L’Intelligenza Artificiale rimane il filo conduttore del Computex 2026, anche ASUS si allinea al trend e sceglie di interpretarlo con una strategia particolarmente ampia. L’azienda taiwanese ha infatti annunciato una nuova generazione di dispositivi consumer progettati per rendere l’AI accessibile a un pubblico sempre più vasto, spaziando dai notebook ultrasottili ai desktop domestici, passando per all-in-one, tablet e nuove opzioni software.

L’obiettivo dichiarato è semplice, ovvero trasformare l’AI in uno strumento concreto per la produttività quotidiana, la creatività e l’intrattenimento, il tutto ruotando attorno ai nuovi processori Intel, AMD e Snapdragon di ultima generazione, accompagnati da acceleratori AI dedicati e nuove funzionalità Copilot+.

Le novità proposte da ASUS, che ovviamente spaziano dai PC / Notebook, passando per componenti, periferiche e accessori, sono diverse, in questo articolo cerchiamo di portare alla vostra attenzione le proposte più rilevanti in ottica notebook e PC AI.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

I nuovi Zenbook 14 puntano su mobilità, autonomia e AI

Tra le principali novità del colosso taiwanese troviamo i nuovi ASUS Zenbook 14, pensati per chi cerca un notebook premium da utilizzare ogni giorno senza rinunciare alla portabilità. ASUS continua a puntare sul design leggero che ha reso celebre la serie, proponendo una scocca da appena 1,2 kg realizzata con il materiale proprietario Ceraluminum, che combina robustezza e finiture raffinate.

La famiglia Zenbook 14 sarà disponibile con piattaforme Intel, AMD e Qualcomm Snapdragon e punta a offrire un’esperienza Copilot+ completa grazie a NPU capaci di raggiungere fino a 50 TOPS; l’intenzione dell’azienda è accelerare le funzionalità AI eseguite direttamente sul dispositivo, migliorando al tempo stesso autonomia e reattività generale del sistema.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’esperienza d’uso quotidiana, con tastiera a corsa lunga da 1,7 mm, touchpad con gesture intelligenti, display ASUS OLED e sistema audio stereo. Non mancano inoltre funzionalità di sicurezza avanzate come Windows Hello, supporto Passkey, adaptive lock e la protezione Microsoft Pluton.

Specifiche principali ASUS Zenbook 14

Peso di circa 1,2 kg

Scocca in Ceraluminum

Processori Intel, AMD o Snapdragon

Fino a 50 TOPS di potenza AI

Display ASUS OLED

Autonomia fino a oltre 21 ore

Supporto ricarica rapida

Tastiera con corsa da 1,7 mm

Sicurezza Microsoft Pluton

Funzioni Windows Hello e Passkey

ASUS Vivobook S14 e S16 diventano sempre più AI-centrici

Accanto agli Zenbook debuttano anche i nuovi Vivobook S14 e Vivobook S16, modelli che puntano a conquistare studenti e professionisti alla ricerca di un equilibrio tra prestazioni, autonomia e prezzo. ASUS in questo caso ha scelto di adottare esclusivamente processori Snapdragon X, capaci di offrire fino a 45 TOPS di potenza AI; i notebook sono racchiusi in uno chassis completamente metallico e saranno disponibili nelle colorazioni Light Blue e Matte Gray.

La serie introduce pannelli OLED fino a 16 pollici in formato 16:10 con copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, mentre l’autonomia dichiarata supera le 25 ore; a bordo è prevista anche la ricarica rapida che consente di recuperare il 60% della batteria in appena 49 minuti.

Specifiche principali ASUS Vivobook S14 e S16

Processori Snapdragon X

NPU fino a 45 TOPS

Display OLED fino a 16 pollici

Rapporto schermo-corpo fino all’89%

Copertura colore 100% DCI-P3

Modalità prestazioni fino a 30 W TDP

Autonomia superiore alle 25 ore

Ricarica al 60% in 49 minuti

Peso a partire da 1,36 kg

Certificazione MIL-STD-810H

Vivobook S Flip porta la flessibilità a 360 gradi

ASUS ha aggiornato anche la linea convertibile Vivobook S Flip, disponibile nelle versioni da 14 o 16 pollici ed equipaggiata con una robusta cerniera a 360 gradi che permette di utilizzare il dispositivo in modalità notebook, tablet, stand o tent, adattandolo facilmente a contesti professionali e creativi.

I pannelli OLED touchscreen con risoluzione 2K supportano la ASUS Pen 3.0, mentre la piattaforma Snapdragon X con NPU fino a 45 TOPS garantisce prestazioni AI avanzate; il comparto multimediale può inoltre contare su Dolby Audio e Snapdragon Sound e una buona dotazione di porte con connettività last-gen.

Specifiche principali ASUS Vivobook S14/S16 Flip

Design convertibile a 360°

Display OLED touchscreen 2K

Supporto ASUS Pen 3.0

Snapdragon X fino a 45 TOPS

Modalità performance fino a 35 W

Dolby Audio

Snapdragon Sound

Oltre 20 ore di autonomia

Ricarica USB-C a 68 W

Peso da 1,41 kg

Al Computex ASUS rinnova anche desktop e All-in-One

L’AI arriva anche sui PC desktop con il nuovo ASUS V700 Mini Tower, una soluzione che punta a integrarsi negli ambienti domestici grazie a un design ispirato all’arredamento moderno. La configurazione può arrivare fino a un processore Intel Core Ultra 9, affiancato da memoria DDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB e schede video NVIDIA GeForce RTX serie 50 opzionali.

Specifiche principali ASUS V700 Mini Tower

Processori fino a Intel Core Ultra 9

Memoria DDR5

SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB

GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50 opzionali

Sistema di raffreddamento con heatpipe triple

Design premium

Sul fronte degli All-in-One debuttano invece ASUS V200 AiO e ASUS V400 AiO; il primo utilizza processori AMD Ryzen e si rivolge ad ambiti domestici, mentre il secondo sfrutta la piattaforma Snapdragon di Qualcomm e introduce funzionalità AI avanzate su un ampio display da 27 pollici.

Specifiche principali ASUS V200 AiO

Processori fino ad AMD Ryzen 5 serie 40

AI Noise Cancelation

WiFi 6E

Design all-in-one ultrasottile

Ampia dotazione di porte

Specifiche principali ASUS V400 AiO

Display da 27 pollici

Piattaforma Snapdragon

Funzionalità AI integrate

Audio premium

Supporto touch opzionale

ASUS Pad segna il ritorno dell’azienda nel mercato tablet

Una delle sorprese più interessanti del Computex 2026 di ASUS è rappresentata dal ritorno dell’azienda nel segmento tablet con il nuovo ASUS Pad. Il dispositivo punta a competere nella fascia premium grazie a un display OLED dual-layer da 12,2 pollici con risoluzione 2.8K e refresh rate a 144 Hz; la scelta della tecnologia OLED a doppio strato promette maggiore luminosità, migliore efficienza energetica e una durata superiore del pannello.

A bordo troviamo il processore MediaTek Dimensity 8300, una batteria da 9.000 mAh e quattro altoparlanti compatibili Dolby Atmos; il peso di appena 523 grammi e lo spessore di soli 6,5 mm completano una proposta pensata per l’intrattenimento e la produttività in mobilità.

Specifiche principali ASUS Pad

Display OLED dual-layer da 12,2 pollici

Risoluzione 2.8K

Refresh rate 144 Hz

Rapporto schermo-corpo 92%

MediaTek Dimensity 8300

Batteria da 9.000 mAh

Ricarica rapida 50% in 30 minuti

WiFi 6E

Dolby Atmos con quattro speaker

Peso di 523 grammi

Spessore di 6,5 mm

ASUS ExpertBook B5 Flip G2: il convertibile business pensato per aziende e scuola

Accanto alle novità consumer, ASUS ha presentato anche il nuovo ExpertBook B5 Flip G2, un convertibile professionale progettato per il mondo aziendale, educativo e per tutti coloro che necessitano di elevata flessibilità operativa.

Il notebook adotta una cerniera a 360 gradi che permette di passare rapidamente dalla modalità notebook a quella tablet, stand o tent. Il telaio in alluminio pesa appena 1,34 kg e mantiene uno spessore contenuto di soli 14,9 mm, mentre la penna MPP 2.0 integrata può essere ricaricata direttamente all’interno del notebook e garantisce fino a un’ora di utilizzo con appena 15 secondi di ricarica.

Sul fronte hardware troviamo processori Intel Core 7 Series 3 con NPU da 18 TOPS, fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB; la batteria ha una capacità di 63 WHr e dovrebbe coprire un’intera giornata lavorativa.

Specifiche principali ASUS ExpertBook B5 Flip G2

Design convertibile a 360°

Peso di 1,34 kg

Spessore di 14,9 mm

Processori Intel Core 7 Series 3

NPU da 18 TOPS

Intel Graphics

Fino a 32 GB LPDDR5X

SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB

Batteria da 63 Wh

Penna MPP 2.0 integrata

WiFi 7

2 porte Thunderbolt 4

HDMI 2.1

2 USB 3.2 Gen1 Type-A

Kensington Nano Lock

Particolarmente interessante la presenza di una doppia fotocamera; nel dettaglio troviamo una webcam frontale FHD+IR per videoconferenze e autenticazione biometrica e una fotocamera posteriore da 5 MP pensata per acquisire documenti, appunti e contenuti durante lezioni o riunioni.

Grande attenzione anche alla sicurezza grazie alla suite ASUS ExpertGuardian, che include BIOS conforme allo standard NIST SP 800-193, TPM 2.0 discreto, doppio BIOS, autenticazione FIDO2, sensore d’impronte digitali e rilevamento delle intrusioni sul telaio. Completano il quadro la certificazione militare MIL-STD-810H e un approccio orientato alla sostenibilità, con certificazioni EPEAT Gold Climate+, Energy Star 9.0 e TCO 10, oltre all’utilizzo di materiali riciclati certificati FSC.

Zenni Claw è il nuovo assistente AI di ASUS, ma arrivano anche MuseTree e FLUX.2

ASUS ha sfruttato il Computex 2026 anche per presentare Zenni Claw, una nuova esperienza software che punta a rendere più semplice l’accesso all’intelligenza artificiale agentica supportando attività quotidiane, pianificazione dei viaggi, organizzazione del lavoro e gestione della produttività personale.

ASUS guarda soprattutto a un modello ibrido locale-cloud, che consente di limitare l’elaborazione remota quando non necessaria, migliorando privacy ed efficienza. Secondo l’azienda, l’obiettivo è quello di rendere l’AI meno complessa e più utile nella vita di tutti i giorni, con un’interfaccia semplice e procedure guidate pensate anche per chi si avvicina per la prima volta a questi strumenti.

Rimanendo in ambito software AI, troviamo anche l’evoluzione di MuseTree, piattaforma di generazione creativa basata sulla tecnologia FLUX e accelerata dalle GPU NVIDIA. L’applicazione consente di generare immagini e video sfruttando modelli AI eseguiti localmente, offrendo maggiore controllo creativo e tempi di elaborazione ridotti.

ASUS ha confermato l’integrazione della tecnologia FLUX.2 sui notebook ProArt più recenti, contestualmente è stata annunciata una partnership con Goodnotes che garantirà agli utenti ASUS tre mesi di abbonamento Essential e accesso agevolato alle funzionalità AI premium.