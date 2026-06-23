In occasione del Prime Day 2026 di Amazon, GEEKOM ha avviato una nuova campagna promozionale dedicata ad alcuni dei suoi mini PC più apprezzati, proponendo sconti su diverse configurazioni basate sia su processori AMD Ryzen che su CPU Intel. La promozione coinvolge modelli pensati per esigenze molto diverse tra loro, dalle attività quotidiane fino alle configurazioni più potenti dedicate alla produttività avanzata e al multi-tasking.

La gamma comprende infatti soluzioni entry-level ideali per studio e smart working, modelli equilibrati per l’utilizzo domestico e professionale, fino ad arrivare a mini PC equipaggiati con Ryzen 9 e Intel Core Ultra di ultima generazione. Il tutto segue uno dei principali punti di forza dell’azienda: dimensioni estremamente compatte abbinate a un buon livello di espandibilità.

Per consultare tutte le offerte disponibili è possibile visitare lo store ufficiale GEEKOM su Amazon, mentre nel prossimo paragrafo trovate qualche dettaglio aggiuntivo su modelli e configurazioni interessati dagli sconti.

Tutti i modelli di Mini PC GEEKOM in sconto per il Prime Day 2026

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GEEKOM sconta i suoi Mini PC migliori per il Prime Day 2026

Il Prime Day rappresenta spesso uno dei momenti migliori dell’anno per acquistare un mini PC, soprattutto considerando che questi sistemi vengono scontati meno frequentemente rispetto ai notebook o ai desktop tradizionali. Per l’edizione 2026, GEEKOM ha deciso di coinvolgere buona parte della propria gamma; di sicuro ci sono i suoi “cavalli di battaglia”, alcuni dei quali sono passati anche in redazione per test sul campo.

GEEKOM Air12

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Il GEEKOM Air12 rappresenta la soluzione più economica della promozione. Grazie al processore Intel Pentium Gold 7505, ai 16 GB di memoria RAM e all’SSD da 512 GB, è una macchina indicata per navigazione web, lavoro d’ufficio, studio, streaming e tutte le attività quotidiane che non richiedono una potenza di calcolo particolarmente elevata.

Configurazione:

  • Intel Pentium Gold 7505
  • 16 GB RAM
  • SSD 512 GB
  • Prezzo di listino: 399 euro
  • Prezzo Prime Day: 379,05 euro

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GEEKOM A5 Ryzen 5 (16 GB + 512 GB)

geekom a5 512GB

Il GEEKOM A5 con Ryzen 5 7430U rappresenta una proposta molto equilibrata per chi cerca un mini PC versatile. Il processore AMD Ryzen 5 permette infatti di gestire senza difficoltà multitasking, suite Office, videoconferenze e persino piccoli lavori di editing fotografico, mantenendo consumi contenuti.

Configurazione:

  • AMD Ryzen 5 7430U
  • 16 GB RAM
  • SSD 512 GB
  • Prezzo di listino: 439 euro
  • Prezzo Prime Day: 379 euro

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GEEKOM A5 Ryzen 5 (16 GB + 1 TB)

geekom a5 1TB

Chi necessita di maggiore spazio di archiviazione può orientarsi sulla variante da 1 TB dello stesso A5. Mantiene la medesima piattaforma hardware ma offre una capacità decisamente più generosa, risultando ideale per chi conserva molti documenti, fotografie o contenuti multimediali direttamente sul PC.

Configurazione:

  • AMD Ryzen 5 7430U
  • 16 GB RAM
  • SSD 1 TB
  • Prezzo di listino: 579 euro
  • Prezzo Prime Day: 478,48 euro

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GEEKOM A6

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Il GEEKOM A6 probabilmente è il modello più interessante dell’intera promozione. Il Ryzen 7 6800H mette a disposizione prestazioni sensibilmente superiori rispetto ai modelli entry-level, rendendolo adatto anche a sviluppo software, editing fotografico, montaggio video leggero e utilizzo professionale. Inoltre è il mini PC che beneficia dello sconto più elevato del Prime Day GEEKOM.

Configurazione:

  • AMD Ryzen 7 6800H
  • 16 GB RAM
  • SSD 1 TB
  • Prezzo di listino: 649 euro
  • Prezzo Prime Day: 499,98 euro

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GEEKOM A7 Max

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Per chi desidera ancora più potenza è disponibile il GEEKOM A7 Max con processore Ryzen 9 7940HS. Si tratta di una configurazione pensata per utenti più esigenti, capace di affrontare senza difficoltà carichi di lavoro pesanti, virtualizzazione, sviluppo software e attività professionali mantenendo l’ingombro tipico di un mini PC.

Configurazione:

  • AMD Ryzen 9 7940HS
  • 16 GB RAM
  • SSD 1 TB
  • Prezzo di listino: 779 euro
  • Prezzo Prime Day: 692,1 euro

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GEEKOM IT12

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GEEKOM IT12 rappresenta invece la proposta Intel di fascia media. Il Core i5-12450H offre un buon compromesso tra prestazioni ed efficienza, risultando indicato per produttività, utilizzo domestico e professionale, oltre che per chi preferisce la piattaforma Intel rispetto alle alternative AMD.

Configurazione:

  • Intel Core i5-12450H
  • 16 GB RAM
  • SSD 512 GB
  • Prezzo di listino: 559 euro
  • Prezzo Prime Day: 474,05 euro

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GEEKOM IT13 Max

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Chiude la promozione il più recente IT13 Max, equipaggiato con Intel Core Ultra 9 185H. Si tratta della proposta più evoluta della gamma GEEKOM, pensata per chi desidera il massimo delle prestazioni in un formato compatto, con una piattaforma moderna dotata anche di accelerazione dedicata ai carichi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale.

Configurazione:

  • Intel Core Ultra 9 185H
  • 16 GB RAM
  • SSD 1 TB
  • Prezzo di listino: 899 euro
  • Prezzo Prime Day: 795,74 euro

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Dove trovare tutte le offerte GEEKOM

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Le promozioni saranno disponibili per tutta la durata del Prime Day 2026, salvo esaurimento scorte. Per consultare l’intera selezione di mini PC GEEKOM e verificare eventuali aggiornamenti sui prezzi è possibile visitare lo store ufficiale del produttore su Amazon utilizzando il link a seguire:

Tutti i modelli di Mini PC GEEKOM in sconto per il Prime Day 2026

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