Asus ha portato al Computex 2026 di Taipei una quantità impressionante di novità hardware, dal dock grafico XG Core con GPU AMD RDNA 4 ai nuovi NUC 16, passando per laptop come l’ExpertBook B5 Flip G2, il TUF Gaming 16 e i vari Zenbook 14 con display OLED.

Ma tra le tante presentazioni c’è spazio anche per un ritorno importante nella categoria wearable: il nuovo VivoWatch 6 Plus, uno smartwatch che punta forte sul monitoraggio della salute e su materiali premium. Scopriamolo nel dettaglio.

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Design premium con titanio e vetro zaffiro

La serie VivoWatch non è nuova agli appassionati di dispositivi indossabili orientati alla salute. Asus aveva svelato il VivoWatch 6 a giugno 2024 con funzionalità di monitoraggio della pressione sanguigna, ECG e composizione corporea.

Meno di un anno dopo era arrivato il VivoWatch 6 Aero ovvero un modello più compatto che seguiva il design allungato tipico dei fitness tracker come lo Xiaomi Smart Band 9 o il successivo Smart Band 10.

Il nuovo VivoWatch 6 Plus sembra però combinare entrambi i form factor attraverso due varianti distinte, anche se Asus non ha ancora rivelato tutti i dettagli.

Quello che sappiamo con certezza riguarda i materiali costruttivi: la cassa è realizzata in lega di titanio, un materiale che garantisce leggerezza e resistenza superiori rispetto all’acciaio tradizionale, mentre il display è protetto da vetro cristallo di zaffiro, lo stesso materiale utilizzato negli smartwatch di fascia alta come l’Apple Watch Ultra.

Il pannello è un AMOLED da 1,43 pollici, una diagonale generosa che dovrebbe garantire un’ottima leggibilità delle informazioni. Asus non ha ancora rivelato altri parametri del display come risoluzione, luminosità massima o frequenza di aggiornamento, ma considerando il posizionamento premium del prodotto è lecito aspettarsi specifiche di tutto rispetto.

Il dispositivo vanta inoltre una certificazione IP68 contro polvere e infiltrazioni d’acqua, il che significa che potrà essere indossato sotto la doccia o durante il nuoto senza problemi.

Monitoraggio continuo della salute al centro dell’esperienza

Come da tradizione per la serie VivoWatch, il cuore dell’esperienza è rappresentato dalle funzionalità di monitoraggio della salute. Il VivoWatch 6 Plus offre monitoraggio continuo dei parametri vitali, insieme a funzionalità di ECG e misurazione della pressione sanguigna che hanno sempre contraddistinto questa linea di prodotti Asus.

Ma le novità non finiscono qui. Il nuovo smartwatch introduce l’analisi dei movimenti respiratori durante il sonno, una funzionalità particolarmente utile per individuare potenziali problemi come le apnee notturne, e l’analisi dell’andatura, che può fornire informazioni preziose sulla postura e sul modo di camminare dell’utente.

Un insieme di funzionalità che posiziona il VivoWatch 6 Plus come un dispositivo orientato più al benessere e alla prevenzione sanitaria che al fitness puro, distinguendolo dalla massa di smartwatch focalizzati principalmente sul tracciamento degli allenamenti.

Per quanto concerne il software, ancora non è chiaro quale piattaforma verrà utilizzata tra Wear OS o una proprietaria di Asus.

Prezzi e disponibilità ancora sconosciuti

Al momento Asus non ha comunicato né i prezzi né la disponibilità del VivoWatch 6 Plus sui vari mercati. Considerando che il dispositivo è stato presentato al Computex con un lancio globale annunciato, è probabile che ulteriori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.

La combinazione di materiali premium come titanio e vetro zaffiro suggerisce comunque un posizionamento nella fascia medio-alta del mercato smartwatch. Vi terremo aggiornati qualora l’azienda dovesse condividere nuove informazioni nel corso delle prossime settimane.