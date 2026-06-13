Apple ha già lanciato tre nuovi Mac all’inizio del 2026 ma, stando alle indiscrezioni, il colosso di Cupertino avrebbe in programma di ampliare la propria offerta con almeno altri quattro modelli.

In particolare, pare che l’azienda statunitense possa lanciare nel corso dei prossimi mesi nuovi modelli di Mac Studio, Mac Mini, iMac e MacBook.

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Quali Mac ci possiamo aspettare da Apple nel 2026

La serie Mac Studio è stata aggiornata poco più di un anno fa (i modelli più recenti vantano processori M4 Max e M3 Ultra) e nel corso del 2026 Apple dovrebbe lanciare le nuove versioni animate dai chip M5 Max e M5 Ultra, senza novità particolari per quanto riguarda il design ma con un deciso miglioramento per le prestazioni nel settore IA.

Entro la fine del 2026 il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare anche una nuova generazione di iMac, animata da un processore M5 (che garantirà un miglioramento delle prestazioni) e con alcune colorazioni inedite.

Passando a Mac Mini, nel corso dell’anno Apple dovrebbe lanciare nuovi modelli con i processori M5 e M5 Pro, che dovrebbero rappresentare la novità più importante di tali device (non sarebbero previste modifiche al design).

Infine, nei prossimi mesi il colosso statunitense dovrebbe lanciare un nuovo MacBook Pro o MacBook Ultra, notebook che dovrebbe poter contare su un processore M6, un display OLED con supporto touch, una Dynamic Island al posto del notch, un modem C2 e un nuovo design che dovrebbe garantire una scocca più leggera e sottile.

In sostanza, il 2026 dovrebbe rivelarsi un anno piuttosto movimentato per gli appassionati del mondo Mac, che non avranno il tempo di annoiarsi.