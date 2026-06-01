AMD sceglie la vetrina del Computex 2026 per rafforzare ulteriormente la propria strategia nel settore gaming e desktop enthusiast; lo fa annunciando nuove CPU Ryzen con tecnologia 3D V-Cache, l’espansione al mercato globale della Radeon RX 9070 GRE e il prolungamento del supporto alla piattaforma AM5 fino al 2029.

Le novità presentate dall’azienda spaziano dal gaming desktop alle workstation professionali, passando per tecnologie AI, nuove ottimizzazioni EXPO e soluzioni grafiche basate su architettura RDNA 4. Al centro dell’evento ci sono soprattutto il debutto del nuovo AMD Ryzen 7 7700X3D e il ritorno del Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition, pensato per celebrare i dieci anni della piattaforma AM4, il tutto sempre con un evidente occhio di riguardo al mondo PC gaming e DIY.

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AMD Ryzen 7 7700X3D: 3D V-Cache più accessibile sulla piattaforma AM5

Tra gli annunci più importanti e concreti del Computex di AMD troviamo il Ryzen 7 7700X3D, processore desktop progettato per portare la tecnologia AMD 3D V-Cache a una fascia di prezzo più accessibile all’interno dell’ecosistema AM5. Il nuovo chip punta chiaramente a offrire prestazioni gaming di alto livello mantenendo una configurazione bilanciata e adatta anche a configurazioni enthusiast più contenute rispetto ai modelli di fascia estrema.

AMD stessa descrive il Ryzen 7 7700X3D come una soluzione pensata per garantire prestazioni gaming di fascia alta con la flessibilità tipica della piattaforma AM5, che continuerà a essere supportata ancora per diversi anni. Riguardo alle prestazioni, dovremmo essere vicini al più rinomato Ryzen 7 7800X3D, un chip attualmente tra i migliori per il gaming nonostante l’avvento dei Ryzen 9000.

Specifiche tecniche AMD Ryzen 7 7700X3D

Architettura Zen 4

Configurazione 8 core / 16 thread

Frequenza boost fino a 4,5 GHz

104 MB di cache totale

Tecnologia AMD 3D V-Cache

TDP da 120 W

Socket AM5

Disponibilità dal 16 luglio 2026

Prezzo consigliato di 329 dollari

AMD estende il supporto AM5 fino al 2029 e annuncia Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition

Un’altra novità di rilievo riguarda l’attuale piattaforma desktop AMD, ovvero con socket AM5. L’azienda ha infatti confermato ufficialmente il supporto della piattaforma fino al 2029, proseguendo così la propria strategia multi-generazionale già vista con AM4; questo significa che gli utenti potranno continuare ad aggiornare il proprio sistema mantenendo la stessa scheda madre anche con le future generazioni Ryzen.

Si tratta secondo noi di una scelta saggia ma quasi inevitabile visti i favori raccolti da AMD con AM4, rientrando al contempo in una strategia più ampia che punta a rafforzare ulteriormente uno dei principali vantaggi competitivi di AMD nel settore desktop enthusiast, ovvero la longevità della piattaforma stessa.

AMD ha anche annunciato il ritorno del Ryzen 7 5800X3D in una speciale 10th Anniversary Edition dedicata ai dieci anni della piattaforma AM4. Il processore rappresenta uno dei modelli più iconici della lineup Ryzen, essendo stato il primo chip desktop al mondo a introdurre la tecnologia AMD 3D V-Cache.

Siamo davanti a un chip che non necessita di presentazioni e che ancora viaggia su tantissime build da gaming basate su AMD AM4; il prezzo tuttavia non è basso, almeno secondo noi, e si posiziona nella fascia dei 350 dollari. AMD da parte sua invece, sottolinea come questo modello permetta agli utenti AM4 di aggiornare il proprio sistema senza sostituire motherboard o memoria RAM, mantenendo ancora oggi prestazioni gaming particolarmente competitive.

Specifiche tecniche Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition

Architettura Zen 3

Configurazione 8 core / 16 thread

Frequenza boost fino a 4,5 GHz

100 MB di cache totale

Tecnologia AMD 3D V-Cache

TDP 105 W

Socket AM4

Interfaccia termica Carbice Ice Pad inclusa

Disponibilità dal 25 giugno 2026

Prezzo consigliato di 349 dollari

AMD Radeon RX 9070 GRE arriva a livello globale, FSR 4.1 anche per RDNA 3

AMD ha annunciato anche la disponibilità sul mercato globale della Radeon RX 9070 GRE, scheda video basata su architettura RDNA 4 progettata per il gaming a risoluzione 1440P. Dopo il debutto iniziale in alcuni mercati selezionati, la GPU sarà disponibile ora a livello internazionale a partire dal mese di giugno.

Non abbiamo provato ancora la Radeon RX 9070 GRE, ma viste le caratteristiche sembra di essere davanti a una buona medio-gamma, sperando che i 549 dollari di listino non saranno “gonfiati”; a seguire le caratteristiche principali:

Specifiche tecniche Radeon RX 9070 GRE

Architettura AMD RDNA 4

48 Compute Unit

48 Ray Accelerator

96 AI Accelerator

12 GB di memoria video GDDR6

TBP 220 W

Supporto completo alle tecnologie AMD FSR

Disponibilità globale dal 1° giugno 2026

Prezzo consigliato di 549 dollari

AMD ha inoltre confermato l’arrivo del supporto FSR 4.1 anche per le GPU Radeon basate su architettura RDNA 3. L’aggiornamento permetterà di ampliare la compatibilità della tecnologia di upscaling AI anche alle precedenti generazioni Radeon, estendendo ulteriormente l’ecosistema FSR. Rimanendo in tema gaming, tra le novità presentate al Computex 2026 c’è anche AMD EXPO Ultra Low Latency, nuova evoluzione della tecnologia di ottimizzazione automatica della memoria.

Secondo AMD, la nuova tecnologia permette di ottenere fino al 4% di FPS medi aggiuntivi rispetto ai precedenti profili EXPO, migliorando in molti giochi sia per quanto concerne gli FPS medi che il tanto temuto 1% low; la tecnologia sarà disponibile da giugno 2026 tramite partner certificati.

In chiusura, segnaliamo anche che nel settore workstation, AMD continua a espandere la gamma Radeon AI PRO R9000 dedicata ai carichi AI professionali e alla content creation; con il nuovo driver PRO 26.Q2 arriverà infatti il supporto certificato per oltre 50 applicazioni professionali su Windows e Linux.

Ma non finisce qui; il produttore ha inoltre annunciato Radeon AI FSR P con supporto Ray Regeneration per i workflow professionali, mentre tra le applicazioni certificate Radeon AI PRO segnaliamo Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro e Autodesk Maya 2024.