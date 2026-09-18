Un pannello che genera il colore direttamente dai LED rosso, verde e blu, invece di affidarsi al solito retroilluminaggio bianco filtrato. È quello che promette Hisense 55UR8S, il nuovo Smart TV RGB MiniLED da 55 pollici che debutta nel 2026 con specifiche da vero top di gamma: 180Hz nativi, copertura colore fino al 100% dello spazio BT.2020 e un sistema audio firmato Devialet. Il prezzo, in questi giorni, scende a un livello che raramente si è visto per un pannello di questa categoria. Vediamo come si comporta sul campo e quali sono i dettagli dell’offerta.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Hisense 55UR8S: quando il colore nasce direttamente dal LED

La particolarità che distingue 55UR8S da qualsiasi altro MiniLED sul mercato sta nel nome della tecnologia stessa: RGB MiniLED, chiamata anche Chromagic da Hisense. Ogni zona di retroilluminazione non usa più un LED bianco filtrato, ma tre diodi indipendenti rosso, verde e blu che producono il colore direttamente alla fonte. Il risultato è una copertura cromatica che arriva fino al 100% dello spazio BT.2020, con toni più ricchi e una precisione certificata Pantone Validated.

A gestire tutto questo interviene il processore Hi-View AI Engine RGB, un motore che regola in tempo reale la sinergia tra luce rossa, verde e blu per ogni singola zona del pannello, offrendo contrasto realistico e dettagli nitidi anche nelle scene più complesse. A completare l’esperienza visiva troviamo un AI RGB Light Sensor che analizza la luce ambientale e adatta automaticamente luminosità e temperatura colore.

Le specifiche tecniche principali del pannello:

Diagonale 55 pollici (139 cm), risoluzione Ultra HD 3840×2160

(139 cm), risoluzione Frequenza nativa 180Hz (330Hz in modalità HSR)

(330Hz in modalità HSR) Picco di luminosità dichiarato fino a 2.500-3.500 nit secondo le fonti

secondo le fonti Local Dimming con zone RGB indipendenti

Compatibilità HDR completa: Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive

e Trattamento antiriflesso e certificazione IMAX Enhanced

Per il gaming il televisore mette in campo un pannello 180Hz con VRR, pipeline a bassa latenza automatica e supporto AMD FreeSync Premium Pro, il tutto affiancato da HDMI 2.1 completo e Wi-Fi 6E. Il comparto audio, curato insieme a Devialet, è un sistema 2.1.2 con Dolby Atmos che in alcune configurazioni internazionali raggiunge una potenza dichiarata di 89W, capace potenzialmente di sostituire una soundbar dedicata. Il sistema operativo è VIDAA U9.5, con supporto ad Apple AirPlay 2 e Alexa integrata.

Offerta al minimo: sconto su hisense 55ur8s

Il prezzo di Hisense 55UR8S scende in questi giorni su Amazon a 999€, contro il prezzo di listino di 1199€. Uno sconto che porta il televisore al minimo storico di periodo, con un ribasso importante rispetto al prezzo di partenza. Il taglio di prezzo, unito alla possibilità di ritiro del vecchio televisore e a un cashback fino a 300€ attivabile separatamente tramite la promozione ufficiale Hisense, rende questa proposta particolarmente allettante per chi cerca un pannello RGB MiniLED di ultima generazione senza svuotare completamente il portafoglio.

Vale la pena ricordare che il modello è appena arrivato sul mercato italiano e risulta ancora poco distribuito tra i grandi retailer nazionali, rendendo questa disponibilità su Amazon una delle prime occasioni concrete per acquistarlo a un prezzo competitivo. Chi è alla ricerca di ulteriori proposte può consultare anche la nostra guida alle migliori Smart TV attualmente disponibili sul mercato.

Per non perdere occasioni come questa, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech dove arrivano in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, e a ErroriBomba per gli errori di prezzo e gli sconti più incredibili su qualsiasi prodotto.