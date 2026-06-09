Tra poche ore prenderanno il via i Mondiali di calcio FIFA 2026, che in Italia saranno trasmessi integralmente solo da DAZN (35 partite in chiaro in co-esclusiva per la RAI). Per vivere tutte e 104 le partite della Coppa del Mondo è necessario un abbonamento a DAZN, e vengono proposte diverse soluzioni dedicate: vediamo quali sono le offerte che includono la visione di tutti i match.

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Tutte le offerte DAZN per vivere i Mondiali 2026 al completo

Come probabilmente saprete, DAZN mette a disposizione diverse tipologie di abbonamento, pensate per le varie esigenze:

I piani DAZN: DAZN Sports : pensato per chi è interessato principalmente ad altri sport oltre al calcio . Permette di vedere il meglio del basket europeo (tra Eurolega, Eurocup e Champions League), la pallavolo (tra cui Nations League, Mondiale per Club, Beach Pro Tour, Champions League, SuperLega, Serie A1 femminile, Campionato Mondiale), la NFL, la boxe, il golf e altre competizioni; inclusa anche la Red Bull TV e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. La visione in contemporanea su 2 dispositivi è possibile solo se connessi alla stessa rete Internet di casa.

: DAZN Goal : include la visione in diretta delle 3 partite di Serie A in co-esclusiva con Sky e NOW di ogni giornata (con almeno 4 big match per ogni stagione), gli highlights di tutte le partite di Serie A, tutta la Serie B (fino al 2027), tutta la LaLiga (fino al 2029), il meglio della Liga portoghese, tutta la Serie A femminile e una selezione di contenuti di basket. La visione in contemporanea su 2 dispositivi è possibile solo se connessi alla stessa rete Internet di casa.

: DAZN Full : include l’ intera offerta sportiva di DAZN: tutta la Serie A, tutta la Serie BKT, tutta LaLiga, la Serie A Women, il meglio della Liga portoghese, il meglio del volley italiano e internazionale, l’Europeo di basket e i grandi eventi dei canali Eurosport (dal tennis con Australian Open e Roland Garros, al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC e agli sport invernali). Anche qui, la visione in contemporanea su 2 dispositivi è possibile solo se connessi alla stessa rete Internet di casa.

: DAZN Family : include gli stessi contenuti dell’abbonamento Full, e in più permette di vederli in contemporanea su un massimo di 4 dispositivi su due reti Internet differenti (massimo 2 dispositivi per ciascuna rete).

: DAZN MyClubPass : include tutte le partite di una squadra a scelta di Serie A.

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I tifosi che hanno già attivo un abbonamento DAZN Full o DAZN Family (anche attraverso TIMVISION) potranno seguire tutto il Mondiale senza costi aggiuntivi. Chi non è ancora abbonato, può approfittare di due offerte speciali:

DAZN Full annuale (12 mesi) a 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi (poi 36,99 euro al mese);

(poi 36,99 euro al mese); DAZN Full mensile (senza vincoli di permanenza) a 29,99 euro al mese per 4 mesi (invece di 46,99).

Con questi abbonamenti sono incluse tutte le 104 partite dei Mondiali 2026, di cui 69 in esclusiva, oltre 16 ore di eventi live al giorno, gli highlights, 1000 eventi e contenuti digitali e non solo. Per la Coppa del Mondo sono previsti inoltre tre nuovi show live, ossia “Wake Cup”, il Morning Show live dalle 8:00 alle 8:30, “Copa Mundial” nel pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00 live dall’adidas brand center di Corso Vittorio Emanuele a Milano, e il Prime Time Show “Times Square – L’Ora del Mondiale”.

In più, i piani Full e Family permettono di godersi un’estate ricca di altri eventi sportivi: giugno e luglio sono dedicati al volley internazionale, con la Volleyball Nations League femminile e maschile, che accompagnerà gli appassionati fino alle Finals, in programma dal 22 al 26 luglio a Macao per il torneo femminile e dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo per quello maschile. Spazio anche ai Campionati Europei di volley, con il debutto della Nazionale femminile contro la Croazia il 21 agosto e gli azzurri di Ferdinando De Giorgi con la gara d’esordio il 10 settembre contro la Svezia in Piazza del Plebiscito a Napoli. L’estate è anche tempo per uno degli appuntamenti più iconici del ciclismo internazionale, il Tour de France, visibile su DAZN tramite i canali Eurosport a partire da sabato 4 luglio.

C’è anche il Pass Mondiali, a partire da 9,99 euro una tantum

Chi non è abbonato e desidera vedere solo i Mondiali, può optare per il Pass Mondiali di DAZN: prevede un pagamento una tantum e permette di vedere tutte le partite e i contenuti dedicati fino alla finale del 19 luglio 2026.

Chi è già abbonato a DAZN con i piani MyClubPass, Goal o Sports può acquistare il Pass a 14,99 euro una tantum, mentre senza piani attivi è possibile effettuare l’acquisto a 24,99 euro (una tantum). Gli abbonati TIM di rete fissa possono approfittare di un’offerta dedicata: in questo caso il Pass Mondiali ha un costo di 9,99 euro (sempre una tantum), senza la necessità di altri abbonamenti a DAZN (qui per tutti i dettagli).

Per attivare un qualsiasi abbonamento DAZN oppure il Pass Mondiali è disponibile il link qui in basso.