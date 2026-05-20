Nintendo ha annunciato un nuovo gioco mobile che farà felici gli appassionati di esperienze bizzarre e fuori dagli schemi come WarioWare.

Si chiama Pictonico!, sarà gratuito da scaricare e arriverà su iOS e Android il 28 maggio. Dalle prime immagini e video condivisi dall’azienda, sembra trattarsi di un titolo estremamente creativo e decisamente rappresentativo del lato più stravagante di Nintendo.

Il concetto alla base del gioco è tanto semplice quanto surreale: i giocatori scattano foto di amici e familiari e l’applicazione trasforma quei ritratti in minigiochi che richiamano da vicino i microgame del franchise WarioWare. I minigiochi disponibili sono 80, e tutti sembrano manipolare i volti fotografati in modi creativi e spesso esilaranti.

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Foto che diventano minigiochi stravaganti

Gli esempi mostrati da Nintendo danno un’idea piuttosto chiara del tono dell’esperienza. C’è un minigioco in cui bisogna allargare la bocca di una persona per farle mangiare cibo cartoon, e un altro che trasforma il soggetto fotografato in un neonato con una lingua estremamente lunga. Nonostante siamo abituati ultimamente a una Nintendo molto impostata, questo è il tipo di follia che ci si aspetta dall’azienda quando decide di non prendersi troppo sul serio.

Dalle informazioni disponibili, Pictonico! sembra essere pensato principalmente come esperienza multiplayer, sebbene non sia ancora chiaro se esista una modalità in solitaria vera e propria. Oltre a questo, sembra anche essere presente una modalità score attack, una sorta di funzione di previsione del futuro con una serie di livelli da completare.

Modello freemium, ma le foto restano sul dispositivo

Il gioco è gratuito da scaricare, ma per accedere all’esperienza completa sarà necessario mettere mano al portafoglio. La versione freemium non include tutti gli 80 minigiochi menzionati, anche se Nintendo non ha ancora comunicato il prezzo per sbloccare il pacchetto completo.

Le pagine di preordine sono comunque già aperte sia su App Store che su Google Play.

Un dettaglio importante riguarda la privacy: Nintendo ha precisato che le foto scattate all’interno del gioco non verranno inviate da nessuna parte e rimarranno esclusivamente sui dispositivi dei giocatori. Una rassicurazione necessaria considerando che il gioco ruota interamente attorno all’acquisizione di immagini di volti reali.

Non è la prima volta per Nintendo

Va detto che Pictonico! non rappresenta la prima incursione di Nintendo nel territorio dei giochi basati sulle fotografie. L’azienda aveva già pubblicato WarioWare: Snapped! per Nintendo DS nel 2009, un titolo che sfruttava la fotocamera della console portatile per inserire le foto dei giocatori all’interno dei minigiochi.

Con Pictonico!, Nintendo sembra voler riprendere quella formula adattandola agli smartphone moderni e alle loro fotocamere decisamente più avanzate rispetto a quelle del DS di quindici anni fa. Un esperimento che potrebbe rivelarsi perfetto per le sessioni di gioco in compagnia con amici e familiari.