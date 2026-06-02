L’Intelligenza Artificiale rimane il filo conduttore del Computex 2026, anche ASUS si allinea al trend e sceglie di interpretarlo con una strategia particolarmente ampia. L’azienda taiwanese ha infatti annunciato una nuova generazione di dispositivi consumer progettati per rendere l’AI accessibile a un pubblico sempre più vasto, spaziando dai notebook ultrasottili ai desktop domestici, passando per all-in-one, tablet e nuove opzioni software.

L’obiettivo dichiarato è semplice, ovvero trasformare l’AI in uno strumento concreto per la produttività quotidiana, la creatività e l’intrattenimento, il tutto ruotando attorno ai nuovi processori Intel, AMD e Snapdragon di ultima generazione, accompagnati da acceleratori AI dedicati e nuove funzionalità Copilot+.

Le novità proposte da ASUS, che ovviamente spaziano dai PC / Notebook, passando per componenti, periferiche e accessori, sono diverse, in questo articolo cerchiamo di portare alla vostra attenzione le proposte più rilevanti in ottica notebook e PC AI.

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I nuovi Zenbook 14 puntano su mobilità, autonomia e AI

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Tra le principali novità del colosso taiwanese troviamo i nuovi ASUS Zenbook 14, pensati per chi cerca un notebook premium da utilizzare ogni giorno senza rinunciare alla portabilità. ASUS continua a puntare sul design leggero che ha reso celebre la serie, proponendo una scocca da appena 1,2 kg realizzata con il materiale proprietario Ceraluminum, che combina robustezza e finiture raffinate.

La famiglia Zenbook 14 sarà disponibile con piattaforme Intel, AMD e Qualcomm Snapdragon e punta a offrire un’esperienza Copilot+ completa grazie a NPU capaci di raggiungere fino a 50 TOPS; l’intenzione dell’azienda è accelerare le funzionalità AI eseguite direttamente sul dispositivo, migliorando al tempo stesso autonomia e reattività generale del sistema.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’esperienza d’uso quotidiana, con tastiera a corsa lunga da 1,7 mm, touchpad con gesture intelligenti, display ASUS OLED e sistema audio stereo. Non mancano inoltre funzionalità di sicurezza avanzate come Windows Hello, supporto Passkey, adaptive lock e la protezione Microsoft Pluton.

Specifiche principali ASUS Zenbook 14

  • Peso di circa 1,2 kg
  • Scocca in Ceraluminum
  • Processori Intel, AMD o Snapdragon
  • Fino a 50 TOPS di potenza AI
  • Display ASUS OLED
  • Autonomia fino a oltre 21 ore
  • Supporto ricarica rapida
  • Tastiera con corsa da 1,7 mm
  • Sicurezza Microsoft Pluton
  • Funzioni Windows Hello e Passkey

ASUS Vivobook S14 e S16 diventano sempre più AI-centrici

Accanto agli Zenbook debuttano anche i nuovi Vivobook S14 e Vivobook S16, modelli che puntano a conquistare studenti e professionisti alla ricerca di un equilibrio tra prestazioni, autonomia e prezzo. ASUS in questo caso ha scelto di adottare esclusivamente processori Snapdragon X, capaci di offrire fino a 45 TOPS di potenza AI; i notebook sono racchiusi in uno chassis completamente metallico e saranno disponibili nelle colorazioni Light Blue e Matte Gray.

La serie introduce pannelli OLED fino a 16 pollici in formato 16:10 con copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, mentre l’autonomia dichiarata supera le 25 ore; a bordo è prevista anche la ricarica rapida che consente di recuperare il 60% della batteria in appena 49 minuti.

Specifiche principali ASUS Vivobook S14 e S16

  • Processori Snapdragon X
  • NPU fino a 45 TOPS
  • Display OLED fino a 16 pollici
  • Rapporto schermo-corpo fino all’89%
  • Copertura colore 100% DCI-P3
  • Modalità prestazioni fino a 30 W TDP
  • Autonomia superiore alle 25 ore
  • Ricarica al 60% in 49 minuti
  • Peso a partire da 1,36 kg
  • Certificazione MIL-STD-810H

Vivobook S Flip porta la flessibilità a 360 gradi

ASUS ha aggiornato anche la linea convertibile Vivobook S Flip, disponibile nelle versioni da 14 o 16 pollici ed equipaggiata con una robusta cerniera a 360 gradi che permette di utilizzare il dispositivo in modalità notebook, tablet, stand o tent, adattandolo facilmente a contesti professionali e creativi.

I pannelli OLED touchscreen con risoluzione 2K supportano la ASUS Pen 3.0, mentre la piattaforma Snapdragon X con NPU fino a 45 TOPS garantisce prestazioni AI avanzate; il comparto multimediale può inoltre contare su Dolby Audio e Snapdragon Sound e una buona dotazione di porte con connettività last-gen.

Specifiche principali ASUS Vivobook S14/S16 Flip

  • Design convertibile a 360°
  • Display OLED touchscreen 2K
  • Supporto ASUS Pen 3.0
  • Snapdragon X fino a 45 TOPS
  • Modalità performance fino a 35 W
  • Dolby Audio
  • Snapdragon Sound
  • Oltre 20 ore di autonomia
  • Ricarica USB-C a 68 W
  • Peso da 1,41 kg

Al Computex ASUS rinnova anche desktop e All-in-One

L’AI arriva anche sui PC desktop con il nuovo ASUS V700 Mini Tower, una soluzione che punta a integrarsi negli ambienti domestici grazie a un design ispirato all’arredamento moderno. La configurazione può arrivare fino a un processore Intel Core Ultra 9, affiancato da memoria DDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB e schede video NVIDIA GeForce RTX serie 50 opzionali.

Specifiche principali ASUS V700 Mini Tower

  • Processori fino a Intel Core Ultra 9
  • Memoria DDR5
  • SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB
  • GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50 opzionali
  • Sistema di raffreddamento con heatpipe triple
  • Design premium

Sul fronte degli All-in-One debuttano invece ASUS V200 AiO e ASUS V400 AiO; il primo utilizza processori AMD Ryzen e si rivolge ad ambiti domestici, mentre il secondo sfrutta la piattaforma Snapdragon di Qualcomm e introduce funzionalità AI avanzate su un ampio display da 27 pollici.

Specifiche principali ASUS V200 AiO

  • Processori fino ad AMD Ryzen 5 serie 40
  • AI Noise Cancelation
  • WiFi 6E
  • Design all-in-one ultrasottile
  • Ampia dotazione di porte
  • Specifiche principali ASUS V400 AiO
  • Display da 27 pollici
  • Piattaforma Snapdragon
  • Funzionalità AI integrate
  • Audio premium
  • Supporto touch opzionale

ASUS Pad segna il ritorno dell’azienda nel mercato tablet

Una delle sorprese più interessanti del Computex 2026 di ASUS è rappresentata dal ritorno dell’azienda nel segmento tablet con il nuovo ASUS Pad. Il dispositivo punta a competere nella fascia premium grazie a un display OLED dual-layer da 12,2 pollici con risoluzione 2.8K e refresh rate a 144 Hz; la scelta della tecnologia OLED a doppio strato promette maggiore luminosità, migliore efficienza energetica e una durata superiore del pannello.

A bordo troviamo il processore MediaTek Dimensity 8300, una batteria da 9.000 mAh e quattro altoparlanti compatibili Dolby Atmos; il peso di appena 523 grammi e lo spessore di soli 6,5 mm completano una proposta pensata per l’intrattenimento e la produttività in mobilità.

Specifiche principali ASUS Pad

  • Display OLED dual-layer da 12,2 pollici
  • Risoluzione 2.8K
  • Refresh rate 144 Hz
  • Rapporto schermo-corpo 92%
  • MediaTek Dimensity 8300
  • Batteria da 9.000 mAh
  • Ricarica rapida 50% in 30 minuti
  • WiFi 6E
  • Dolby Atmos con quattro speaker
  • Peso di 523 grammi
  • Spessore di 6,5 mm

ASUS ExpertBook B5 Flip G2: il convertibile business pensato per aziende e scuola

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Accanto alle novità consumer, ASUS ha presentato anche il nuovo ExpertBook B5 Flip G2, un convertibile professionale progettato per il mondo aziendale, educativo e per tutti coloro che necessitano di elevata flessibilità operativa.

Il notebook adotta una cerniera a 360 gradi che permette di passare rapidamente dalla modalità notebook a quella tablet, stand o tent. Il telaio in alluminio pesa appena 1,34 kg e mantiene uno spessore contenuto di soli 14,9 mm, mentre la penna MPP 2.0 integrata può essere ricaricata direttamente all’interno del notebook e garantisce fino a un’ora di utilizzo con appena 15 secondi di ricarica.

Sul fronte hardware troviamo processori Intel Core 7 Series 3 con NPU da 18 TOPS, fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB; la batteria ha una capacità di 63 WHr e dovrebbe coprire un’intera giornata lavorativa.

Specifiche principali ASUS ExpertBook B5 Flip G2

  • Design convertibile a 360°
  • Peso di 1,34 kg
  • Spessore di 14,9 mm
  • Processori Intel Core 7 Series 3
  • NPU da 18 TOPS
  • Intel Graphics
  • Fino a 32 GB LPDDR5X
  • SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB
  • Batteria da 63 Wh
  • Penna MPP 2.0 integrata
  • WiFi 7
  • 2 porte Thunderbolt 4
  • HDMI 2.1
  • 2 USB 3.2 Gen1 Type-A
  • Kensington Nano Lock

Particolarmente interessante la presenza di una doppia fotocamera; nel dettaglio troviamo una webcam frontale FHD+IR per videoconferenze e autenticazione biometrica e una fotocamera posteriore da 5 MP pensata per acquisire documenti, appunti e contenuti durante lezioni o riunioni.

Grande attenzione anche alla sicurezza grazie alla suite ASUS ExpertGuardian, che include BIOS conforme allo standard NIST SP 800-193, TPM 2.0 discreto, doppio BIOS, autenticazione FIDO2, sensore d’impronte digitali e rilevamento delle intrusioni sul telaio. Completano il quadro la certificazione militare MIL-STD-810H e un approccio orientato alla sostenibilità, con certificazioni EPEAT Gold Climate+, Energy Star 9.0 e TCO 10, oltre all’utilizzo di materiali riciclati certificati FSC.

Zenni Claw è il nuovo assistente AI di ASUS, ma arrivano anche MuseTree e FLUX.2

ASUS ha sfruttato il Computex 2026 anche per presentare Zenni Claw, una nuova esperienza software che punta a rendere più semplice l’accesso all’intelligenza artificiale agentica supportando attività quotidiane, pianificazione dei viaggi, organizzazione del lavoro e gestione della produttività personale.

ASUS guarda soprattutto a un modello ibrido locale-cloud, che consente di limitare l’elaborazione remota quando non necessaria, migliorando privacy ed efficienza. Secondo l’azienda, l’obiettivo è quello di rendere l’AI meno complessa e più utile nella vita di tutti i giorni, con un’interfaccia semplice e procedure guidate pensate anche per chi si avvicina per la prima volta a questi strumenti.

Rimanendo in ambito software AI, troviamo anche l’evoluzione di MuseTree, piattaforma di generazione creativa basata sulla tecnologia FLUX e accelerata dalle GPU NVIDIA. L’applicazione consente di generare immagini e video sfruttando modelli AI eseguiti localmente, offrendo maggiore controllo creativo e tempi di elaborazione ridotti.

ASUS ha confermato l’integrazione della tecnologia FLUX.2 sui notebook ProArt più recenti, contestualmente è stata annunciata una partnership con Goodnotes che garantirà agli utenti ASUS tre mesi di abbonamento Essential e accesso agevolato alle funzionalità AI premium.

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