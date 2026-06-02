L’Intelligenza Artificiale rimane il filo conduttore del Computex 2026, anche ASUS si allinea al trend e sceglie di interpretarlo con una strategia particolarmente ampia. L’azienda taiwanese ha infatti annunciato una nuova generazione di dispositivi consumer progettati per rendere l’AI accessibile a un pubblico sempre più vasto, spaziando dai notebook ultrasottili ai desktop domestici, passando per all-in-one, tablet e nuove opzioni software.
L’obiettivo dichiarato è semplice, ovvero trasformare l’AI in uno strumento concreto per la produttività quotidiana, la creatività e l’intrattenimento, il tutto ruotando attorno ai nuovi processori Intel, AMD e Snapdragon di ultima generazione, accompagnati da acceleratori AI dedicati e nuove funzionalità Copilot+.
Le novità proposte da ASUS, che ovviamente spaziano dai PC / Notebook, passando per componenti, periferiche e accessori, sono diverse, in questo articolo cerchiamo di portare alla vostra attenzione le proposte più rilevanti in ottica notebook e PC AI.
Indice:
- I nuovi Zenbook 14 puntano su mobilità, autonomia e AI
- Al Computex ASUS rinnova anche desktop e All-in-One
- ASUS ExpertBook B5 Flip G2: il convertibile business pensato per aziende e scuola
Segui TuttoTech.net su Google Discover
I nuovi Zenbook 14 puntano su mobilità, autonomia e AI
Tra le principali novità del colosso taiwanese troviamo i nuovi ASUS Zenbook 14, pensati per chi cerca un notebook premium da utilizzare ogni giorno senza rinunciare alla portabilità. ASUS continua a puntare sul design leggero che ha reso celebre la serie, proponendo una scocca da appena 1,2 kg realizzata con il materiale proprietario Ceraluminum, che combina robustezza e finiture raffinate.
La famiglia Zenbook 14 sarà disponibile con piattaforme Intel, AMD e Qualcomm Snapdragon e punta a offrire un’esperienza Copilot+ completa grazie a NPU capaci di raggiungere fino a 50 TOPS; l’intenzione dell’azienda è accelerare le funzionalità AI eseguite direttamente sul dispositivo, migliorando al tempo stesso autonomia e reattività generale del sistema.
Particolare attenzione è stata dedicata anche all’esperienza d’uso quotidiana, con tastiera a corsa lunga da 1,7 mm, touchpad con gesture intelligenti, display ASUS OLED e sistema audio stereo. Non mancano inoltre funzionalità di sicurezza avanzate come Windows Hello, supporto Passkey, adaptive lock e la protezione Microsoft Pluton.
Specifiche principali ASUS Zenbook 14
- Peso di circa 1,2 kg
- Scocca in Ceraluminum
- Processori Intel, AMD o Snapdragon
- Fino a 50 TOPS di potenza AI
- Display ASUS OLED
- Autonomia fino a oltre 21 ore
- Supporto ricarica rapida
- Tastiera con corsa da 1,7 mm
- Sicurezza Microsoft Pluton
- Funzioni Windows Hello e Passkey
ASUS Vivobook S14 e S16 diventano sempre più AI-centrici
Accanto agli Zenbook debuttano anche i nuovi Vivobook S14 e Vivobook S16, modelli che puntano a conquistare studenti e professionisti alla ricerca di un equilibrio tra prestazioni, autonomia e prezzo. ASUS in questo caso ha scelto di adottare esclusivamente processori Snapdragon X, capaci di offrire fino a 45 TOPS di potenza AI; i notebook sono racchiusi in uno chassis completamente metallico e saranno disponibili nelle colorazioni Light Blue e Matte Gray.
La serie introduce pannelli OLED fino a 16 pollici in formato 16:10 con copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, mentre l’autonomia dichiarata supera le 25 ore; a bordo è prevista anche la ricarica rapida che consente di recuperare il 60% della batteria in appena 49 minuti.
Specifiche principali ASUS Vivobook S14 e S16
- Processori Snapdragon X
- NPU fino a 45 TOPS
- Display OLED fino a 16 pollici
- Rapporto schermo-corpo fino all’89%
- Copertura colore 100% DCI-P3
- Modalità prestazioni fino a 30 W TDP
- Autonomia superiore alle 25 ore
- Ricarica al 60% in 49 minuti
- Peso a partire da 1,36 kg
- Certificazione MIL-STD-810H
Vivobook S Flip porta la flessibilità a 360 gradi
ASUS ha aggiornato anche la linea convertibile Vivobook S Flip, disponibile nelle versioni da 14 o 16 pollici ed equipaggiata con una robusta cerniera a 360 gradi che permette di utilizzare il dispositivo in modalità notebook, tablet, stand o tent, adattandolo facilmente a contesti professionali e creativi.
I pannelli OLED touchscreen con risoluzione 2K supportano la ASUS Pen 3.0, mentre la piattaforma Snapdragon X con NPU fino a 45 TOPS garantisce prestazioni AI avanzate; il comparto multimediale può inoltre contare su Dolby Audio e Snapdragon Sound e una buona dotazione di porte con connettività last-gen.
Specifiche principali ASUS Vivobook S14/S16 Flip
- Design convertibile a 360°
- Display OLED touchscreen 2K
- Supporto ASUS Pen 3.0
- Snapdragon X fino a 45 TOPS
- Modalità performance fino a 35 W
- Dolby Audio
- Snapdragon Sound
- Oltre 20 ore di autonomia
- Ricarica USB-C a 68 W
- Peso da 1,41 kg
Al Computex ASUS rinnova anche desktop e All-in-One
L’AI arriva anche sui PC desktop con il nuovo ASUS V700 Mini Tower, una soluzione che punta a integrarsi negli ambienti domestici grazie a un design ispirato all’arredamento moderno. La configurazione può arrivare fino a un processore Intel Core Ultra 9, affiancato da memoria DDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB e schede video NVIDIA GeForce RTX serie 50 opzionali.
Specifiche principali ASUS V700 Mini Tower
- Processori fino a Intel Core Ultra 9
- Memoria DDR5
- SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB
- GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50 opzionali
- Sistema di raffreddamento con heatpipe triple
- Design premium
Sul fronte degli All-in-One debuttano invece ASUS V200 AiO e ASUS V400 AiO; il primo utilizza processori AMD Ryzen e si rivolge ad ambiti domestici, mentre il secondo sfrutta la piattaforma Snapdragon di Qualcomm e introduce funzionalità AI avanzate su un ampio display da 27 pollici.
Specifiche principali ASUS V200 AiO
- Processori fino ad AMD Ryzen 5 serie 40
- AI Noise Cancelation
- WiFi 6E
- Design all-in-one ultrasottile
- Ampia dotazione di porte
- Specifiche principali ASUS V400 AiO
- Display da 27 pollici
- Piattaforma Snapdragon
- Funzionalità AI integrate
- Audio premium
- Supporto touch opzionale
ASUS Pad segna il ritorno dell’azienda nel mercato tablet
Una delle sorprese più interessanti del Computex 2026 di ASUS è rappresentata dal ritorno dell’azienda nel segmento tablet con il nuovo ASUS Pad. Il dispositivo punta a competere nella fascia premium grazie a un display OLED dual-layer da 12,2 pollici con risoluzione 2.8K e refresh rate a 144 Hz; la scelta della tecnologia OLED a doppio strato promette maggiore luminosità, migliore efficienza energetica e una durata superiore del pannello.
A bordo troviamo il processore MediaTek Dimensity 8300, una batteria da 9.000 mAh e quattro altoparlanti compatibili Dolby Atmos; il peso di appena 523 grammi e lo spessore di soli 6,5 mm completano una proposta pensata per l’intrattenimento e la produttività in mobilità.
Specifiche principali ASUS Pad
- Display OLED dual-layer da 12,2 pollici
- Risoluzione 2.8K
- Refresh rate 144 Hz
- Rapporto schermo-corpo 92%
- MediaTek Dimensity 8300
- Batteria da 9.000 mAh
- Ricarica rapida 50% in 30 minuti
- WiFi 6E
- Dolby Atmos con quattro speaker
- Peso di 523 grammi
- Spessore di 6,5 mm
ASUS ExpertBook B5 Flip G2: il convertibile business pensato per aziende e scuola
Accanto alle novità consumer, ASUS ha presentato anche il nuovo ExpertBook B5 Flip G2, un convertibile professionale progettato per il mondo aziendale, educativo e per tutti coloro che necessitano di elevata flessibilità operativa.
Il notebook adotta una cerniera a 360 gradi che permette di passare rapidamente dalla modalità notebook a quella tablet, stand o tent. Il telaio in alluminio pesa appena 1,34 kg e mantiene uno spessore contenuto di soli 14,9 mm, mentre la penna MPP 2.0 integrata può essere ricaricata direttamente all’interno del notebook e garantisce fino a un’ora di utilizzo con appena 15 secondi di ricarica.
Sul fronte hardware troviamo processori Intel Core 7 Series 3 con NPU da 18 TOPS, fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB; la batteria ha una capacità di 63 WHr e dovrebbe coprire un’intera giornata lavorativa.
Specifiche principali ASUS ExpertBook B5 Flip G2
- Design convertibile a 360°
- Peso di 1,34 kg
- Spessore di 14,9 mm
- Processori Intel Core 7 Series 3
- NPU da 18 TOPS
- Intel Graphics
- Fino a 32 GB LPDDR5X
- SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB
- Batteria da 63 Wh
- Penna MPP 2.0 integrata
- WiFi 7
- 2 porte Thunderbolt 4
- HDMI 2.1
- 2 USB 3.2 Gen1 Type-A
- Kensington Nano Lock
Particolarmente interessante la presenza di una doppia fotocamera; nel dettaglio troviamo una webcam frontale FHD+IR per videoconferenze e autenticazione biometrica e una fotocamera posteriore da 5 MP pensata per acquisire documenti, appunti e contenuti durante lezioni o riunioni.
Grande attenzione anche alla sicurezza grazie alla suite ASUS ExpertGuardian, che include BIOS conforme allo standard NIST SP 800-193, TPM 2.0 discreto, doppio BIOS, autenticazione FIDO2, sensore d’impronte digitali e rilevamento delle intrusioni sul telaio. Completano il quadro la certificazione militare MIL-STD-810H e un approccio orientato alla sostenibilità, con certificazioni EPEAT Gold Climate+, Energy Star 9.0 e TCO 10, oltre all’utilizzo di materiali riciclati certificati FSC.
Zenni Claw è il nuovo assistente AI di ASUS, ma arrivano anche MuseTree e FLUX.2
ASUS ha sfruttato il Computex 2026 anche per presentare Zenni Claw, una nuova esperienza software che punta a rendere più semplice l’accesso all’intelligenza artificiale agentica supportando attività quotidiane, pianificazione dei viaggi, organizzazione del lavoro e gestione della produttività personale.
ASUS guarda soprattutto a un modello ibrido locale-cloud, che consente di limitare l’elaborazione remota quando non necessaria, migliorando privacy ed efficienza. Secondo l’azienda, l’obiettivo è quello di rendere l’AI meno complessa e più utile nella vita di tutti i giorni, con un’interfaccia semplice e procedure guidate pensate anche per chi si avvicina per la prima volta a questi strumenti.
Rimanendo in ambito software AI, troviamo anche l’evoluzione di MuseTree, piattaforma di generazione creativa basata sulla tecnologia FLUX e accelerata dalle GPU NVIDIA. L’applicazione consente di generare immagini e video sfruttando modelli AI eseguiti localmente, offrendo maggiore controllo creativo e tempi di elaborazione ridotti.
ASUS ha confermato l’integrazione della tecnologia FLUX.2 sui notebook ProArt più recenti, contestualmente è stata annunciata una partnership con Goodnotes che garantirà agli utenti ASUS tre mesi di abbonamento Essential e accesso agevolato alle funzionalità AI premium.
- Recensione ASUS ROG Azoth 96 HE: la tastiera gaming definitiva? Quasi, ma non per tutti
- ASUS ROG torna al COMICON di Napoli 2026 con GIACA: gaming, anteprime e 20 anni di innovazione
- In crisi per assemblare un PC? GIACA Gold Store ASUS ne ha uno full AMD già pronto ed è bellissimo
- Recensione ASUS ROG RYUO IV 360 ARGB: raffreddiamo la CPU, ma con stile
- Recensione ASUS ROG Rapture GT-BE98: la potenza del Wi-Fi 7 sbloccata al massimo
- Recensione ASUS ROG Strix XG27ACS-W 180 Hz: è veloce, fedele e integra anche l’AI
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione Octopus Energy dopo 2 anni: pro e contro
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo