DAZN, che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione della Coppa del Mondo FIFA 2026 nel nostro Paese, ha annunciato una nuova collaborazione con Prime Video che porta tutte le partite dei Mondiali anche sulla piattaforma di Amazon attraverso un canale dedicato.

L’obiettivo di questo accordo è quello di ampliare la diffusione dei contenuti legati all’evento calcistico più importante del mondo, consentendo a un pubblico ancora più ampio di accedere alle dirette, agli highlight e ai contenuti on demand. Oltre all’accordo con Amazon, il colosso dello streaming DAZN ha recentemente lanciato il Pass Mondiali su TIMVISION, consentendo anche agli utenti TIM di guardare tutti i contenuti senza passare necessariamente dalla piattaforma di riferimento.

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Come funziona l’accordo tra DAZN e Amazon Prime Video

L’accordo tra DAZN e Amazon prevede la distribuzione e la ritrasmissione di tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 tramite un nuovo canale creato per l’occasione e chiamato “DAZN FIFA World Cup 2026”. Oltre alle dirette degli incontri, gli utenti Prime Video potranno accedere anche ad highlight, repliche e contenuti on demand relativi alla manifestazione. Si tratta quindi dello stesso identico pacchetto presente su DAZN, che offre diverse possibilità di abbonamento per accedere ai contenuti.

Il canale “DAZN FIFA World Cup 2026” è già presente all’interno di Amazon Prime Video e potrà essere sottoscritto fino al prossimo 19 luglio 2026 tramite un pagamento una tantum di 24,99 euro, attraverso questa pagina. L’aspetto interessante è che per accedere al canale dedicato ai Mondiali 2026 non è necessario possedere un abbonamento a Prime Video (che ricordiamo è incluso nell’abbonamento Amazon Prime) o DAZN: l’unico requisito per accedere a tutti i contenuti è, quindi, il solo pagamento della quota una tantum.

Secondo quanto comunicato da DAZN, la collaborazione con Amazon Prime Video permetterà di aumentare ulteriormente la visibilità del torneo e raggiungere nuove fasce di pubblico, sfruttando la diffusione della piattaforma di Amazon.