LG ha appena alzato ulteriormente l’asticella nel mondo dei display da gaming annunciando quello che definisce il primo monitor gaming Full HD con refresh rate nativo a 1.000 Hz. Si chiama LG UltraGear 25G590B ed è un prodotto che punta senza mezzi termini al panorama eSport professionale, sacrificando risoluzione e caratteristiche flagship per concentrarsi esclusivamente su velocità, chiarezza e reattività.

La nuova proposta LG rappresenta un’evoluzione piuttosto importante nel segmento dei display dedicati agli FPS competitivi. Negli ultimi anni il mercato si è spostato sempre più verso OLED, 4K e diagonali enormi, mentre LG qui percorre una strada completamente diversa, ovvero un 24,5 pollici, Full HD e una frequenza d’aggiornamento semplicemente assurda. Serve a tutti? Decisamente no, ma vediamone insieme qualche dettaglio in più.

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LG UltraGear 25G590B porta i 1.000 Hz nativi nel gaming competitivo

Il punto forte di UltraGear 25G590B è chiaramente il refresh rate nativo da 1.000 Hz, una soluzione che fino a oggi avevamo visto soltanto in demo tecniche o prototipi molto limitati. La differenza, però, è che LG promette qui un funzionamento nativo in Full HD senza modalità ibride, downscaling o compromessi sulla dimensione dell’immagine.

In altre parole, il monitor aggiorna realmente il pannello mille volte al secondo mantenendo costante la risoluzione 1920 x 1080 pixel. Una soluzione pensata esclusivamente per il gaming competitivo, soprattutto negli sparatutto dove rapidità visiva e tempi di reazione fanno davvero la differenza.

Secondo LG, il nuovo pannello consente una maggiore fluidità percepita, motion blur ridotto, tracking più preciso dei bersagli e migliore leggibilità degli elementi HUD; ma non è tutto, anche la latenza visiva risulta ulteriormente ridotta. Un prodotto sicuramente invitante, ma c’è anche un altro aspetto da considerare, ovvero che per sfruttare davvero un refresh rate simile servono framerate elevatissimi, quindi una GPU e una piattaforma hardware adeguata.

Parliamo idealmente di centinaia di FPS costanti, scenario realistico soprattutto in titoli competitivi molto leggeri come Counter-Strike 2, Valorant, Overwatch 2 o Rainbow Six Siege. L’intento di LG è molto chiaro quindi, offrire non il monitor più bello, ma quello più veloce per il gaming competitivo.

LG punta tutto sulla reattività: IPS, Motion Blur Reduction Pro e AI gaming

Un altro dettaglio particolarmente interessante del nuovo display LG riguarda la tecnologia del pannello. A differenza di quanto visto nel segmento premium recente, LG non utilizza OLED ma un pannello IPS avanzato, scelta che potrebbe far discutere la community enthusiast, o storcere il naso agli esperti di settore.

Il motivo è abbastanza semplice, raggiungere 1.000 Hz reali richiede tempi di risposta estremamente bassi e una gestione molto aggressiva della persistenza dell’immagine. Per questo motivo quindi LG integra diverse tecnologie dedicate alla motion clarity, tra cui Motion Blur Reduction Pro, progettata per rendere più nitidi gli oggetti in rapido movimento e facilitare il tracking laterale durante le sessioni competitive.

Il pannello IPS viene inoltre completato da un rivestimento low-reflection, migliore uniformità cromatica, riduzione dei riflessi e maggiore leggibilità durante il gameplay. LG UltraGear 25G590B integra anche alcune funzioni AI direttamente onboard, tra queste segnaliamo AI Scene Optimization per adattare automaticamente l’immagine al genere di gioco, e AI Sound per migliorare audio spaziale e comunicazioni vocali con headset compatibili.

Design compatto e formato da eSport professionale

LG ha scelto volutamente un formato da 24,5 pollici, dimensione che ancora oggi risulta tre le più diffuse nei tornei competitivi professionali; l’obiettivo è mantenere tutti gli elementi di gioco all’interno del campo visivo naturale del giocatore, riducendo i movimenti oculari e migliorando di conseguenza la rapidità decisionale.

Anche il design segue la stessa filosofia e prevede una base compatta che riduce l’ingombro ridotto sulla scrivania e ampia libertà di movimento per il mouse, supporto ergonomico regolabile e indicatori di calibrazione per replicare facilmente la stessa posizione. Non manca infine l’illuminazione UltraGear Emblem Lighting, più discreta rispetto alle classiche RGB aggressive ma comunque pensata per mantenere l’identità gaming della linea.

Disponibilità e prezzo

LG UltraGear 25G590B arriverà in alcuni mercati selezionati nella seconda metà del 2026, con una distribuzione più ampia prevista successivamente nel corso dell’anno. L’azienda non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale del monitor. Considerando però la natura estremamente specialistica del prodotto e il posizionamento tecnologico, è probabile che si collochi nella fascia premium del mercato gaming competitivo; ipotizziamo tra 700 e 1.200 euro.

Caratteristiche tecniche LG UltraGear 25G590B