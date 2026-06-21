Dopo giorni di incertezza e speculazioni, Anthropic ha compiuto il primo passo concreto verso il ripristino dei suoi modelli di intelligenza artificiale più avanzati. Fable 5 è tornato disponibile su Claude Code attraverso le app mobile e desktop, segnando quella che potrebbe essere l’inizio di una completa riabilitazione del modello anche nei mercati internazionali, Italia inclusa.

La novità, che abbiamo appena scoperto in tempo reale, arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni rilasciate dai vertici dell’azienda durante la conferenza stampa di Seoul, dove era stata espressa fiducia circa un imminente ritorno dei modelli bloccati dalle autorità statunitensi.

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Fable 5 torna operativo su app mobile e desktop

Da qualche minuto ormai (rispetto a quando stiamo scrivendo questo articolo) gli utenti possono nuovamente accedere a Fable 5 tramite la modalità Claude Code disponibile sull’app mobile di Anthropic e sulle applicazioni desktop, come quella per Mac. Il ripristino parziale del servizio rappresenta un segnale importante dopo il blocco improvviso imposto la scorsa settimana a seguito di una direttiva di emergenza legata alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Al momento, la disponibilità di Fable 5 risulta limitata esclusivamente alle piattaforme mobile e desktop, mentre resta da chiarire se e quando l’accesso verrà esteso anche a Claude Code via browser e alla modalità Chat standard. Allo stesso modo, non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo al ripristino di Mythos 5, l’altro modello avanzato coinvolto nelle restrizioni governative.

Tuttavia, considerando la rapidità con cui Anthropic sta procedendo e le dichiarazioni ottimistiche rilasciate nei giorni scorsi, è ragionevole ipotizzare che un’estensione completa della disponibilità possa arrivare nelle prossime ore o giorni, insieme al ritorno di Mythos 5 su tutte le piattaforme.

Un primo passo verso la normalizzazione

Il ritorno di Fable 5, seppur parziale, conferma le previsioni avanzate da Chris Ciauri, direttore generale internazionale di Anthropic, che aveva parlato di una risoluzione della situazione nel giro di pochi giorni. L’azienda sembra aver trovato un accordo con le autorità statunitensi, superando le preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale che avevano portato al blocco dei modelli più sofisticati.

Nelle prossime ore è atteso un aggiornamento ufficiale da parte dell’azienda riguardo all’estensione della disponibilità di Fable 5 su tutte le piattaforme e al possibile ripristino di Mythos 5. La situazione continua a evolversi rapidamente e ulteriori sviluppi potrebbero arrivare a breve.

Aggiorneremo l’articolo non appena emergeranno nuove informazioni ufficiali.