Ci siamo: questa settimana prendono il via i Mondiali 2026, anche se purtroppo si tratterà della terza edizione (di fila) senza l’Italia. La Coppa del Mondo FIFA potrà godere di una copertura totale, ma solo alcune delle partite saranno disponibili in chiaro sui canali RAI: vediamo quali sono i match selezionati e come avere accesso a tutte le 104 sfide di questa nuova edizione extra large.

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Prendono il via i Mondiali 2026: dove vedere le partite della Coppa del Mondo FIFA

Giovedì 11 giugno partiranno i Mondiali di calcio 2026, che spazieranno tra Stati Uniti, Canada e Messico: 48 squadre, 104 partite totali e un formato rinnovato con una nuova fase ad eliminazione diretta. Parliamo dell’edizione più grande di sempre, anche se pure questa volta l’Italia dovrà restare a guardare.

Nonostante l’assenza degli Azzurri, la Coppa del Mondo resta pur sempre uno degli eventi calcistici più importanti per gli appassionati, e in questa sede vi spieghiamo come funziona la trasmissione delle partite: per godersi integralmente i Mondiali è necessario un abbonamento a DAZN (c’è anche un pass speciale, come stiamo per vedere), ma chi si “accontenta” può comunque affidarsi alla RAI, che trasmetterà 35 delle 104 partite previste.

Come vedere tutto con DAZN

DAZN mette a disposizione tutte le 104 partite dei Mondiali di calcio, ma naturalmente solo con abbonamento attivo. Per poter accedere a tutti i match, accompagnati da highlights, contenuti speciali on demand (compreso l’archivio FIFA+ per i momenti iconici del passato), show e approfondimenti, serve avere attivo l’abbonamento DAZN Full o Family, ma c’è anche un’altra strada.

Abbonati qui a DAZN

Per l’occasione, DAZN ha lanciato anche il Pass Mondiali, che prevede un pagamento una tantum e permette di vedere tutte le partite e i contenuti dedicati. Se siete già abbonati a DAZN con i piani MyClubPass, Goal o Sports potete acquistare il Pass a 14,99 euro una tantum, mentre senza piani attivi potete effettuare l’acquisto a 24,99 euro (una tantum). Se siete abbonati TIM di rete fissa potete approfittare di un’offerta dedicata: in questo caso il Pass Mondiali ha un costo di 9,99 euro (sempre una tantum), senza la necessità di altri abbonamenti a DAZN (qui per tutti i dettagli).

DAZN trasmetterà le partite dei Mondiali in HDR e con audio surround 5.1, ma niente 4K purtroppo.

Le partite in chiaro sulla RAI: ecco quali saranno

Se non volete attivare un abbonamento supplementare per vedere i Mondiali, dovete accontentarvi delle 35 partite trasmesse in chiaro in co-esclusiva sui canali RAI. Il pacchetto assicuratosi da quest’ultima prevede la trasmissione di alcune delle principali partite dei gironi (una al giorno nella fascia serale), 6 partite dei sedicesimi di finale, 4 partite degli ottavi, tutti i quarti, entrambe le semifinali, la “finalina” per il terzo posto e naturalmente la finale di New York del 19 luglio 2026, oltre ai vari pre e post partita e agli highlights delle restanti 69 partite.

Ecco quali sono le partite dei gironi che saranno disponibili in chiaro sulla RAI:

Data Partita Orario italiano 11 giugno Messico – Sud Africa 21:00 12 giugno Canada – Bosnia Erzegovina 21:00 13 giugno Brasile – Marocco 24:00 14 giugno Paesi Bassi – Giappone 22:00 15 giugno Belgio – Egitto 21:00 16 giugno Francia – Senegal 21:00 17 giugno Inghilterra – Croazia 22:00 18 giugno Svizzera – Bosnia Erzegovina 21:00 19 giugno USA – Australia 21:00 20 giugno Germania – Costa d’Avorio 22:00 21 giugno Belgio – Iran / Spagna – Arabia Saudita 18:00 / 21:00 22 giugno Argentina – Austria 19:00 23 giugno Inghilterra – Ghana 22:00 24 giugno Svizzera – Canada 21:00 25 giugno Ecuador – Germania 22:00 26 giugno Norvegia – Francia 21:00 27 giugno Panama – Inghilterra / Croazia – Ghana 23:00

Come detto, nei giorni successivi saranno proposte 6 partite dei sedicesimi di finale (tutte in prima serata, dal 28 giugno al 3 luglio), la metà degli ottavi di finale (dal 4 al 7 luglio), tutti i quarti di finale (dal 9 al 12 luglio), entrambe le semifinali (14-15 luglio), la finale per il terzo/quarto posto (18 luglio) e la finale (19 luglio al MetLife Stadium).