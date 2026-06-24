Siamo già nel cuore del Prime Day 2026 e le offerte attive su Amazon sono ancora tantissime, permettendo ai potenziali acquirenti di fare dei veri e propri affari. Tra i prodotti in offerta rientrano le dash cam targate 7omai, azienda che ha già raggiunto la leadership nel segmento, pur vantando una storia tutto sommato recente (sono attivi dal 2016), ma che vuole continuare a consolidare la sua presenza nel settore delle soluzioni automotive intelligenti.

Nonostante le dash cam siano spesso considerate come un semplice accessorio secondario, possono rivelarsi dei veri e propri strumenti fondamentali per la sicurezza alla guida e durante alla sosta, contribuendo a fornire prove video inconfutabili (in caso di incidenti, imprevisti o atti vandalici) e trasmettendo una sensazione di tranquillità all’automobilista. Tornando al fulcro della questione, 70mai ha messo in offerta le sue quattro migliori dash cam, ognuna rivolta a un pubblico e a un’esigenza diversa. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

70mai A810 Lite: perfetta come prima dash cam

Il primo modello protagonista delle offerte 70mai per il Prime Day 2026 è la 70mai A810 Lite, una soluzione abbastanza recente che si configura come scelta ideale per coloro che approcciano per la prima volta il segmento delle dash cam ma anche per coloro che cercano un eccezionale rapporto qualità-prezzo senza compromessi sulla sicurezza.

Questa dash cam si distingue per il suo design ultracompatto che scompare perfettamente dietro lo specchietto retrovisore. Nonostante le dimensioni ridotte (in pianta è più piccola di una carta di credito), offre la registrazione in 4K HDR dalla fotocamera frontale e la registrazione in Full HD dalla fotocamera posteriore.

Alla stregua dei modelli di fascia più alta, anche la A810 Lite è dotata della tecnologia proprietaria LumiVision che ottimizza dinamicamente l’esposizione (spingendo gli ISO fino a 80.000) per garantire riprese nitide anche nei parcheggi più bui.

Al posto delle normali batterie, 70mai ha optato per un supercondensatore che risulta più resistente (dato che tollera escursioni termiche estreme). Completano la dotazione il GPS integrato, il Wi-Fi 6 e la connettività 4G (opzionale) che sblocca la videosorveglianza da remoto 24 ore su 24.

In occasione del Prime Day 2026, la dash cam 70mai A810 Lite (RC21H, 64 GB) può essere acquistata in offerta a 99,99 euro su Amazon con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino pari a 149,99 euro.

70mai 4K Omni (X800): sicurezza a 360 gradi

In offerta per il Prime Day 2026 troviamo anche la 70mai 4K Omni (X800), una dash cam la cui particolarità assoluta risiede nel design motorizzato in grado di ruotare a 360 gradi.

Grazie all’intelligenza artificiale e all’algoritmo AI Motion Detection 2.0, l’obiettivo rotante è in grado di individuare e seguire attivamente i soggetti sospetti attorno al veicolo parcheggiato. Ad affiancare l’obiettivo rotante principale (con sensore Sony STARVIS 2 IMX678 e risoluzione 4K), abbiamo un modulo posteriore con risoluzione 1080p.

Oltre alla qualità visiva garantita dalle tecnologie proprietarie MaiColor Vivid+ e Night Owl Vision, questa dash cam offre il Wi-Fi 6 (per lo scambio veloce delle registrazioni) e la compatibilità con il 4G (opzionale) per il controllo a distanza; inoltre, abbiamo MaiX AI Mate, un simpatico assistente virtuale che interagisce con il conducente tramite emoji.

In occasione del Prime Day 2026, la dash cam 70mai 4K Omni (X800) (RC14, 128 GB) può essere acquistata in offerta a 319,99 euro su Amazon con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino pari a 399,99 euro.

70mai A810S: il top delle dash cam 4K dell’azienda

La dash cam 70mai A810S punta alla massima qualità visiva ed è dedicata a coloro che cercano un sistema a doppio canale di fascia alta: frontalmente abbiamo anche qua il sensore Sony STARVIS 2 (IMX678) che supporta il “vero” 4K con HDR; posteriormente, abbiamo una soluzione 1080p (sensore Sony IMX882) che supporta comunque l’HDR.

Tra i veri punti di forza di questa dash cam rientrano i sistemi ADAS per l’assistenza alla guida e la Registrazione d’emergenza con buffer che, in caso d’impatto, può salvare in automatico fino a tre minuti di riprese precedenti e fino a 30 secondi di riprese successive all’evento.

Alla stregua degli altri modelli di punta dell’azienda, anche in questo caso abbiamo un supercondensatore al posto della normale batteria e la predisposizione per il servizio 4G Cloud+ che trasforma l’auto in un vero e proprio veicolo connesso con monitoraggio remoto della batteria e dello spazio circostante.

In occasione del Prime Day 2026, la dash cam 70mai A810S (fronte + retro, 128 GB) può essere acquistata in offerta a 179,99 euro su Amazon con uno sconto del 31% rispetto al prezzo di listino pari a 259,99 euro.

70mai T800: la soluzione “definitiva” a triplo canale

A chiudere questo quartetto di offerte super troviamo la 70mai T800, una dash cam che è considerata come la soluzione definitiva dell’azienda e che è progettata per coprire l’ambiente interno ed esterno della vettura senza alcun punto cieco.

Questa è la prima dash cam di 70mai a offrire un sistema a tre canali simultanei: la fotocamera frontale e quella posteriore registrano video in 4K (entrambe grazie a sensori Sony STARVIS 2), mentre un terzo sensore integrato riprende l’interno dell’abitacolo in Full HD con luci a infrarossi per garantire visibilità anche al buio totale.

Il sistema è gestibile attraverso un display IPS da 3 pollici con modalità Picture-in-Picture che permette di visualizzare in contemporanea le tre inquadrature. Archiviazione da 512 GB, funzioni avanzate come il tracciamento GPS in tempo reale, il Wi-Fi 6, il sistema ADAS e la connettività 4G (opzionale tramite il così chiamato Hardwire Kit) completano il pacchetto.

In occasione del Prime Day 2026, la dash cam 70mai T800 (RC41, 512 GB) può essere acquistata in offerta a 339,99 euro su Amazon con uno sconto del 24% rispetto al prezzo di listino pari a 449,99 euro.

Come anticipato in apertura, l’Amazon Prime Day 2026 è in corso di svolgimento e propone tantissime offerte che permettono ai potenziali acquirenti di risparmiare su un numero spropositato di prodotti: restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdervi nemmeno un’offerta del Prime Day 2026 e, in aggiunta, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech e al nostro canale WhatsApp PrezziTech.