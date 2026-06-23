Il Prime Day di Amazon rappresenta ormai uno degli appuntamenti più interessanti dell’anno per chi desidera aggiornare il proprio PC, assemblare una nuova configurazione o semplicemente sostituire un componente o una periferica ormai datata. Tra i maggiori produttori del settore PC hardware anche quest’anno MSI partecipa all’iniziativa con una lunga serie di offerte che coinvolgono praticamente tutto il catalogo hardware: dai monitor gaming e professionali, passando per componenti PC, sistemi All-in-One e numerosi accessori.

La selezione comprende prodotti destinati sia ai videogiocatori sia a chi utilizza il computer per lavoro o per la creazione di contenuti. Tra le promozioni più interessanti troviamo monitor QD-OLED con sconti anche oltre il 40%, componenti hardware al ribasso e diverse configurazioni All-in-One proposte a prezzi decisamente più competitivi rispetto ai listini ufficiali. Le offerte come al solito saranno disponibili fino al termine del Prime Day oppure fino a esaurimento scorte, quindi se siete interessati non perdete tempo.

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Monitor QD-OLED, display professionali e All-in-One: le offerte più interessanti di MSI al Prime Day

Tra i tanti prodotti MSI in offerte per il Prime Day di Amazon, la categoria che cattura maggiormente l’attenzione è senza dubbio quella dedicata ai monitor da gaming. MSI ha infatti deciso di includere nella promozione diversi modelli equipaggiati con pannelli QD-OLED, una tecnologia che negli ultimi anni si è imposta come punto di riferimento per il gaming di fascia alta grazie ai neri perfetti, ai tempi di risposta praticamente istantanei e a una qualità dell’immagine superiore rispetto ai tradizionali pannelli LCD.

Tra le offerte più aggressive spicca il MAG 273QP QD-OLED X24, disponibile a 379 euro, mentre il più accessibile MAG 242F beneficia di una percentuale di sconto altrettanto corposa, rappresentando una soluzione particolarmente interessante per il gaming competitivo a buon mercato.

Chi desidera un monitor ultrawide oppure un modello di fascia ancora superiore può orientarsi verso MAG 341CQP QD-OLED, MAG 271QP QD-OLED X28 oppure MPG 491CQPX QD-OLED, tutti proposti con ribassi che arrivano fino al 35%. MSI non ha dimenticato neppure il mondo della produttività; i monitor della serie PRO vengono infatti proposti con riduzioni di prezzo comprese tra il 30% e il 42%, con il PRO MP273U che scende a 173 euro, mentre fanno parte della promozione anche PRO MP275Q, PRO MP273A e PRO MP252.

Per chi preferisce una soluzione completa pronta all’uso, il produttore propone anche diversi PC All-in-One della famiglia Modern. Il Modern AM242 12M-1244IT viene scontato del 28%, mentre il Modern AM272P 1M-853IT viene proposto a 699 euro e il Modern AM272P 12M-865IT a 679 euro, risultando particolarmente indicati per uffici, smart working e produttività quotidiana.

MSI GeForce RTX 5060 Ti, schede madri, case e periferiche: tante offerte anche per chi assembla il PC

Le promozioni Prime Day coinvolgono anche buona parte della componentistica MSI dedicata agli appassionati di hardware. Sul fronte delle schede madri spicca la X870E GAMING PLUS WIFI, proposta a meno di 220 3u4o, una soluzione pensata per le piattaforme AMD più recenti. Rimane molto interessante anche la B760 TOMAHAWK WIFI, disponibile con uno sconto del 33%, ideale per realizzare configurazioni Intel dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Per quanto riguarda le schede video, la promozione comprende la GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC, oltre alla più compatta GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS, proposta sempre con una riduzione del 13% e pensata anche per build di dimensioni più contenute.

Non mancano neppure case e sistemi di raffreddamento. Il MAG PANO M100L PZ WHITE, caratterizzato dal design panoramico a 270 gradi e dalla compatibilità con le moderne configurazioni back-connect, viene proposto con uno sconto del 33%, mentre il MAG FORGE 112R scende a 59,99 euro includendo quattro ventole ARGB già installate. Per il raffreddamento a liquido troviamo invece i dissipatori MAG CORELIQUID A13 240 e MAG CORELIQUID A13 360, entrambi in sconto, affiancati dagli alimentatori MAG A750GLS PCIE5 e MAG A750GL PCIE5 (sempre scontati).

Chiudono la promozione anche diverse periferiche e accessori. Il mouse gaming Forge GM300 arriva a 11 euro (10,90), risultando uno dei prodotti con la riduzione di prezzo più elevata dell’intera iniziativa; a questo si aggiunge il tappetino AGILITY GD21, acquistabile a 9,99 euro, oltre all’AX1800 Nano WiFi USB Adapter e ad altri accessori per la connettività che beneficiano di sconti fino al 40%.

Nel complesso, la campagna Prime Day di MSI risulta particolarmente ampia e copre praticamente ogni categoria del catalogo hardware del produttore. Dalle configurazioni gaming di fascia alta ai monitor professionali, passando per componenti, periferiche e PC All-in-One, le offerte rappresentano una buona occasione per aggiornare la propria postazione approfittando di ribassi che, in alcuni casi, risultano tra i più elevati visti negli ultimi mesi.

Per maggiori dettagli sui prodotti MSI in offerta potete consultare il link a seguire: