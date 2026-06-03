A oltre sei mesi dal rilascio ai beta tester e a poco più di due mesi dall’annuncio ufficiale, il team di WhatsApp ha iniziato a distribuire il supporto multi-account per il client iOS della popolare app di messaggistica che pareggia così la controparte per Android.

Questa novità, che arriva a un paio di settimane dal redesign in stile Liquid Glass Design, sta finalmente raggiungendo tutti gli utenti che eseguono la versione stabile dell’app, consentendo loro di utilizzare, senza strani magheggi, più account contemporaneamente sullo stesso iPhone.

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WhatsApp per iOS pareggia il client per Android

A fine marzo, WhatsApp aveva annunciato una serie di nuove funzioni per la popolare app di messaggistica. Alcune erano già disponibili addirittura sul canale stabile, mentre altre erano disponibili solo per i beta tester.

Tra queste rientra il supporto multi-account, quella potenzialità che consente a chiunque di avere più account contemporaneamente (fino a 2) sullo stesso dispositivo e che, fino ad ora, era esclusiva degli utenti Android.

Con questa aggiunta, gli utenti iPhone non dovranno più portare con sé un secondo smartphone (o rivolgersi a WhatsApp Business) per tenere separate le conversazioni di lavoro da quelle personali.

Come “feedback” per dare subito all’utente di quale sia l’account selezionato c’è l’immagine del profilo nell’intestazione della scheda “Tu”, messa a disposizione di tutti all’inizio del mese di marzo.

Come sfruttare il supporto multi-account

Partiamo col dire che l’indicatore della ricezione del supporto multi-account è la presenza di un tasto “+” accanto al nome dell’utente nella scheda Tu. Selezionandolo, compare un foglio dal basso che mostra l’account già configurato e offre la possibilità di aggiungerne un altro.

La stessa opzione è disponibile anche nella sezione Account delle impostazioni di WhatsApp: la prima voce è adesso Aggiungi account; selezionandola, essa apre lo stesso foglio a comparsa dal basso che mostra l’account già configurato e offre la possibilità di aggiungerne un altro. Il limite di account che possono essere aggiunti è due.

Selezionando la voce “+ Aggiungi account”, parte la procedura di configurazione classica di un account WhatsApp, quella che parte con la schermata che chiede all’utente di accettare termini e condizioni.

La schermata successiva chiede all’utente di immettere il numero di telefono del secondo account da aggiungere; in alternativa, dal menù “Altro” (a cui si accede con un tap sui tre pallini in alto a destra) è possibile scegliere l’opzione “Collega come dispositivo complementare”.

In questo caso, comparirà il solito codice QR che l’utente dovrà inquadrare dopo aver avviato la procedura di collegamento di un dispositivo complementare su un altro dispositivo.

A prescindere dalla tipologia di account aggiunto (principale o complementare), il secondo account verrà configurato in uno spazio a sé stante. L’icona della scheda Tu funge da indicatore per l’account selezionato.

È possibile passare da un account all’altro in due modi: effettuando una pressione prolungata sulla scheda Tu e scegliendo l’account dal foglio a comparsa; accedendo alla scheda Tu e selezionando la freccia verso il basso che compare accanto al nome dell’account.

Dal secondo account, in caso di account “complementare”, accedendo alla sezione Account delle impostazioni di WhatsApp, è possibile selezionare Disconnetti per rimuovere il secondo account dal dispositivo. Per eliminarlo, infatti, è necessario effettuare la procedura dallo smartphone su cui l’account è configurato come principale.

Al passaggio da un account all’altro, in basso (subito sopra alla barra di navigazione) comparirà un pop-up che recita “Account attivo: +39 …”). Lo stesso messaggio comparirà alla rimozione/eliminazione del secondo account, quando WhatsApp tornerà automaticamente all’unico account superstite sull’iPhone.

Il rollout di questa potenzialità è iniziato per tutti

Nonostante il changelog fornito ufficialmente si limiti alle solite frasi di circostanza (“Aggiorniamo regolarmente l’app per correggere errori, ottimizzare le prestazioni e migliorare l’esperienza dei nostri utenti.“), il supporto multi-account sembra essere in rollout per tutti gli utenti.

Noi abbiamo ricevuto questa novità con la versione 2.26.21.74 di WhatsApp per iOS. In alcuni casi, questa potenzialità potrebbe essere disponibile anche con una versione precedente (o a partire da una versione successiva) della popolare app di messaggistica.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.