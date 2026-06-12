Gli utenti Mac che ancora utilizzano Office 2019 si ritroveranno di fronte a una brutta sorpresa tra poche settimane. Microsoft ha infatti comunicato che a partire dal 13 luglio le applicazioni della suite smetteranno di funzionare correttamente a causa di un problema di certificati che l’azienda ha deciso di non risolvere. Chi vuole continuare a modificare documenti dovrà acquistare Office 2024 oppure sottoscrivere un abbonamento Microsoft 365.

La situazione ha generato non poca frustrazione tra gli utenti, anche perché Microsoft aveva inizialmente promesso che le applicazioni avrebbero continuato a funzionare anche dopo la fine del supporto ufficiale.

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Una promessa che è cambiata in sordina

Quando Microsoft aveva annunciato la fine del supporto per Office 2019 nel 2023, la comunicazione ufficiale rassicurava gli utenti affermando che “tutte le app di Office 2019 continueranno a funzionare“. Il mese scorso, tuttavia, l’azienda ha modificato silenziosamente quella nota di supporto, sostituendo la frase con “State tranquilli che tutte le vostre app di Office 2019 non perderanno alcun dato”.

Un cambio di formulazione sottile ma che alla fine non fa altro che anticipare quello che sta per accadere. Dal 13 luglio, Office 2019 per Mac e anche Office 2021 per Mac entreranno in quella che Microsoft definisce “modalità a funzionalità ridotta“. In parole povere, gli utenti potranno aprire i file esistenti, ma non sarà possibile modificarli, salvarli o crearne di nuovi. Le applicazioni interessate sono Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote.

Trattamento diverso per Office 2021

È bene precisare che Microsoft sta fornendo un aggiornamento del certificato per Office 2021, dato che il supporto per questa versione terminerà ufficialmente il 13 ottobre 2026. Gli utenti di Office 2019, invece, vengono lasciati senza soluzione poiché il supporto per queste applicazioni è terminato il 10 ottobre 2023.

“Office 2019 per Mac ha raggiunto la fine del supporto il 10 ottobre 2023 e non riceve più aggiornamenti“, spiega Microsoft nella documentazione ufficiale. “Poiché Office 2019 non può essere aggiornato alla versione richiesta, questo problema non può essere risolto aggiornando o reinstallando Office 2019 per Mac“.

Si tratta di una posizione rigida che non lascia spazio a eccezioni, nemmeno per chi ha pagato una licenza perpetua aspettandosi di poter utilizzare il software a tempo indeterminato.

Anche versioni datate di Microsoft 365 coinvolte

Il problema dei certificati non riguarda esclusivamente Office 2019 ma anche le versioni più datate delle applicazioni Microsoft 365 su Mac e iOS saranno interessate dalla stessa problematica. In questo caso, tuttavia, la soluzione è semplice e consiste nell’aggiornare le applicazioni all’ultima versione disponibile.

Com’era lecito attendersi da una situazione del genere, la decisione di Microsoft sta generando critiche piuttosto accese da parte degli utenti, considerando che si tratta di un problema tecnico che di fatto rende inutilizzabile un software per cui gli utenti hanno pagato una licenza una tantum. Disabilitare la funzionalità principale di modifica e salvataggio documenti va ben oltre il normale ciclo di fine supporto, che solitamente comporta l’interruzione degli aggiornamenti di sicurezza ma non impedisce comunque l’utilizzo del programma.

Resta da vedere se le proteste degli utenti porteranno Microsoft a rivedere questa decisione, ma considerando che manca poco più di un mese alla data fatidica, le speranze appaiono piuttosto ridotte. In ogni caso, vi terremo aggiornati.