Tra i protagonisti di questa edizione del Computex 2024 c’è anche ASRock che, al pari delle altre aziende taiwanesi, punta molto su quello che possiamo definire l’evento più importante rivolto alla tecnologia del continente asiatico. Il produttore, come ogni anno del resto, è presente con uno stand ricco di novità che guardano in modo particolare alla componentistica, quindi al PC building, con un occhio di riguardo ai gamer e più in generale agli appassionati e agli utenti enthusiast.

Confermando le indiscrezioni provenienti da altri brand competitor, ASRock mostrerà al Computex la nuova generazione di schede madri per processori AMD e Intel, quindi teniamoci pronti perché come ipotizzato il lancio delle nuove soluzioni AMD Ryzen e Intel Core Ultra non è poi così lontano. Oltre alla motherboard, l’azienda propone nuove varianti delle Radeon 7000, monitor gaming top di gamma con pannelli OLED e il Mini PC super compatto Jupiter X600.

ASRock al Computex 2024: dalle schede madri alle GPU consumer per workstation

Partita quasi in sordina e con una concorrenza a dir poco spietata viste le numerose aziende taiwanesi presenti a Taiwan nel settore schede madri, ASRock in questi anni è riuscita a evolversi notevolmente divenendo uno dei brand più apprezzati per il rapporto qualità/prezzo, proponendo allo stesso tempo diverse serie di prodotti di fascia alta; tra queste non possiamo ignorare ad esempio i modelli della serie Taichi.

Al Computex ASRock mostra in anteprima la nuova generazione di schede madri, sia per piattaforma AMD che Inte, ovvero per gli imminenti Ryzen 9000 (AM5) e gli Intel Core Ultra 200 (LGA 1851). Il produttore sembra pronto con una nutrita flotta, non solo con le più rinomate Taichi, ma anche i modelli Phantom Gaming Series, Steel Legend, l’inedita gamma Livemixer e le soluzioni mainstream serie Pro. ASRock non ha (potuto) condividere molti altri dettagli, ma a quanto pare nella fascia alta ci sarà una fusione tra i prodotti OC Formula e AQUA insieme ad altre novità.

Rimanendo nel contesto motherboard, arrivano anche ultime schede madri per workstation destinate sia a piattaforma Intel che AMD; uno dei modelli di punta in mostra al Computex è ASRock WRX90 WS EVO, una soluzione con design “Immersion Cooling” nato dalla collaborazione tra ASRock, Intel e Thermaltake. Sempre per chi opera nel segmento workstation con un occhio di riguardo all’Intelligenza Artificiale, l’azienda taiwanese annuncia Radeon RX 7900 XTX WS 24GB e Radeon RX 7900 XT WS 20GB, GPU di fascia top basate su architettura RDNA3 che però puntano su un dissipatore compatto (appunto per workstation), con tecnologia a camera di vapore, ventola blower e design a soli due slot.

ASRock svela a Computex i monitor Phantom Gaming sino a 520 Hz

Allineandosi in questo ai diretti competitor, anche ASRock è entrata nel segmento dei monitor gaming ad alte prestazioni, così come del resto conferma il trittico di monitor in mostra alla fiera. Si parte con l’ultimo flagship ASRock, il PGO32UFS2B, un display dual-mode capace di passare da una risoluzione 4K 240 Hz a un fluidissimo FHD 480 Hz (GPU permettendo). A bordo troviamo un pannello OLED da 32 pollici, il top anche sotto il profilo della qualità dell’immagine, senza dimenticare il sistema di dissipazione proprietario per salvaguardare il pannello OLED in ottica burn-in.

Rimanendo in tema di monitor rapidi, anzi rapidissimi, il brand Phantom Gaming di ASRock presenta il suo primo display gaming da 520 Hz, ovvero il tanto chiacchierato PG27FFX2A; in questo caso si tratta di un IPS Fast che non guarda a compromessi e che, tra le altre cose, è abbinato a funzionalità che caratterizzano la serie Phatom di ASRock, antenna WiFi in primis.

Insieme a questi due inediti modelli di fascia alta, ASRock rispolvera anche la gamma più economica, se così si può definire, aggiornando la frequenza di aggiornamento a 180 Hz su modelli come PG34QRT3A (34″ curvo), PG27QFT2A e PG27FFT1A, chiudendo con il piccolo della serie, il PG25FFT da 25 pollici.

ASRock Jupiter X600: il PC super compatto che guarda all’AI

In un periodo dove anche i PC desktop cercano, dove possibile, di ottimizzare gli spazi, i mini PC e più in generale i sistemi SFF, continuano a evolversi e a guadagnare quote di mercato in modo importante. ASRock in realtà non definisce “mini PC” il suo Jupiter X600, ma un sistema desktop compatto ad alte prestazioni, caratteristica che si può facilmente intuire se guardiamo alle caratteristiche tecniche e al socket utilizzato, ovvero l’AMD AM5.

Siamo di fronte a un PC compatibile con processori AMD Ryzen 7000 e Ryzen 8000, di conseguenza con memorie RAM DDR5 in Dual-Channel (max. 96 GB) e, viste le dimensioni dello chassis (appena 1,07 litri), un chip grafico integrato AMD Radeon Series. Grazie alla piattaforma AM5 e ai chipset AMD serie 600, il sistema ASRock può contare anche su una buona capacità di espansione oltre a connettività di ultima generazione; a bordo infatti troviamo due Display Port, HDMI, USB-C, USB 4.0, LAN 2,5 Gbps, WiFi 6E e diverse porte USB-A.

Supportando sia i Ryzen 7000 che 8000, ASRock Jupiter X600 potrebbe essere una buona scelta per chi pensa a un sistema Windows 11 compatto con funzionalità AI; a questo proposito ricordiamo però che solo i Ryzen 8000 sono dotati di una NPU dedicata (XDNA) per l’accelerazione AI, mentre se opterete per una variante Ryzen 7000 non avrete a disposizione tale opzione. ASRock al momento non ha fornito dettagli aggiuntivi su prezzi ed eventuale disponibilità; nelle prossime ore ne sapremo di più in quanto saremo a Taipei per seguire i vari eventi per voi. Rimanete sintonizzati su TuttoTech per rimanere aggiornati su tutte le novità di Computex 2024.