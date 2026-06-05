DAZN conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi e lancia il Pass Mondiali, pensato per offrire la visione completa di tutte le partite e i contenuti della Coppa del Mondo ormai imminente. Il nuovo piano prevede un acquisto una tantum e vede una nuova collaborazione con TIM, grazie alla quale i clienti di rete fissa dell’operatore hanno a disposizione un’offerta speciale. Vediamo come funziona il Pass, come attivarlo e quanto costa.

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Nuovo accordo tra TIM e DAZN: arriva il Pass Mondiali con acquisto una tantum

TIM e DAZN rafforzano la loro collaborazione in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026 e ufficializzano un nuovo accordo pensato per i clienti dell’operatore: da oggi, i clienti TIM di rete fissa possono sottoscrivere il Pass Mondiali di DAZN, pensato per seguire tutte le partite, gli approfondimenti e i contenuti dedicati con un’offerta completa.

Chi ha già un abbonamento DAZN Full o Family (anche con TIMVISION), potrà naturalmente seguire il Mondiale di calcio senza costi aggiuntivi, mentre il Pass Mondiali è pensato per chi non dispone di una sottoscrizione e vuole comunque vedere l’intero torneo. I clienti TIM che sottoscriveranno il nuovo pass potranno accedere all’intero pacchetto FIFA World Cup 2026, che include tutte le 104 partite (di cui 69 in esclusiva), oltre ad highlights, contenuti speciali on demand (compreso l’archivio FIFA+ per i momenti iconici del passato) e nuovi show.

Tutto questo non richiede l’attivazione di un abbonamento mensile, ma solo un acquisto una tantum: il prezzo del Pass Mondiali DAZN per i clienti TIM è di 9,99 euro. Il Pass è acquistabile su tutti canali di vendita TIM, tra app MyTIM, negozi, sito web e servizio clienti (187 e 119). Il pagamento è unico e non prevede costi di attivazione o rinnovi. L’acquisto è disponibile fino al 20 luglio 2026.

Vi ricordiamo che il fischio d’inizio dei Mondiali sarà alle 21:00 italiane di giovedì 11 giugno, con il match Messico-Sudafrica, mentre la finale chiuderà il torneo il 19 luglio. Per tutti i dettagli e le condizioni contrattuali del Pass Mondiali di DAZN per i clienti TIM potete seguire questo link.