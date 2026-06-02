Apple continua a lavorare per trasformare Wallet in un vero e proprio hub per la gestione della vita digitale e finanziaria degli utenti, in vista della prossima Worldwide Developers Conference (WWDC 2026), in programma tra pochi giorni, emerge infatti un’interessante indiscrezione che riguarda una nuova funzionalità destinata agli utenti iPhone: la possibilità di dividere automaticamente il conto tra più persone semplicemente fotografando uno scontrino.

La novità, anticipata da Mark Gurman di Bloomberg, dovrebbe essere annunciata insieme a iOS 27 e rappresenterebbe un ulteriore tassello nella strategia dell’azienda di Cupertino volta ad ampliare la propria presenza nel settore dei servizi finanziari digitali.

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Apple Wallet potrebbe diventare ancora più utile nelle uscite di gruppo

Secondo quanto riportato, la nuova funzione consentirà agli utenti di scattare una foto a uno scontrino cartaceo e lasciare che il sistema analizzi automaticamente le varie voci presenti; a quel punto sarà possibile assegnare i singoli prodotti o servizi alle diverse persone coinvolte nella spesa, generando successivamente richieste di pagamento personalizzate.

L’obbiettivo è semplificare una delle situazioni più comuni quando si cena fuori o si organizzano attività di gruppo, ossia la suddivisione delle spese. Il sistema sarebbe inoltre in grado di calcolare automaticamente non soltanto il costo degli articoli acquistati, ma anche eventuali tasse o mance, determinando con precisione la quota spettante a ciascun partecipante.

La funzionalità dovrebbe essere integrata direttamente con Apple Cash, il servizio di pagamento peer-to-peer dell’azienda, e risultare accessibile sia tramite l’app Wallet che attraverso l’app Messaggi; stando alle indiscrezioni, gli utenti potrebbero persino approvare i pagamenti direttamente dal proprio Apple Watch, rendendo l’intera procedura ancora più rapida e immediata.

L’arrivo di questa novità potrebbe mettere Apple in diretta concorrenza con servizi molto popolari dedicati alla gestione delle spese condivise, allo stesso tempo, la funzione potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di Apple nei confronti di piattaforme di pagamento tra privati come PayPal (attraverso Venmo) e Block, proprietaria di Cash App.

Non sorprende quindi che il mercato abbia reagito immediatamente alle indiscrezioni, secondo Bloomberg dopo la pubblicazione del report le azioni di PayPal e Block hanno ridimensionato parte dei guadagni registrati nel corso della giornata.

Questa non sarebbe l’unica novità prevista per Wallet con iOS 27, un precedente report aveva infatti rilevato che Apple starebbe lavorando anche a un sistema per creare pass digitali personalizzati partendo da tessere fisiche o codici a barre.

In pratica, gli utenti potrebbero fotografare l’abbonamento della palestra, una tessera associativa o altri documenti compatibili e trasformarli in pass digitali da conservare direttamente all’interno di Wallet; una funzionalità che si affiancherebbe alle carte di pagamento, alle chiavi digitali per auto e abitazioni, ai documenti compatibili e agli altri strumenti già disponibili nell’applicazione.

La conferenza dedicata agli sviluppatori sarà l’occasione per scoprire se tutte queste indiscrezioni troveranno conferma, oltre alle novità di Wallet, iOS 27 dovrebbe infatti introdurre numerose funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, un’importante evoluzione di Siri, nuovi strumenti di fotoritocco IA e ulteriori miglioramenti all’esperienza d’uso dell’iPhone.

Come sempre in questi casi sarà necessario attendere l’evento ufficiale per conoscere tutti i dettagli, ma la nuova funzione per dividere il conto fotografando uno scontrino sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno degli strumenti più pratici e utilizzati dagli utenti nella vita di tutti i giorni.