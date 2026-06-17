Chi possiede ancora la prima Nintendo Switch e non è passato al modello di seconda generazione può finalmente godere di un’esperienza di acquisto decente sull’eShop.

Ebbene, Nintendo ha rilasciato un aggiornamento che trasforma il negozio digitale della console in un’applicazione nativa, abbandonando la struttura web-based che lo aveva caratterizzato fin dal lancio nel 2017. Il risultato è un’interfaccia sensibilmente più veloce e reattiva nella navigazione.

Chi segue l’evoluzione del software di sistema della console Nintendo ricorderà i vari aggiornamenti che hanno introdotto funzionalità significative negli anni, dalle Virtual Game Card al salvataggio in cloud in preparazione dell’arrivo di Switch 2. Questo nuovo update si concentra invece su un aspetto che gli utenti criticavano da tempo, ovvero la lentezza cronica dell’eShop sulla prima Switch.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

L’eShop diventa finalmente un’app nativa

Come segnalato da due portali Vooks e ripreso da Kotaku, l’eShop della Switch originale è stato completamente riscritto come applicazione nativa invece che come wrapper per una pagina web. Come potete notare nel video sottostante, la differenza si nota immediatamente durante la navigazione tra i giochi, con tempi di caricamento ridotti e un’interfaccia fluida che risponde senza i ritardi tipici delle versioni precedenti.

L’eShop rimane comunque leggermente più veloce su Switch 2, dove l’hardware più potente garantisce prestazioni superiori. Tuttavia, per chi utilizza ancora la prima console, questo aggiornamento rappresenta un miglioramento sostanziale nell’esperienza quotidiana.

Come fanno notare alcuni analisti, rimane un peccato che Nintendo abbia impiegato quasi un decennio per portare l’eShop a questo livello, soprattutto considerando che molti utenti sono già passati a Switch 2, ma meglio tardi che mai.

Arriva, finalmente, la dark mode

L’altra novità di rilievo è l’introduzione del supporto alla dark mode per l’eShop. Finora il negozio digitale manteneva sempre lo sfondo chiaro indipendentemente dalle impostazioni di sistema.

Con questo aggiornamento, l’eShop segue finalmente il tema impostato sulla console, passando automaticamente alla modalità scura se il sistema è configurato in quel modo. Una funzionalità banale ma che gli utenti chiedevano da anni e che arriva solo ora.

Protezione con PIN e navigazione video migliorata

Nintendo ha introdotto anche alcune funzionalità di sicurezza. È ora possibile bloccare l’accesso all’eShop con un PIN, una protezione utile soprattutto per chi condivide la console con bambini o altri membri della famiglia.

Allo stesso modo, i metodi di pagamento salvati possono essere protetti con un codice separato, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza contro acquisti non autorizzati. Un’ultima novità riguarda la riproduzione di video a schermo intero nell’eShop e nell’app News.

Ora è possibile saltare avanti e indietro di 10 secondi utilizzando i pulsanti ZL e ZR, rendendo più comoda la navigazione nei trailer e nei contenuti promozionali senza dover trascinare manualmente la barra di avanzamento.

Insomma, una serie di belle e attese novità che dovrebbero contribuire a rendere la Switch originale un po’ meno antiquata rispetto alla sua controparte di nuova generazione.