopus Flex, con un prezzo indicizzato a PUN Mono + 0,0088€/kWh e lo stesso vantaggioso costo di commercializzazione di 6€ al mese.

Anche il gas naturale mantiene condizioni competitive: il prezzo è fissato a 0,39€/Smc per la tariffa fissa, mentre la versione Flex viene proposta a PSVDAm + 0,06€/Smc. In entrambi i casi, il costo di commercializzazione si attesta a 7€ al mese (84€ annui), mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Luce Gas Periodo promozione Da oggi, validità limitata Da oggi, validità limitata Costo commercializzazione 6€ / mese (72€ / anno) 7€ / mese (84€ / anno) Prezzo energia Fissa 12M: 0,1089€/kWh Flex: PUN Mono + 0,0088€/kWh Fissa: 0,39€/Smc Flex: PSVDAm + 0,06€/Smc Condizioni prezzi IVA e imposte escluse, perdite incluse IVA e imposte escluse

Confronto con la concorrenza: Octopus Energy batte tutti

Per riepilogare:

Per comprendere quanto sia competitiva l’offerta di Octopus Energy, è utile confrontarla con le principali alternative sul mercato: A2A Energia

Prezzo energia: 0,144€/kWh

Costo fisso: 114€/anno (9,5€/mese)

(9,5€/mese) Differenza vs Octopus: +0,0351€/kWh sulla materia prima, +42€/anno sui costi fissi

Enel Energia

Prezzo energia: 0,139€/kWh (bloccato per 3 anni)

(bloccato per 3 anni) Costo fisso: 144€/anno (12€/mese)

(12€/mese) Differenza vs Octopus: +0,0301€/kWh sulla materia prima, +72€/anno sui costi fissi

Alperia Smile Easy Summer

Prezzo energia: 0,1027€/kWh

Costo fisso: 95,4€/anno

Differenza vs Octopus: -0,0062€/kWh sulla materia prima, ma +23,4€/anno sui costi fissi

Dolomiti Energia – Tutto il giorno

Prezzo energia: 0,119€/kWh

Costo fisso: 72€/anno

Differenza vs Octopus: +0,0101€/kWh sulla materia prima, stesso costo fisso

Come si può notare, Octopus Energy offre il miglior equilibrio tra prezzo dell’energia e costi fissi. Anche Alperia, pur avendo un prezzo della materia prima leggermente inferiore, presenta costi fissi più elevati che riducono il vantaggio complessivo (chiaramente poi dipende da caso a caso in base ai consumi annuali). Per un consumo medio di 2.700 kWh/anno, la differenza può tradursi in risparmi significativi rispetto a tutti i principali competitor.

Cambio tariffa semplice anche per chi è già cliente

Uno degli aspetti che distingue Octopus Energy dalla concorrenza è la possibilità di aggiornare le condizioni contrattuali anche per chi è già cliente. Non servono procedure complicate: basta inviare un messaggio WhatsApp al numero dedicato 02 3858 2776 per richiedere il passaggio alle nuove condizioni più vantaggiose. L’attivazione avverrà automaticamente dal primo giorno del mese successivo alla richiesta. Come abbiamo documentato nella nostra recensione di Octopus Energy, questa flessibilità è reale e funziona davvero. Anche chi ha un contratto a prezzo fisso in corso può richiedere il cambio senza vincoli o penali, dimostrando un approccio orientato alla massima trasparenza verso i consumatori.

Approfitta della nuova tariffa: una finestra temporale da non perdere

L’offerta è disponibile da oggi con validità limitata a pochi giorni, come da tradizione di Octopus Energy per le promozioni più aggressive. Il mercato energetico è per natura volatile, e le condizioni commerciali possono cambiare rapidamente in base all’andamento dei prezzi all’ingrosso. Approfittare di questa tariffa eccezionale è un’opportunità concreta per alleggerire le bollette: chi non è ancora cliente può completare il passaggio gratuitamente attraverso la procedura online, mentre chi è già con Octopus può sfruttare il pratico canale WhatsApp, che garantisce risposte rapide e assistenza diretta in tempi brevi.

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