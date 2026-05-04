LG continua a spingere con decisione sulla tecnologia OLED nel segmento gaming, e lo fa con due nuovi monitor che puntano tutto su qualità dell’immagine, velocità e versatilità. Si tratta nel dettaglio dei modelli LG 32GX870B-B ed LG 45GX950B-B, due proposte ben distinte per approccio: il primo più compatto e orientato alla definizione, il secondo invece punta sull’immersione completa grazie all’adozione del formato ultra-wide.

I primi dettagli, definitivi però, arrivano dal sito ufficiale LG Japan, con tanto di specifiche tecniche dettagliate, relativi prezzi e, non per ultimo, un prezzo promozionale per il lancio del modello da 45″. Ma vediamoli meglio nel dettaglio, considerando che potrebbero arrivare presto anche in Italia.

LG 32GX870B-B: OLED 4K, Dual Mode e nuova generazione Tandem

Il monitor LG 32GX870B-B rappresenta una delle proposte più interessanti per chi cerca un monitor gaming ad alta risoluzione senza rinunciare alla velocità. LG opta infatti per un pannello OLED da 31,5 pollici basato sulla tecnologia Tandem OLED di quarta generazione, una soluzione che punta a migliorare luminosità e stabilità dell’immagine rispetto alle generazioni precedenti, mantenendo al tempo stesso tutti i vantaggi tipici dell’OLED come contrasto praticamente infinito e neri profondi.

La risoluzione è 4K (3840 x 2160P), ma il vero elemento distintivo è la funzionalità Dual Mode; il display infatti può lavorare a 240 hertz in 4K oppure scendere a risoluzione inferiore (1080P) per spingersi fino a 480 hertz, offrendo quindi una doppia veste: da un lato qualità visiva elevata per contenuti e single player, dall’altro prestazioni estreme per il gaming competitivo.

A questo si aggiungono supporto HDR, ampia copertura dello spazio colore DCI-P3 e compatibilità con le principali tecnologie di sincronizzazione adattiva, come AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, caratteristiche che lo rendono un prodotto pensato non solo per giocare, ma anche per chi lavora con contenuti visivi e cerca precisione cromatica. Non manca poi una buona dotazione di porte, altoparlanti stereo e stand ergonomico, senza omettere tutte le funzionalità pensate ad hoc per i gamer e il supporto AI Upscaling.

LG 45GX950B-B: il monitor ultra-wide 5K per un’esperienza immersiva

Con LG 45GX950B-B il produttore cambia completamente approccio e propone una soluzione ultra-wide da 45 pollici pensata per chi vuole massimizzare il coinvolgimento visivo. Il pannello OLED curvo (MLA) in formato 21:9 con risoluzione 5120 x 2160P (5K) offre uno spazio di lavoro e di gioco nettamente superiore rispetto a un classico display 4K.

Anche qui troviamo la Dual Mode, che consente di passare da una configurazione ad alta risoluzione a una orientata alle prestazioni, con refresh rate che può arrivare fino a 330 Hz se scendiamo a 2560x1080P (UWFHD). In sostanza, si tratta di un prodotto che strizza l’occhio sia agli appassionati di titoli immersivi sia a chi cerca fluidità estrema nei giochi competitivi.

Il design curvo (800R) contribuisce a migliorare la percezione della profondità, mentre la tecnologia OLED garantisce tempi di risposta estremamente ridotti e una resa dell’immagine molto uniforme; l’obiettivo è quello di offrire un’alternativa concreta alle configurazioni multi-monitor, semplificando il setup e migliorando allo stesso tempo l’esperienza complessiva. Anche qui, la dotazione di porte e le tecnologie è a dir poco completa, riprendendo sostanzialmente tutte le caratteristiche del fratello minore, fatta eccezione proprio per la tipologia di pannello OLED.

Specifiche tecniche complete dei nuovi OLED LG

LG UltraGear AI 32GX870B-B

Dimensione: 31,5 pollici

Pannello: OLED (Tandem OLED 4a gen)

Risoluzione: 3840 × 2160 (4K UHD)

Refresh rate: 240 Hz in 4K 480 Hz a 1080P (Dual Mode)

Tempo di risposta: 0,03 ms (GtG)

Luminosità tipica: 335 cd/m² (max 1.500 cd/m²)

Contrasto: fino a 1.850.000:1

Angoli di visione: 178/178°

HDR: HDR10, VESA DisplayHDR True Black 500

VESA ClearMR 13000

Gamut: 99,5% DCI-P3

NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro

Porte: 1x DisplayPort 2.1 UHBR20, 2x HDMI 2.1

USB-C (Power Delivery 90 watt), 2x USB 3.0

Jack audio da 3,5″

Altoparlanti stereo 2x 7 watt

Funzioni: AI Upscaling, VRR, Adaptive Sync Black Stabilizer, Crosshair, DAS OLED Care

Stand ergonomico

Supporto VESA 100

Consumo di picco 47/48 watt

LG UltraGear evo AI 45GX950B-B

Dimensione: 44,5 pollici

Pannello: MLA OLED

Curvatura: 800R

Risoluzione: 5120 × 2160 (5K)

Refresh rate: 165 Hz in 5K 330 Hz in UWFHD 2560x1080P (Dual Mode)

Tempo di risposta: 0,03 ms (GtG)

Luminosità tipica: 275 cd/m² (max 1.300 cd/m²)

Contrasto: fino a 1.500.000:1

Angoli di visione: 178/178°

HDR: HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400

Gamut: 98,5% DCI-P3

NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro

Porte: 1x DisplayPort 2.1 UHBR20, 2x HDMI 2.1 USB-C (Power Delivery 90 watt), 2x USB 3.0 Jack audio da 3,5″

Altoparlanti stereo 2x 7 watt

Funzioni: AI Upscaling, VRR, Adaptive Sync Black Stabilizer, Crosshair, DAS OLED Care

Stand ergonomico

Supporto VESA 100

Consumo di picco 68 watt

Disponibilità e prezzi dei nuovi monitor da gaming LG OLED

Le nuove proposte di LG OLED per il segmento gaming enthusiast vanno ad ampliare un’offerta in realtà già molto vasta, ma al contempo si vogliono fare strada in un mercato sempre più competitivo e affollato da diversi player. Riguardo la disponibilità, i monitor sono già pronti per il preordine in Giappone, quindi al momento possiamo fare due calcoli approssimativi con un cambio 1:1 di cui però non possiamo essere certi.

LG 32GX870B-B è prezzato a 169.800 yen, al cambio di oggi circa 925 euro, mentre il modello da 45″, LG 45GX950B-B, sale a 329.800 yen, con prezzo di lancio ridotto fino al 21%, ovvero 259.800 yen (circa 1.415 euro). Il posizionamento sarà quindi nella fascia premium, soprattutto considerando la presenza di tecnologie come la Dual Mode, i pannelli OLED di nuova generazione e le specifiche tecniche orientate sia alla qualità visiva che alle prestazioni pure.