Si chiama ASUS Ascent QN10 ed è il primo AI mini PC basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon X2 Elite e forte di un design ultracompatto.

Il processore Qualcomm Snapdragon X2 Elite è dotato di una una NPU ultrarapida da 80 TOPS (capace di eseguire in locale modelli AI avanzati e gestire agenti come OpenClaw, Hermes, Cursor, Claude Desktop, OpenAI Codex e OpenCode) e sembra avere le carte in regola per imporsi nel settore dei computer, essendo in grado di garantire prestazioni di punta e AI avanzata, il tutto senza rinunciare ad una notevole efficienza energetica.

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Le principali caratteristiche di ASUS Ascent QN10

Presentato in anteprima in occasione di Computex 2026, ASUS Ascent QN10 mira a rappresentare una tappa fondamentale per Snapdragon, dimostrando che la piattaforma di Qualcomm è oramai pronta ad offrire esperienze desktop premium anche in formati compatti ed efficienti.

Uno dei principali punti di forza del nuovo mini PC di ASUS è rappresentato dalle sue dimensioni davvero contenute e dal design curato sin nei minimi particolari, il tutto senza rinunciare alla potenza tipica di macchine ben più ingombranti, proponendosi così come un dispositivo che può tranquillamente trovare spazio in uffici, studi e postazioni domestiche.

Dai creatori di contenuti alle aziende di piccole e grandi dimensioni, dagli sviluppatori alle industrie, a dire del produttore ASUS Ascent QN10 è in grado di garantire tutto ciò di cui l’utenza ha bisogno.

Tra le altre sue caratteristiche troviamo sette porte USB (3 USB4, 3 USB 3.2 Gen 2, 1 USB 2.0) e soluzioni di sicurezza di livello enterprise (tecnologia chip-to-cloud integrata nella piattaforma), per un utilizzo che spazia dalla produttività all’intrattenimento, dal business al gaming.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da ASUS su prezzo e disponibilità.