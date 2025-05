Nel corso delle ultime ore, la compagnia di Kyoto ha distribuito un nuovo aggiornamento di sistema per Nintendo Switch, in preparazione all’uscita di Nintendo Switch 2, prevista per il prossimo 5 giugno: scopriamone insieme tutti i nuovi dettagli e le funzionalità introdotte.

Nintendo Switch: tutti i dettagli dell’aggiornamento 20.0.0

Tra le novità più importanti introdotte dall’aggiornamento 20.0.0 di Nintendo Switch troviamo innanzitutto l’arrivo delle Virtual Game Card: si tratta a tutti gli effetti della possibilità di condividere i propri titoli in formato digital delivery con tutti i membri appartenenti allo stesso gruppo famiglia di Nintendo Switch, grazie alla presenza di vere e proprie schede di gioco virtuali, con un programma apposito per la loro gestione. I giocatori inclusi all’interno del nucleo famigliare possono prendere in prestito un titolo per un massimo di 14 giorni.

Oltre a questo, Nintendo ha dato il via alla possibilità di trasferire i propri dati di gioco in cloud, nell’attesa che arrivi Nintendo Switch 2. In questo caso, i giocatori potranno dunque trasferire tutti i salvataggi e le impostazioni sulla nuova console di Nintendo. Accedere alla nuova funzionalità è molto semplice, dal momento che è sufficiente dirigersi alla sezione “Impostazioni di sistema”, per poi cliccare sull’opzione “Trasferimento di sistema a Nintendo Switch 2”.

Ultima ma non di certo per importanza, terminiamo infine con l’introduzione della funzionalità Game Share, già vista in passato su Nintendo DS, che consente ad un giocatore di condividere la propria sessione di gioco con un massimo di altri 3 giocatori non in possesso del titolo. La funzionalità sarà compatibile sia con Nintendo Switch che con la nuova Nintendo Switch 2, permettendo di prendere parte a sessioni multiplayer in cross-platform. Tra i titoli che beneficeranno della nuova funzionalità Game Share figurano in particolare Super Mario 3D World, Captain Toad: Treasure Tracker, Big Brain Academy, Super Mario Odyssey e tanti altri ancora che verranno annunciati prossimamente.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Nintendo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane, in concomitanza con l’arrivo della console di nuova generazione.