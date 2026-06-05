Il Computex 2026 rappresenta un momento particolarmente importante per ASRock che, alla fiera di Taipei, non si è limitata a presentare nuovi prodotti, ma ha sfruttato la manifestazione per celebrare il decimo anniversario della serie Taichi, la gamma che negli ultimi anni ha definito il segmento premium del marchio.

Accanto alle celebrazioni trovano spazio numerose novità che spaziano dalle schede madri ai monitor gaming OLED, passando per alimentatori, dissipatori, Mini PC e ovviamente soluzioni dedicate all’Intelligenza Artificiale. Una strategia che non cambia molto rispetto al CES di Las Vegas ma che conferma definitivamente la volontà di ASRock di creare un proprio ecosistema hardware completo.

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Dieci anni di Taichi: la serie flagship di ASRock si rinnova

Tra i protagonisti assoluti dello stand ASRock troviamo la serie Taichi, nata nel 2016 con la scheda madre X99 Taichi e diventata negli anni il riferimento per gli utenti enthusiast. Per celebrare il traguardo dei dieci anni, ASRock ha realizzato una speciale area espositiva dedicata all’evoluzione della famiglia Taichi e ha presentato una nuova linea di prodotti commemorativi.

Le novità comprendono le schede madri X870E Taichi 10th Anniversary e Z890 Taichi 10th Anniversary, accompagnate da componenti coordinati come schede video, alimentatori, monitor gaming e dissipatori appartenenti alla stessa famiglia; l’obiettivo è chiaramente quello di proporre un ecosistema premium completo, caratterizzato da prestazioni elevate, design ricercato e una forte identità estetica.

X870E Taichi White e nuove tecnologie DDR5

Tra le schede madri più interessanti spicca la nuova X870E Taichi White, primo modello completamente bianco mai realizzato all’interno della serie Taichi. Il design si ispira a un’estetica futuristica e minimalista, mentre la dotazione tecnica rimane di fascia altissima; a bordo troviamo infatti una sezione di alimentazione a 24+2+1 fasi, connettività 10 Gigabit Ethernet e due slot PCI-E 5.0 x16 dedicati alle configurazioni più avanzate.

ASRock ha inoltre sfruttato il Computex per mostrare alcune delle più recenti evoluzioni nel campo delle memorie DDR5; tra queste figurano le soluzioni 4R CUDIMM e la tecnologia DDR5 One Sub-channel, progettata per offrire maggiore flessibilità nella configurazione dei sistemi ad alta capacità. Particolarmente interessante anche la Z890I Nova WiFi R2.0, prima scheda madre ASRock compatibile con moduli 4R CUDIMM e capace di raggiungere DDR5 7.400 MT/s con configurazioni da ben 256 GB di memoria.

Nuovi dissipatori Taichi e debutto della serie Rock

Dopo il debutto al CES 2026, ASRock ha portato al Computex due nuovi dissipatori AIO di fascia alta. Si parte con Taichi AQUA 360 LCD, un All in One che punta a trasferire parte dell’esperienza del liquid cooling custom nel mondo degli AIO grazie a un canale trasparente per il liquido, indicatore di flusso integrato e porte G1/4 che aumentano le possibilità di personalizzazione.

Il Taichi 360 HOLO si concentra invece sull’impatto visivo introducendo un particolare effetto tridimensionale ottenuto tramite tecnologia POV (Persistence of Vision), soluzione che consente di visualizzare animazioni multilivello direttamente sul blocco pompa. Accanto alla gamma Taichi debutta inoltre la nuova serie Rock, pensata per offrire soluzioni di raffreddamento affidabili e durevoli per una vasta gamma di configurazioni, dalle build mainstream ai sistemi ad alte prestazioni.

Monitor OLED fino a 540Hz: la nuova offensiva gaming di ASRock

Confermando il trend dell’ultimo periodo, l’azienda taiwanese ha posto grande attenzione anche per il settore monitor, in primis con l’espansione della linea Taichi Gaming per i PC gamer più esigenti. La proposta top di gamma è rappresentata dal nuovo TCO27QXB, un monitor OLED che abbina tecnologia Tandem OLED, modalità Dual Mode e una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 540 Hz.

Al suo fianco troviamo il TCO27USA con pannello 4K a 240 Hz e il TCO27QXA da 500 Hz con risoluzione QHD; tutti i modelli utilizzano pannelli QD-OLED, copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e una precisione cromatica Delta E inferiore a 2. Chiude l’offerta la gamma PHANTOM GAMING che viene invece ampliata con nuovi modelli dedicati al mercato mainstream, tra questi segnaliamo il monitor ultrawide PG34QSR da 34 pollici pensato per offrire un’esperienza di gioco più immersiva.

Alimentatori fino a 3.000 watt e protezione TempGuard

ASRock ha aggiornato in maniera importante anche il proprio catalogo di alimentatori, confermando definitivamente che la volontà di creare un ecosistema completo per il settore PC consumer ma non solo. Il modello di punta è il nuovo Taichi TC-3000P, progettato per workstation professionali e sistemi dedicati all’Intelligenza Artificiale che richiedono una grande di potenza di calcolo, anche in configurazioni multi-GPU.

Per il segmento SFF (Small Form Factor) arrivano invece i nuovi Phantom Gaming SFX da 850 e 1000 watt; di questi il modello PG-850PSF ha ottenuto anche la certificazione Cybenetics LAMBDA A++, uno dei livelli più elevati in termini di silenziosità; ASRock aggiorna inoltre la famiglia Steel Legend, che passa alla certificazione Platinum mantenendo il caratteristico design Steel Grey.

Segnaliamo in coda che tutti gli alimentatori 2026 supportano gli standard Intel ATX 3.1 e PCI-E 5.1 e introducono la funzione TempGuard sui connettori 12V-2×6, progettata per monitorare la temperatura e aumentare la sicurezza durante l’utilizzo.

Mini PC DeskSlim e Tiny: più potenza e spazio per l’AI

L’ecosistema Mini PC di ASRock continua a crescere grazie alle nuove famiglie DeskSlim e Tiny. I modelli DeskSlim B760 e DeskSlim X600 adottano un formato inferiore ai 5 litri e integrano uno slot PCIe 5.0 x16 compatibile con schede video low profile; la piattaforma supporta fino a 256 GB di memoria DDR5 distribuita su quattro slot e si rivolge a scenari che spaziano dall’inferenza AI locale alla creazione di contenuti.

Poi c’è la serie Tiny punta invece sulla massima compattezza come ad esempio il nuovo Tiny H810; un sistema supercompatto che occupa appena 1,2 litri, supporta processori Intel Core Ultra e integra una porta Thunderbolt 4 per la connettività ad alta velocità.

Al pari dei competitor, e più in generale di tutti gli espositori presenti al Computex Taipei, una parte consistente dello stand ASRock era dedicata alle soluzioni AI sviluppate dall’azienda. In questo contesto l’azienda ha mostrato diversi esempi di integrazione hardware e software applicati all’analisi video, al supporto decisionale e all’automazione di processi professionali.

Le dimostrazioni hanno coinvolto settori come lo sport, la finanza e l’analisi dei dati, evidenziando la crescente attenzione dell’azienda verso applicazioni concrete dell’AI; l’obiettivo dichiarato è facilitare l’adozione di infrastrutture AI personalizzate e accelerare il passaggio dalle semplici sperimentazioni all’utilizzo reale nelle aziende.

Al Computex arriva anche la Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark

In occasione del Computex 2026 ASRock ha inoltre annunciato la nuova Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12 GB OC, una scheda video che punta a conquistare gli utenti alla ricerca di configurazioni completamente nere. Sdoganata da poco sul mercato globale da AMD, questa scheda video è basata sull’architettura AMD RDNA 4, offrendo una dotazione hardware con 12 GB di memoria GDDR6, 3.072 Stream Processor e supporto alle tecnologie più recenti della piattaforma AMD, comprese FSR Redstone e AMD Fluid Motion Frames.

La frequenza Boost raggiunge i 2.920 MHz, mentre il raffreddamento viene affidato a un sistema a tripla ventola che utilizza le tecnologie proprietarie Striped Ring Fan, Air Deflecting Fin e Ultra-fit Heatpipe; completano la dotazione il backplate metallico, la struttura rinforzata contro il sagging e l’illuminazione ARGB compatibile con Polychrome Sync.

Con una lunghezza di 298 mm e un design da 2,9 slot, la ASRock Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark si propone come una delle versioni più spinte dell’ultima GPU AMD, siamo curiosi di provarla per verificare in prima persona le prestazioni in gaming rispetto alle dirette concorrenti.