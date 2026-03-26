A qualche mese di distanza dal rilascio ai beta tester, il team di WhatsApp ha annunciato ufficialmente il supporto multi-account per il client iOS della popolare app di messaggistica che pareggia così la controparte per Android.

Oltre al supporto multi-account, sulla piattaforma arrivano tante altre novità, elencate all’interno di un post dedicato che riepiloga le nuove funzioni, che puntano a migliorare l’esperienza utente. Scopriamo tutti i dettagli.

Quante novità per WhatsApp

Tramite un post dedicato sul blog ufficiale, il team di WhatsApp ha annunciato una serie di nuove funzionalità che arricchiscono le potenzialità della popolare app di messaggistica e che verranno implementate nelle prossime settimane tramite aggiornamenti dell’app.

Con il passare del tempo, le nostre chat diventano una raccolta dei momenti che contano: le chiacchierate con la famiglia, le risate con gli amici, le foto e i video che non smettevamo mai di condividere. Per aiutarti a sfruttarle al meglio, stiamo introducendo nuove funzionalità che renderanno WhatsApp ancora più facile da usare, sia che tu voglia organizzarti al meglio, conciliare lavoro e vita privata o ottenere il massimo da ogni chat.

Su WhatsApp per iOS si possono aggiungere più account

La novità più grande e interessante è l’arrivo del supporto multi-account nel client per iOS di WhatsApp, funzionalità già disponibile da molto tempo nel client per Android, utile perché consente a chiunque, senza magheggi, di avere più account contemporaneamente sullo stesso iPhone.

In questo modo, gli utenti iPhone non dovranno più portare con sé un secondo smartphone per tenere separate le conversazioni di lavoro da quelle personali. Come “feedback” per dare subito all’utente di quale sia l’account selezionato c’è l’immagine del profilo nell’intestazione della scheda “Tu”, messa a disposizione di tutti all’inizio del mese.

Le altre novità annunciate dal team di sviluppo

Oltre a questa novità, ci sono tante altre novità (anche già in distribuzione) che migliorano in generale l’esperienza cross-platform della popolare app di messaggistica: d’altronde, già da qualche tempo, nel raccontarvi le novità emerse dalle varie beta di WhatsApp parlavamo di sviluppo “coerente” tra il client per Android e il client per iOS.

Possibilità di eliminare i file multimediali senza eliminare la cronologia della chat – Basterà effettuare un tap sul nome della chat e poi scegliere “Gestisci spazio” per eliminare alcuni file multimediali o “Svuota chat” per eliminare tutti i file multimediali o svuotare l’intera chat (cronologia dei messaggi e file multimediali).

– Basterà effettuare un tap sul nome della chat e poi scegliere “Gestisci spazio” per eliminare alcuni file multimediali o “Svuota chat” per eliminare tutti i file multimediali o svuotare l’intera chat (cronologia dei messaggi e file multimediali). Trasferimento delle chat su più piattaforme – È possibile trasferire la cronologia delle chat da iOS ad Android (o da iOS a iOS) con un paio di tocchi, sfruttando l’opzione al percorso “Impostazioni > Chat > Trasferisci la cronologia chat“.

– È possibile trasferire la cronologia delle chat da iOS ad Android (o da iOS a iOS) con un paio di tocchi, sfruttando l’opzione al percorso “Impostazioni > Chat > Trasferisci la cronologia chat“. Suggerimenti degli sticker – funzione già in distribuzione da qualche tempo – che consente all’utente di ricevere suggerimenti di sticker pertinenti quando viene digitata una emoji.

Ritocchi alle foto con Meta AI – funzione non disponibile in Europa – Meta AI ha imparato a modificare le immagini direttamente su WhatsApp; in questo modo, gli utenti possono apportare modifiche (grazie all’IA generativa) alle immagini direttamente prima di inviarle.

– funzione non disponibile in Europa – Meta AI ha imparato a modificare le immagini direttamente su WhatsApp; in questo modo, gli utenti possono apportare modifiche (grazie all’IA generativa) alle immagini direttamente prima di inviarle. Assistente alla scrittura potenziato – l’assistente IA alla scrittura guadagna la capacità di creare una bozza di risposta consigliata in base alla conversazione, in modo da aiutare gli utenti a inviare il messaggio più adeguato possibile.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.